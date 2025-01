Dreamcore: Dieses Spiel lud mich zum unheimlichen Erkunden einer seltsam entrückten Realität ein – und ließ mich ratlos dort zurück

Wie ein Schwimmbad ist der gesamte Raum verfliest, wobei die in einer Reihe gebauten, Dutzende Meter zur Decke strebenden Säulen eher an ein antikes Denkmal erinnern. Kein Kind badet hier, keine Erwachsenen ruhen sich auf Bänken aus, nicht einmal ein Handtuch ist zu sehen – in Deutschland spielt Dreamcore also nicht.

Dreamcore Release: 23.01.2025

Plattformen: PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series S/X

Gespielt auf: Steam/Steam Deck

Preis: knapp neun Euro (PS5)

Entwickler: Montraluz

Publisher: Tlön Industries

Aus einfarbigen Wasserrutschen strömt schwarze Leere, während schmale Tunnel in eine der nächsten Hallen führen, die genauso vertraut und ebenso fremd wirken wie die zuvor besuchten. Manchmal ändert sich die Farbe der Rutschen, befinden sich Fenster in den Wänden oder findet man auf riesige Billard-Kugeln gemalte Smilies. So viel geben die offiziellen Bilder und Videos schon preis. Und vielleicht hat die Eine oder der Andere von euch ja den kleinen Hype mitbekommen, den die Demo von Dreamcore sowie das irritierend ähnliche Pools bereits ausgelöst haben.

Liminale Umgebungen; sagt euch das was? Es handelt sich um Räume, in denen bekannte Versatzstücke auf ungewöhnliche Art zusammengesetzt sind. Das lädt zum Interpretieren ein, zum Hinterfragen des Warum, Wie und Wohin. Denn Liminalität ist eine Phase des Übergangs, in der sich aus Bekanntem etwas Neues entwickelt. Und ein Stilmittel, das unter anderem dort verwendet wird, wo die Kulisse in einem Spiel oder Film deutungsoffen sein beziehungsweise der Kopf fehlende Puzzlestücke ergänzen soll.

Ich liebe das! Weil ich mehr denke als auf mein Herz zu hören (ich sage nicht, dass das erstrebenswert sei), kann ich mit einer solchen Gestaltung viel anfangen. Die Räume und Umgebungen in der zweiten Staffel von The Girlfriend Experience, Erica & Anna, gehören etwa zu den großartigsten Schauplätzen, die ich je in einer Serie gesehen habe.

Für mich fallen sie jedenfalls genau in dieses Muster: unfertig, eigentlich „kaputt“, auf jeden Fall dysfunktional – genau wie die Kulissen in Dreamcore, um das es an dieser Stelle ja eigentlich geht. Was allerdings nicht heißt, dass ich mich hier auch inhaltlich gut aufgehoben fühle. In all der Vieldeutigkeit fehlt mir bei Dreamcore nämlich ausgerechnet die alles entscheidende Bedeutsamkeit.

Leere oder Schwebezustand?

So spielt das reine Rätselraten schon mal keine nennenswerte Rolle, obwohl man Hinweise entdeckt, mit deren Hilfe man den Ausgang finden muss. Von ausgewachsenen Puzzles kann bei denen aber keine Rede sein. Und das wäre auch in Ordnung, wenn man spätestens im zweiten oder dritten Anlauf langsam verstehen würde, was sich hinter den Kacheln wohl verbirgt. Doch genau das blieb mir leider verschlossen.

Es folgt ein gefliester Raum auf den nächsten, eine rote Rutsche auf eine blaue, ein großes Wasserbecken auf ein kleines, eine kugelige Statue auf einen Pflanzentopf… Irgendwann dachte ich, es hätte eine Veränderung in dem erstaunlich großen Labyrinth gegeben. Danach klang es nämlich. Doch als ich daraufhin ein Stück zurück gelaufen bin, konnte ich auch dort nichts Entscheidendes entdecken. Ein einzelnes Geräusch gegen Ende des Levels wüsste ich relativ eindeutig interpretieren. Doch das alleine ist für sich genommen viel zu wenig.

Zumal ich das Ganze auch nicht gruselig finde. Dabei spricht die Beschreibung immerhin von psychologischem Horror. Geht es am Ende also nur darum? Ich weiß zumindest, dass manche Menschen in liminalen Räumen ein großes Unbehagen spüren. Nur gehöre ich leider nicht dazu. Ich schaue mir Dreamcore an, finde es verdammt cool – und jetzt müsste etwas damit passieren, in dem sich der eigentliche Clou versteckt. Nur bleibt genau das eben aus.

Es gab zwei, drei Momente, da lief mir ein anständiger Schauer über den Rücken. Von packendem Horror ist Dreamcore allerdings so weit entfernt wie Kinder von diesem Schwimmbad – oder von dem Labyrinth aus Häusern und Gartenzäunen im zweiten Level. Das hatte ich ja noch gar nicht erwähnt: Fünf voneinander unabhängige Level wird es hier geben und das zweite ist eine Art dörfische Umgebung, die auf ähnliche Art befremdlich wirkt wie das Fliesenreich.

Leere Häuser mit seltsamen Grundrissen führen dort von einem Rasenstrich zum nächsten, während man einen Weg durch diesen Irrgarten sucht. Nur war an dieser Stelle meine Geduld ehrlich gesagt am Ende. Denn zum einen fand ich das Wegsuchen in diesem zweiten Abschnitt ausgesprochen langweilig und zum anderen erschließt sich mir dort noch weniger, wo der Sinn des Ganzen liegen könnte. Mal ganz davon abgesehen, dass ich die rudimentären Zäune und Häuser selbst stilistisch als ausgesprochen langweilig empfinde.

Und falls ihr euch jetzt fragt, was in Level Nummer drei, vier und fünf steckt: keine Ahnung! Die sind ja noch nicht im Spiel. Das wurde einfach mit weniger als der Hälfte seiner Inhalte veröffentlicht, auf dass der Rest irgendwann später dazukomme. Was mir – meine gewaltigen Sympathien für unabhängige Entwickler hin oder her – doch ziemlich bitter aufstößt. Dreamcore erscheint ja nicht im Early Access, sondern quasi als Version 1.0. Da sehe ich so etwas ehrlich gesagt als Unding an.

(K)ein Fazit

So faszinierend dieses stilvolle Experiment also auch ist, so wenig erschließt sich mir der spezielle Reiz, den viele offenbar in der Demo gesehen haben. Und so schnell flaut die anfängliche Faszination deshalb auch ab. Nun ist das ganze Spiel ja noch nicht mal fertig und ich räume gerne ein, dass ich für diesen speziellen Horror liminaler Räume wohl grundsätzlich nicht empfänglich bin. Gut möglich, dass ihr Dreamcore mit entsprechend gepolter „Antenne“ als bedeutend verstörender und damit packender empfindet.

Ich werde mich in diesem Fall der der Stimme enthalten, auch wenn ich das Ganze durchaus als vertane Chance und die noch fehlenden Inhalte sogar als groben Fehler empfinde. Gleichzeitig hoffe ich sehr, dass mich die kommenden drei Level dann wieder stärker begeistern als es vor allem dem zweiten gelang. Denn wie gesagt: Rein stilistisch ist eine Kulisse wie das unwirkliche Schwimmbad traumhaft! Oder albtraumhaft – je nachdem.