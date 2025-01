Dragon´s Dogma 2 Director kündigt neues Projekt an -"Ein neues Projekt ist bereits angelaufen"

Hideaki Itsuno, gefeierter Director hinter Erfolgsserien wie Devil May Cry und Dragon’s Dogma, arbeitet an einem neuen Projekt. Nachdem er Capcom im August 2024 nach über 30 Jahren verließ, starten Fans gleichermaßen Spekulationen über sein erstes Spiel außerhalb von Capcom. Viele erwarten, dass er seinem Ruf als Meister der Actionspiele treu bleibt.

Vom Capcom-Veteranen zum Studioleiter bei Tencent

Itsuno begann seine Karriere 1994 bei Capcom und machte sich schnell einen Namen. Neben seiner Arbeit an Devil May Cry und Dragon’s Dogma war er auch an Spielen wie Street Fighter Alpha und JoJo’s Bizarre Adventure beteiligt. Im November 2024 übernahm Itsuno die Leitung von LightSpeed Japan Studio, einem neuen Zweig von Tencent, der sich auf die Entwicklung von Triple-A-Actionspielen konzentriert. In einem X-Beitrag zu Beginn des Jahres 2025 bestätigte Itsuno, dass die Arbeiten an seinem neuen Spiel bereits begonnen haben. "Ein neues Projekt ist bereits angelaufen", schrieb er. "Wir werden unser Bestes tun, um es so schnell wie möglich anzukündigen."

A new project has already started. We will do our best to announce it to everyone as soon as possible. We are also looking for people to join us in developing the game!

A new project has already started. We will do our best to announce it to everyone as soon as possible. We are also looking for people to join us in developing the game!

開発者募集中です!#LightSpeedStudios #ライトスピードジャパン — Hideaki Itsuno (@tomqe) December 31, 2024

Hohe Erwartungen an Itsuno

Fans spekulieren bereits, welche Richtung sein neues Projekt einschlagen könnte. Es ist das erste Spiel, das Itsuno außerhalb von Capcom entwickelt. Zuletzt feierte der Director große Erfolge mit Dragon’s Dogma 2, das innerhalb von nur zwei Monaten über drei Millionen Mal verkauft wurde. Die Erwartungen an sein neues Projekt sind entsprechend hoch. Gleichzeitig sucht das LightSpeed Japan Studio aktiv nach Entwicklern, um den neuen Titel zu realisieren.

Während Itsunos Fans gespannt auf Neuigkeiten warten, hat auch Capcom für 2025 große Pläne. Mit Titeln wie Monster Hunter Wilds und Onimusha: Way of the Sword will das Unternehmen an vergangene Erfolge anknüpfen.

Hideaki Itsuno bleibt eine der bekannte Figuren der Gaming-Branche. Sein kommendes Projekt bei LightSpeed Japan Studio könnte einmal mehr beweisen, warum er als einer der besten Spielemacher seiner Generation gilt. Fans dürfen gespannt sein, welche Innovationen er diesmal auf den Markt bringt und ob er seinem Ruf auch ohne Capcom gerecht bleibt.