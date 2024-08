Dredge: "Die Spieler sind brillant" - Nützliches Fan-Feedback half den Entwicklern weiter

Der Indie-Hit Dredge wurde unter anderem auch durch seine Fans beeinflusst, die zudem nach dem Release beim Entwicklerteam für Begeisterung sorgten.

Auf eine solche Menge an positivem Feedback war das Team schlicht nicht vorbereitet, umso erfreulicher war das natürlich für die Macherinnen und Macher.

Idee, Tribute und Feedback

"Eine Sache, die uns aus den Socken gehauen hat, waren Fan Arts, Bastelprojekte und Tribute, in die die Spielerinnen und Spieler Zeit und Energie gesteckt haben", erzählt Produzentin Nadia Thorne im Gespräch mit Eurogamer.de.

"Ich denke, wir waren nicht darauf vorbereitet, dass das Spiel so vielen Leuten so sehr gefallen hat oder dass die Leute mehr als ein Jahr nach dem Launch noch immer nach mehr verlangen.

"Wir haben viele Themen und Ideen von ihnen gesehen, an die wir auch während der Entwicklung gedacht haben", ergänzt 3D Artist Michael Bastiaens. "Wir hatten aber nicht die Zeit, daran zu arbeiten, und in manchen Fällen haben wir es versucht, doch in Playtests stellte sich heraus, dass sie nicht so gut waren wie gedacht."

"Ja!", sagt Thorne. "Treibstoff ist ein Rohstoff, der häufig als Ergänzung vorgeschlagen wird. Daran dachten wir auch und haben es früh in der Entwicklungsphase ausprobiert. Es kann Spaß machen, seine Rohstoffe zu verwalten, aber wenn einem mitten auf dem Ozean der Treibstoff ausgeht und man sich zurück zum Hafen schleppt, wird das schnell langweilig. Wenngleich wir diesen Aspekt nicht ganz aufgegeben haben, wie jeder weiß, dessen Antrieb auf dem Ozean den Geist aufgegeben hat."

Schon nach der Veröffentlichung der Demo habe man einiges an Feedback und Ideen erhalten: "Die Spieler sind brillant", erläutert sie. "Selbst bei der Demo hatten so viel nützliches Feedback und Ideen. All unsere Post-Release-Updates basieren direkt auf Vorschlägen der Fans für Quality-of-life-Verbesserungen, etwa eine besser Funktionalität für die Karte. Oder einfach Dinge, die sie gerne gesehen hätten, zum Beispiel die Möglichkeit zur Anpassung des Bootes."

"Für mich war es immer toll, die Reaktionen von Leuten auf bestimmte Weltereignisse zu sehen, etwa die Wale", fügt Bastiaens hinzu. "Als wir unser Wildlife-Update veröffentlichten, war ursprünglich gar nicht geplant, dass es so viele neue Kreaturen gibt. Doch es fühlte sich wie eine Gelegenheit an, die wir nicht verpassen sollten. Und ich muss mich bei unserem Programmierer Joel dafür entschuldigen, dass ich versucht habe, sie alle in dieses Update zu quetschen!"

Mit The Iron Rig erscheint am 15. August 2024 ein neuer DLC für Dredge. Er umfasst eine neue Story, neue Fische, mehr Ausrüstung, Gadgets, NPCs und mehr.