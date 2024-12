Dragon's Dogma 2: PSSR sorgt erneut für Probleme in einem PS5 Pro-Upgrade

Capcoms Action-Rollenspiel Dragon's Dogma 2 hat seit seiner Veröffentlichung zahlreiche Verbesserungen erfahren, doch das Update für die PlayStation 5 Pro markiert den bisher größten Fortschritt. Dank der Nutzung von PSSR-Upscaling liefert das Spiel eine schärfere und klarere Bildqualität und profitiert gleichzeitig von einer deutlichen Steigerung der Performance im Vergleich zur Basis-PS5.

Besonders Spieler, die eine stabile 60 fps-Erfahrung suchen, finden auf der PS5 Pro eine deutlich optimierte Version des Spiels. Allerdings bringt die Implementierung von PSSR auch Nachteile mit sich: Feinste Details wie Gras oder Dachziegel weisen stärkere Artefakte auf, und Raytraced Global Illumination zeigt sich anfällig für Flimmern und Bildrauschen. Am Ende stellt sich die Frage, welcher der drei Grafikmodi auf der PS5 Pro die beste Balance zwischen Performance und visueller Qualität bietet? Digital Foundry hat sich das näher angeschaut.

Dragon's Dogma 2 auf der PS5 Pro: Welcher Modus ist der beste?

Mit dem Update wird das Grafikmenü der PS5 Pro demnach um einen neuen Balanced-Modus erweitert, der zwischen den bisherigen Performance- und Grafikmodi angesiedelt ist. Alle drei Modi bieten identische Qualitätseinstellungen für Texturen, Schatten und Sichtweite, unterscheiden sich jedoch in ihren Auflösungszielen: Der Performance-Modus rendert nativ in 720p, der Balanced-Modus in 1080p und der Grafikmodus erreicht 1440p, wobei letztlich alle Modi per PSSR auf 4K hochskaliert werden. Während der Grafikmodus den Technik-Experten zufolge die klarste Bildqualität bietet, kämpft der Performance-Modus mit der temporalen Stabilität und zeigt bei Bewegung verstärkt Flimmern.

Ein weiterer Pluspunkt des Updates ist die erweiterte Anpassbarkeit der Einstellungen. Raytracing lasse sich nun in allen Modi aktivieren oder deaktivieren, was mehr Flexibilität biete. Besonders in dunklen Bereichen des Spiels verbessert Raytraced Global Illumination die Atmosphäre durch realistischere Schatten und Lichtreflexionen. Der Performance-Modus hält RT standardmäßig deaktiviert, während Balanced- und Grafikmodi es aktiviert haben. Trotz dieser Verbesserungen bleibt der 30 fps-Modus nach Ansicht von Digital Foundry weiterhin ungeeignet, da ungleichmäßiges Frame-Pacing für ruckelnde Bewegungen sorgt und das Potenzial der Konsole nicht ausnutzt.

Die Bildqualität auf der PS5 Pro liefert gemischte Resultate: Zwar profitieren alle Modi von schärferen Bildern durch PSSR, doch die Detailtreue leide unter der aktuellen Implementierung. Feine Elemente wie Gras erscheinen bei Bewegung als verschwommene Flecken, und in größerer Entfernung entstehen Artefakte. Besonders auffällig ist dies demzufolge im Performance-Modus, der mit 720p die geringste native Auflösung bietet. Gleichzeitig weist PSSR im Zusammenspiel mit Ambient Occlusion und Raytracing Probleme auf, die auf der Basis-PS5 nicht vorhanden sind, wie Flimmern und Rauschen in Schattenbereichen.

In puncto Performance biete die PS5 Pro jedoch deutliche Vorteile. Der Balanced-Modus liefert dank 1080p-Auflösung und PSSR eine Bildrate von 48 bis 60 fps, was ihn besonders auf VRR-kompatiblen Displays attraktiv mache. Der Performance-Modus hingegen erreicht mit deaktiviertem RT in der Regel stabile 60 fps, leidet jedoch unter der niedrigen Auflösung. Der Grafikmodus bietet die beste visuelle Qualität, kann aber die 60 fps-Marke nicht halten, selbst mit VRR. Besonders in anspruchsvollen Szenen wie Stadtbereichen oder Bosskämpfen wird die Bildrate stärker beansprucht, was den Balanced-Modus für Digital Foundry als besten Kompromiss erscheinen lässt.

Insgesamt bringt das PS5 Pro-Update für Dragon's Dogma 2 eine dringend benötigte Steigerung der Performance, die das Spiel näher an eine stabile 60 fps-Erfahrung bringt. Die visuellen Probleme, die durch PSSR entstehen, trüben dabei jedoch das Gesamtbild. Leider gibt es keine Möglichkeit, auf die ursprüngliche Auflösung und das Upscaling der Basis-PS5 zuzugreifen. Trotz der Verbesserungen zeigt sich nach Angaben von Digital Foundry, dass weitere Optimierungen seitens der Entwickler notwendig sind, um das volle Potenzial der PS5 Pro auszuschöpfen und die verbleibenden visuellen Unzulänglichkeiten zu beheben.