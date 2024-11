Dragon's Dogma-Schöpfer Itsuno startet neues Studio bei Tencent

Ich muss zugeben: Ich hatte Hideaki Itsunos Abgang bei Capcom gar nicht mitbekommen. Nach 30 Jahren voller brillanter Spiele von Devil May Cry über Power Stone zu Dragon's Dogma war vor zwei Monaten Schluss. Jetzt ist bekannt, wo er fortan seine Brötchen verdient: Beim japanischen Ableger der LightSpeed Studios, die für Tencent bisher unter anderem PUBG Mobile realisiert hatten und aktuell unter Mitwirkung von Schauspieler Will Smith an dem Zombie-Titel Undawn arbeiten.

Das in Osaka und Tokio ansässige LightSpeed Japan Studio soll unter Itsunos Leitung "originär neue AAA-Actionspiele" entwickeln, was einen großen Schritt in LightSpeeds globaler Expansion darstelle, so die Stellungnahme des Unternehmens.

Auch, wenn ich weine, weil Dragon's Dogma 2 für mich eines der unverhofftesten und coolsten Spiele des Jahres war, freut sich der 53-jährige offensichtlich, zumindest glaube ich, das aus dem Company-Speak herauslesen zu können:

Neues Kapitel nach 30 Jahren Capcom

"Mich LightSpeed Studios anzuschließen ist ein aufregendes neues Kapitel für mich. Dank LightSpeeds starker Entwicklungsmöglichkeiten und seinem globalen Netzwerk freue ich mich, originelle AAA-Action-Titel zusammen mit dem fantastischen Team zu erschaffen", so Itsuno und schwört und schon mal auf ästhetische und innovative Erlebnisse für die weltweite Spielerschaft" ein.

Er endet mit dem Aufruf: "Wir heißen talentierte und leidenschaftliche Spielemachende aus der ganzen Welt willkommen, diese Vision mit unjs zu teilen."

Hideaki Itsuno. Quelle: LightSpeed Studios.

Uns ist es eine große Ehre, dass sich Hideaki Itsuno LightSpeed Studios anschließt", komplimentiert Studiopräsident Jerry Chen die Capcom-Legende herein. "Die etablierung von LightSpeed Japan Studio ist ein wichtiger Schritt in LightSpeed Studios Expansion und demonstriert unsere Entschlossenheit, den Spielern die bestmöglichen Games zu liefern."