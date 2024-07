Driver: Geplante Live-Action-Serie schafft es nicht über den ersten Abschnitt hinaus

Im Jahr 2021 hatte Ubisoft eine Live-Action-Serie zu Driver angekündigt, diese schafft es aber nicht über diesen ersten Abschnitt hinaus.

Wie das Unternehmen gegenüber Game File bestätigt hat, arbeitet man nicht weiter mit dem Streaming-Dienst Binge daran.

Zusammenarbeit beendet

Zuvor hatte der Publisher mitgeteilt, dass eines seiner Tochterunternehmen für Film und Video, Hotrod Tanner LLC - benannt nach dem Protagonisten der Driver-Reihe -, im Januar 2024 aufgelöst wurde.

"Wir führen unsere Partnerschaft mit Binge für eine Driver-Serie nicht weiter fort", teilt ein Ubisoft-Sprecher gegenüber Game File mit.

Gleichzeitig gibt man jedoch an, dass man an anderen Projekten in Bezug auf das Franchise arbeite.

"Wir arbeiten aktiv an anderen aufregenden Projekten mit Bezug zum Franchise und freuen uns darauf, in Zukunft mehr Informationen dazu zu teilen."

Das bislang letzte Spiel der Reihe war Driver: San Francisco, das im Jahr 2011 erschien. Zuletzt hatte Ubisoft bestätigt, dass die Produktion eines Films zu Watch Dogs begonnen hat. Mit dabei sind hier Sophie Wilde (Talk to Me) und Tom Blyth (Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), die Regie übernimmt Mathieu Turi (The Deep Dark).