Dragon Ball: Sparking! Zero jetzt im Early Access – Mit gigantischem Charakter-Roster

Nach 17 Jahren bringt Bandai Namco Entertainment einen neuen Teil der beliebten Budokai Tenkaichi-Spiele: Dragon Ball: Sparking! Zero. Mit überarbeitetem Gameplay und einem massiven Roster dürfen sich Fans der Serie auf epische Kämpfe und neue Handlungsstränge freuen, die aus den Originalserien von Dragon Ball stammen. Hinzu kommen neue Features, die das Spielerlebnis noch intensiver machen.Ab sofort könnt ihr euch bereits im Early Access in das Spiel stürzen. Dieser ist für Käuferinnen und Käufer der Deluxe oder Ultimate Edition verfügbar.

Legendäre Arcs und Entscheidungsfreiheit

Der Story-Modus wird sich mit bekannten Arcs aus Dragon Ball Z und Dragon Ball Super befassen. Diese Arcs sind die Saiyajin-Saga, die Frieza-Saga und das Tournament of Power. Spieler können in die Rolle von Goku, Gohan, Vegeta und fünf weiteren Charakteren schlüpfen.

Im Story-Modus dürfen sich Fans auf die Einführung der "Waswärewenn"-Szenarien freuen, die alternative Ereignisse ermöglichen, wie zum Beispiel, dass Goku früher zum Super Saiyajin wird. Durch Entscheidungsfreiheit können die Spieler den Storyverlauf selbst beeinflussen.

Intensive Kämpfe und riesige Charakterauswahl

Das Gameplay basiert immer noch auf der bekannten Budokai Tenkaichi-Mechanik und bietet zahlreiche Verbesserungen. Spieler können sich auf über 160 Charaktere freuen, einschließlich verschiedener Versionen wie von Goku und Vegeta. Freut euch auf Kämpfe in offenen Arenen, inklusive Luft- und Unterwasserkämpfen.

Spektakuläre Spezialattacken und zerstörbare Umgebungen machen das Kampfgeschehen noch spannender. Spieler können sich online oder im Couch-Koop mit ihren Freunden in die Schlacht stürzen und in spannenden Turnieren gegeneinander antreten.Ebenfalls werden im neuen Trailer von Dragon Ball: Sparking! Zero weitere Charaktere aus der Cell-Saga vorgestellt, darunter Fan-Favoriten wie Trunks, Goten, Kale und Kefla.

Dragon Ball: Sparking! Zero verspricht eine gelungene Rückkehr für das Franchise, mit actiongeladenen Kämpfen und einer großen Auswahl an Charakteren. Fans der alten Budokai Tenkaichi-Reihe, aber auch Neulinge, werden von dem neuen Dragon Ball: Sparking! Zero sicher begeistert sein. Am 11. Oktober 2024 erscheint Dragon Ball: Sparking! Zero regulär für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Auf welchen Charakter freut ihr euch am meisten in Dragon Ball: Sparking! Zero?