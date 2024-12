Dragon Quest 3 HD-2D Remake: Über 2 Millionen Verkäufe und ein besonderer Appell an die Community

Drei Wochen nach der Veröffentlichung des Dragon Quest 3 HD-2D Remake erreicht das Spiel beeindruckende Verkaufszahlen. Yuji Horii, der Schöpfer der erfolgreichen RPG-Reihe, richtet sich zudem mit einer besonderen Bitte an die Community und hebt dabei die Bedeutung von Nostalgie und Weitergabe hervor.

Über 2 Millionen verkaufte Exemplare:

Das Spiel hat weltweit über 2 Millionen Exemplare verkauft, einschließlich physischer und digitaler Versionen. Diese Zahl wurde über den offiziellen Dragon Quest-X-Account (ehemals Twitter) verkündet. Die Nachricht an die Fans lautet: "Danke an alle tapferen Krieger, die mit uns ein Abenteuer erlebt haben, und an alle tapferen Krieger, die sich auf ein Abenteuer begeben werden: Gute Reise!" Die Freude über den großen Erfolg zeigt sich auch in einer Botschaft von Yuji Horii, der Spieler für ihre Unterstützung lobt und ihre Rolle für den langfristigen Erfolg der Serie würdigt.

なんと、これほど多くの人にプレイしてもらえてるみたいで、こんな嬉しいことはありません。だいぶ遊びやすくなっているので、すでにクリアした人は、ドラクエ未体験の人や、ちいさなお子様に、ソフトを貸してあげて、遊び方を教えてあげてくださいね。 https://t.co/90k0wvIjZ7 — 堀井雄二 (@YujiHorii) December 6, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ein Appell an die Community

Doch Horii belässt es nicht bei einem Dankeschön. Er fordert die Community auf , ihre Kopien des Spiels an Kinder oder RPG-Neulinge weiterzugeben, sobald sie das Abenteuer abgeschlossen haben. "Das Spiel ist viel einfacher zu spielen, also wenn ihr es bereits abgeschlossen habt, leiht die Software bitte an Leute aus, die noch nie Dragon Quest gespielt haben, oder an kleine Kinder, und bringt ihnen das Spiel bei", schreibt Horii. Mit dieser Aufforderung möchte er insbesondere jüngeren Spielern den Einstieg in die Welt klassischer Rollenspiele erleichtern und gleichzeitig die Dragon Quest-Community weiter wachsen lassen.

Horii sieht in Dragon Quest 3 nicht nur ein Spiel, sondern eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Das Remake mit seinem HD-2D-Look macht klassische Spielmechaniken zugänglicher. Ein Vergleich mit Final Fantasy 16 zeigt jedoch, wie sich RPGs weiterentwickeln. Hier wurde auf das rundenbasierte Kampfsystem verzichtet, da jüngere Spieler oft weniger vertraut mit dieser Mechanik sind. Mit Dragon Quest 3 HD-2D Remake wird die Liebe zu klassischen Rollenspielen nicht nur neu belebt, sondern möchte auch aktiv an die nächste Generation weitergegeben.