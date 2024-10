Dragon Ball: Sparking! Zero – Neue DLC-Gerüchte und epische Kämpfe entfachen den Hype

Dragon Ball: Sparking! Zero wird bald endlich für alle veröffentlicht und es gibt bereits Gerüchte über ein DLC-Paket zum Kampfspiel. Bei SteamDB gab es einen entsprechenden Leak, aber auch ein Bonusbuch in Japan soll erste Details zu dieser Erweiterung liefern. Die Erweiterung soll "Martial Arts Pack" heißen. Unter den Fans der Dragon Ball-Serie erfreut sich das neue Dragon Ball: Sparking! Zero großer Beliebtheit und sie können es sicher kaum erwarten, bis Bandai Namco Entertainment den DLC offiziell bekannt gibt.

Gerüchte um Erweiterung

SteamDB zeigt nach einem Steam-Backend-Update einen Eintrag, der auf das "Martial Arts Pack" verweist, zusätzlich zu bereits angekündigten Inhalten wie dem Season Pass und den Anime Music Packs, die beliebte Soundtracks aus der Dragon Ball-Serie ins Spiel bringen. Und ein Reddit-Nutzer namens Zeucleio hat wohl Details zum DLC in einem Bonusbuch aus Japan entdeckt.

Im DLC sollen Bardock und Future Gohan enthalten sein. Zudem soll Bardock ein Z-Kostüm erhalten, und Future Gohans Super Saiyajin-Version wird ebenfalls dabei sein. Ebenfalls könnten sich Fans auf einen speziellen Gegenstand namens "Super Sparking" freuen. Bandai Namco Entertainment und Spike Chunsoft haben die Gerüchte um die Erweiterung bisher nicht offiziell bestätigt.

Great Ape Vegeta sorgt für Frustration

Dragon Ball: Sparking! Zero ist seit dem 8. Oktober 2024 im Early Access für Käufer der Deluxe und Ultimate Edition verfügbar. Das offizielle Veröffentlichungsdatum ist der 11. Oktober 2024. Das Spiel wird für Features wie den Encyclopaedia-Modus und die Treue zur Serie gelobt. Ein besonders schwerer Kampf frustriert jetzt schon die ersten Spieler. Great Ape Vegeta stellt eine echte Herausforderung dar, da seine zufälligen und unnachgiebigen Angriffe hohen Schaden verursachen. Die Entwickler von Spike Chunsoft raten den Spielern, die Schwierigkeit zu senken, wenn der Kampf zu schwierig sein sollte.

Dragon Ball: Sparking! Zero zeigt jetzt schon große Beliebtheit unter der Fan-Community von Dragon Ball. Aufgrund der Treue zur Serie scheinen viele Fans das Spiel zu feiern, da sie ihre Lieblingsmomente aus der Serie neu erleben können. Die Spieler sind gespannt, wann Bandai Namco Entertainment oder Spike Chunsoft die Gerüchte um das "Martial Arts Pack" bestätigen und ob es in Zukunft weitere Inhalte für Dragon Ball: Sparking! Zero geben wird.