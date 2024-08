Dredge: "Niemand im Team spielt Horrorspiele oder mag Jump Scares"

Vergangenes Jahr erschien der Indie-Titel Dredge und fand mit seiner Mischung aus Entspannung und Anspannung schnell eine begeisterte Zielgruppe.

Bequem mit seinem Fischdampfer ein paar abgelegene Insel und die Tiefen um sie herum entdecken, den Fang verkaufen und ein paar Quests erledigen. Klingt alles ganz gemütlich, doch in der Nacht wird es gefährlich.

Die richtige Balance finden

Hier die richtige Balance zu finden, war nach nach Angaben von Nadia Thorne, Producer bei Black Salt Games, mehr ein "glücklicher Zufall".

"Ich denke, es war einfach ein glücklicher Zufall, denn niemand im Team spielt Horrorspiele oder mag Jump Scares", sagt sie im Gespräch mit Eurogamer.de. "Für uns war es daher wichtig, dass die Spielerinnen und Spieler viele von den gruseligeren Sachen überspringen können, wenn sie auf diese Art spielen möchten. Erst zum Release erkannten wir, wie viele Cosy Gamer mit Dredge Spaß hatten, daher fügten wir mit Update 1.2 den Passive Mode hinzu, damit sie auch die Nacht in relativer Sicherheit erleben können."

3D Arist Michael Bastiaens fügt hinzu, dass man viel damit experimentierte, interessante Punkte strategisch günstig in gewisser Entfernung zu platzieren, um die Neugier der Leute zu wecken.

"Etwas Glänzendes in der Ferne zu sehen, reicht normalerweise aus, damit die Spielerinnen und Spieler darüber nachdenken, ob sie es rechtzeitig dorthin und sicher wieder zurück schaffen. Wir haben zum Beispiel auch beim Baggern oder Fischen den Kamerawinkel geändert, damit man das Boot von oben sieht und dabei die Zeit aus den Augen verliert. Überraschenderweise sind diejenigen, die sich am meisten davor fürchten, auch diejenigen, die versuchen, es um jeden Preis zu meiden."

Was die Inspirationen für Dredge anbelangt, versucht sich Bastiaens an echten Orten, Kreaturen und Objekten zu orientieren, wofür er auch viele Nachforschungen anstellt.

"Zum Beispiel ist die Walfangstation in Ingfell von den südgeorgischen Inseln inspiriert. Und die Flugzeugwracks in Twisted Strand basieren auf Fairey Swordfishes, bei denen nicht nur der Name thematisch passt, sondern auch die Zeitperiode. Ich reise auch gerne viel und habe ein paar Dinge in meinem Gedächtnis abgespeichert, die ich abrufen kann."

Was die Spielerinnen und Spieler von Dredge mitnehmen sollen, hängt nach Ansicht von Thorne von der individuellen Person ab: "Es hängt wirklich von der Person ab", erläutert sie. "Unser Ziel war, eine Welt zu erschaffen, die unabhängig davon, ob man nun tief in die Lore eintauchen oder sich einfach nur mit Fischen befassen möchte, Spaß macht. Wir hoffen, dass ihnen die einzigartige Atmosphäre in Erinnerungen bleibt und dass sie vielleicht realisieren, dass hinter der Story mehr steckt, als sie auf den ersten Blick erwartet haben."

"Wir haben unser Spiel so zugänglich wie möglich gemacht, damit die Leute fast ihre eigenen Geschichten innerhalb des Spiels erschaffen oder finden können", ergänzt Bastiaens.

Mit The Iron Rig erscheint am 15. August 2024 ein neuer DLC für Dredge. Er umfasst eine neue Story, neue Fische, mehr Ausrüstung, Gadgets, NPCs und mehr.