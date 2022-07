Du wirst nicht glauben, wer der Cover-Athlet von NBA 2K23 ist (ja, es ist Michael Jordan)

2K läuft sich für den Release des nächsten NBA 2K warm und enthüllt heute zu diesem Zweck den Cover-Athleten für zwei Editionen des Spiels und den Release-Termin.

Auf der Verpackung ist unterdessen niemand geringeres als Michael Jordan zu sehen. Und auch, wenn in den USA mehr als 3.200 Menschen mit diesem Namen leben, wisst ihr sicher, wer gemeint ist: Der vermutlich beste Spieler aller Zeiten in diesem Sport.

Der 14-fache All-Star, fünffache MVB und sechsfache NBA-Meister ist damit das vierte Mal auf dem Cover eines NBA 2K. In diesem Jahr prangt His Airness auf der NBA 2K23 Michael Jordan Edition und der – laut 2K – besonders hochwertigen NBA 2K23 Championship Edition.

Einer wie keiner.

Das lässt natürlich Rückschlüsse darauf zu, dass es auch (mindestens) eine Version dieses Spiels gibt, auf der auch andere Spieler und Spielerinnen zu sehen sind, was wiederum nahelegt, dass man für eine Ausgabe mit MJ vorne drauf extra bezahlen muss.

NBA 2K23 erscheint am 9. September 2023

Über die NBA 2K23 Championship Edition sagt Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy für NBA 2K, man sei stolz darauf, "mit der NBA 2K23 Championship Edition eine brandneue Premium-Edition des Spiels einzuführen, denn kein anderer Spieler verkörpert den Begriff 'Champion' so sehr wie Jordan. Mit dieser limitierten Edition haben Spieler*innen auch die Gelegenheit, sich über das 12-Monats-Abo des darin enthaltenen NBA League Passes die Action über die gesamte Saison hinweg zu sichern. Wir freuen uns schon darauf, dieses Spiel mit der Community zu feiern, wenn es am 9. September erscheint."

In Sachen Spielerischem gibt es bislang nur zu vermelden, dass die Jordan Challenge aus NBA 2K11 zurückkehrt, die viele Spieler in guter Erinnerung haben dürften.

Mich persönlich würde darüber hinaus interessieren, inwieweit sich das Spiel inhaltlich verändert hat. Hat sich etwas an den frechen Mikrotransaktionen geändert? Verdient man schneller Virtual Currency für den Upgrade seiner Spieler? Und hat die Engine mal ein paar neue Tricks gelernt?

Aktuell spiele ich tatsächlich gerne wie der ein NBA 2K, und zwar NBA 2K22 Arcade Edition auf dem iPad, wo mich das Spiel nicht damit nervt, dass es ständig die Hand aufhält.