Dredge: Große Veränderungen im Horror-Fischereiabenteuer? So wirkt sich der DLC Iron Rig aus

The Iron Rig ist ein neuer DLC für das Indie-Fischereiabenteuer Dredge, der in Kürze erscheint.

Aber wie wirkt er sich genau auf das Basisspiel aus und wie erweitert er die Welt? Die Entwickler liefern jetzt Antworten auf diese Fragen.

Neue Mechaniken in Dredge

Unter anderem bringt der Iron-Rig-DLC neue Spielmechaniken zu Dredge, zum Beispiel die Konstruktion und Upgrades einer neuen Anlaufstelle.

"Ebenso erweitern wir die Welt und spornen Spieler mithilfe neuer Aktivitäten und Herausforderungen dazu an, die ursprünglichen fünf Bereiche erneut zu besuchen und weiter zu erkunden", sagt Black Salt Games' Produzentin Nadia Thorne im Gespräch mit Eurogamer.de.

Für die namensgebende Ölplattform sammelt ihr Ressourcen und erweitert sie. So erlangt ihr wiederum Zugriff auf acht neue Ausrüstungsteile und eine neue Stufe für die Schiffshülle. Weiterhin gibt es Modifikationen, die die Geschwindigkeit des Bootes, Fischen und mehr beeinflussen. Und neue Fische.

"Die Kreaturen und Begegnungen, mit denen es die Spieler in The Iron Rig zu tun bekommen, entstammen dem Schlick, der von unterhalb des Meeresbodens ausbricht", erzählt 3D Artist Michael Bastiaens. "Spieler erfahren mehr darüber, was hier vor sich gehen könnte, während sie in der Story vorankommen, und lernen mehr darüber, was die Erzhafen-Gesellschaft vorhat."

Der größte Unterschied zum Hauptspiel besteht darin, dass ihr in The Iron Rig gewissermaßen eine Operationsbasis aufbaut.

"Und während sich die Ereignisse entfalten, müssen sie zu Bereichen aus dem Basisspiel zurückkehren, um so den Bewohnern der Plattformen zu helfen und in Erfahrung zu bringen, was hier wirklich vor sich geht."

The Iron Rig erscheint am 15. August 2024 für Dredge.