Drop Duchy ist die unheilige Fusion aus Tetris, Aufbaustrategie und Roguelite, vor der meine Familie sich immer gefürchtet hat

Drop Duchy Release: 5. Mai 2025

Erhältlich für: PC, Demo jetzt verfügbar

Genre: Deckbuilder, Aufbaustrategie, geometrisches Puzzle

Entwickler: The Sleepy Mill

Publisher: The Arcade Crew

Das erste von drei Steam Next Festen 2025 ist in vollem Gange und ich muss sagen, das sind mit meine liebsten Events im Jahr. Mittlerweile ist es so eine Art Brauch von mir, mir jedes Mal zwei ganze Arme voller Games-Schnipsel runterzuladen, die mir interessant erscheinen. Regelmäßig bleiben dabei zwei, drei Titel hängen, die direkt auf meine Wunschliste wandern. Ich mache das nicht einmal aus beruflicher, sondern auch und vor allem aus privater Neugierde – vielleicht aber auch, weil ich mit Demos aufgewachsen bin.

Gerade zu Zeiten der ersten Playstation verschlangen Demo-Disks eine gute Portion meiner Bildschirmzeit. Sie waren Gratis-Spaßbringer in einer Phase, in der nicht viel Geld für Games übrig war, ein Vorschuss auf den Spaß, den mir ein Titel irgendwann machen würde – oder sie erleichterten mir die Entscheidung gegen einen Kauf. Aber auch davon abgesehen: Irgendwie hatte es immer etwas Besonderes für mich, schon vor Release hinter einen Teil eines Spieles ausprobieren zu dürfen. Das hat sich in all der Zeit, die ich das beruflich mache, nicht geändert.

Ein wilder Mix, der fasziniert

Dieses Jahr hatte ich zuallererst Lust, mir Drop Duchy anzuschauen, und ich denke, das war ein guter Griff. Dieser Mix aus Tetris, Aufbaustrategie und einem run-basierten Deck-Builder ist so angenehm hirnverdrehend, dass ich jetzt schon um meine Freizeit bange. Was den Roguelite und Deck-Building-Aspekt angeht: Die Karten sind eure Gebäude, um die ihr eure Strategie herum errichtet. Mit der Zeit levelt ihr sie auf und erspielt euch neue. Die Landschaftssteine in Tetris-Form, die entweder Ebene oder Wald sein können, sind das Zufallselement, das euch zum schnellen Denken und zur Improvisation zwingt. Denn alle eure Anlagen und Militärgebäude, die euch zwischendurch zugespielt werden, verhalten sich unterschiedlich zu den umliegenden Ländereien.

Eine Ranger-Basis produziert zum Beispiel Bogenschützen, und je mehr Wald sie umgibt, desto besser. Ein Holzfäller verwandelt Wald in Ebene und eine Farm konvertiert Ebenen zu Getreidefeldern. Manche Gebäude setzen wiederum auf die Anwesenheit dieser Ähren – und so geht das dann immer weiter, bedingt sich einander. Der Unterschied zu Tetris liegt, neben einem gemächlicheren Tempo, darin, dass vervollständigte Reihen nicht gelöscht werden, sondern als “erschlossen” gelten. Sie bleiben also bestehen und die dort geernteten Ressourcen wandern auf euer Konto. Mit ihnen erkauft ihr neue Slots in eurem Deck und noch so einige andere Dinge. Auch gibt es häufig Tauschgeschäfte an Handelsposten, bei denen ihr immer abwägen müsst, was ihr euch leisten könnt.

Ein weiterer Clou ist, dass ihr auch die feindlichen Anlagen platzieren müsst, denn auf den Karten kommt es am Schluss zum Kampf. Platziert sie möglichst ungünstig, damit ihr beim gegeneinander Aufrechnen der Truppen am Schluss die besseren Karten habt.

Trügerisch einfache Kämpfe

Hier läuft es nach Schere, Stein, Paper-Prinzip ab, bei der die überlegene Einheit 50 Prozent mehr Schaden anrichtet. In diesem Fall schlagen Bögen Äxte, Äxte Schwerter und Schwerter wiederum Bögen.

Interessant wird das dadurch, dass ihr den Kampf in einer fließenden Bewegung abwickeln müsst, indem ihr alle Einheiten auf dem Spielbrett miteinander verbindet. Eure Truppen könnt ihr miteinander vereinen, wobei der kleinere Verbund dann die Waffengattung des größeren annimmt. Schaut euch an, welche Art Einheit eures Feindes die größte Bedrohung darstellt und überschlagt, wie ihr eure Truppen am besten verbindet, um dem stärksten Feindverbund zuzusetzen. Es ist trügerisch simpel. Die Einheiten besiegen einander nach einfachster Arithmetik – gleichartige Einheiten nehmen einander vom Feld, der kleinere wird vom größeren Trupp abgezogen. Trifft etwa ein Axt-Zusammenschluss auf Schwerter, kann man durch “verbrauchen” von 20 Äxten 30 Schwerter vom Spielfeld nehmen.

Wenn man schlecht im Rechnen ist oder Landschaftsteile und Gebäude nicht gut platziert hat, geht man nicht zwangsläufig rechnerisch als Sieger hervor. Jeder Gegner, der am Schluss noch steht, zieht einen von euren 50 Lebenspunkten ab. Gehen euch die aus, ist euer Run vorbei und ihr fangt – im Optimalfall mit gestärktem Deck – von vorn an.

Originell, bildhübsch und schon jetzt ein ordentlicher Zeitfresser

Mich hat das schon jetzt ein Stück weit süchtig gemacht, nicht zuletzt, weil Drop Duchy auch noch verflixt hübsch aussieht. Wie ein Pop-up-Buch über ein mittelalterliches Königreich gewissermaßen. Das hier ist ein weiteres Argument für meine These, dass nichts dadurch schlechter wird, wenn man es ein bisschen mehr wie Tetris macht, auch wenn angesichts der vielen Gebäudetypen noch deutlich mehr gefragt ist, als simples Verständnis davon, wie man am geschicktesten die Reihen voll macht. Ich bin jetzt schon fast sicher, hier eine meiner neuen Sommer-Obsessionen gefunden zu haben. Probiert es am besten selbst mal aus!