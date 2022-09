Duke Nukem Forever: Remaster-Mod macht Gearbox' Shooter älter

Eine neue Remaster-Mod macht aus Gearbox' Duke Nukem Forever nicht etwa einen moderneren Shooter, sondern geht vielmehr in die entgegengesetzte Richtung.

Duke Nukem Forever: Enhanced, so der Name der Mod, soll dafür sorgen, dass der Titel sich spielerisch mehr an Shootern der 90er orientiert.

Zurück zu den Wurzeln

"Duke Nukem Forever: Enhanced ist eine Mod für die 2011 erschienene Version von DNF, die das Gameplay des Originalspiels verbessern und es sich mehr wie einen klassischen Shooter spielen lassen soll", heißt es.

Was heißt das genau? Es gibt keine Sprint-Funktion mehr, dafür bewegt ihr euch im Allgemeinen schneller. Ihr könnt obendrein höher springen und am Balancing der Waffen wurde gearbeitet.

Der Duke kann nun so viele Waffen tragen wie er will und die Fahrabschnitte absolviert ihr aus der Ego-Perspektive. Zusätzlich gibt es Quicksaves, Post-Processing-Effekte und verbesserte Schatten.

Wenn ihr das Ganze einmal ausprobieren möchtet, könnt ihr euch die Mod hier herunterladen.