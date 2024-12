Dune: Prophecy verläuft sich in der Vergangenheit

Nicht falsch verstehen: Ich bin nach wie vor dankbar für den Blick in die Vergangenheit dieser Welt. Aber mittlerweile zementiert Dune: Prophecy für mich einfach nur noch mehr, dass dieses Universum mir irgendwie nicht liegt. Zu viel Mystizismus, zu viele Visionen und Vorahnungen. Im Grunde ist es thematisch exakt das, was mich von den Villeneuve-Filmen abprallen ließ: das Ungreifbare, das theistisch Durchsetzte, viel beabsichtigte emotionale Distanz (lest dazu auch meinen Artikel über die Pilotfolge von Dune: Prophecy).

Ich schätze, ich hatte gehofft, mithilfe dieser Serie und ihrem Zeitsprung, 10.000 Jahre zurück, zu einem wissenschaftlich-machiavellischen Kern vorzudringen. Doch leider steht hinter dem vermutlich wohlmeinenden, aber doch schwer durchtriebenen Plan von Valya Harkonnen, die Geschickte der Menschheit in eine stabile Richtung zu manipulieren, nur noch eine weitere mystische Prophezeiung. Wie es scheint, schichtet sich in Dune Aberglaube auf Aberglaube. Was okay ist. Aber es ist einfach nicht meine Art von Geschichte.

Die Geschichte vor der Geschichte vor der Geschichte

Folge drei verlief sich dabei endlos in weiterer Exposition über die verhärteten Fronten zwischen Harkonnen und Atreides. Wir sehen, wie Tula, auf Befehl von Valya und aus Vergeltung für den Mord an ihrem Bruder Griffin, die Atreides Familie unter falschem Namen infiltriert und Atreides Sohn Orry zusammen mit seinem Gefolge vergiftet. Die Tragik liegt darin, dass Tula wohl aufrichtige Gefühle für Orry hegte – und dass Orry sie auch nach ihrem Geständnis, eine Harkonnen zu sein, noch zur Frau genommen hätte. Unter ihm wäre Frieden zwischen den Familien möglich gewesen, dennoch muss er sterben. Denn Rache muss sein, offensichtlich.

Ich bin nicht sicher, ob das eine Parabel auf all die menschlichen Gewaltzyklen sein soll, die dafür sorgen, dass wir Menschen als soziale Tiere gerade moralisch schwer in den Seilen hängen. Aber in der Serie funktioniert es wegen des episodenhaften und des erklärenden Charakters mehr wie eine etwas dröge Geschichtsstunde. Das durchzieht die Serie ohnehin schon allzu deutlich. Die Figuren sind interessant, das Geheimnis um den mysteriösen Soldaten Desmond Hart, der für den Imperator unliebsame Gegenspieler grillt, ist nicht unspannend – aber insgesamt fehlt es der Show an Fokus.

Wo Game of Thrones zwar auch innerfamiliäre Zwiste beleuchtete, war doch die Marschrichtung der einzelnen Plotfäden meistens klar. Hier bin ich nicht sicher, mit wem ich mich identifizieren soll und worum es eigentlich geht. Am ehesten fühle ich noch mit der beschützenden und auf dem Boden geliebenen Schwester Jen. Sie ist ein Avatar für mich, weil sie die Bene-Gesserit-Vorstufe, der sie sich angeschlossen hat, offenbar genau so kritisch sieht wie ich. Aber wir sehen sie zu selten. Weder der Atreides-Spross, der den Rebellen hilft, noch Imperator-Tochter Ynez interessiert das Buch länger als ein paar Minuten pro Folge. Und Emily Watsons buchstäblicher Halsabschneiderin Valya Harkonnen traut man keine Sekunde über den Weg, weil man ja weiß, worauf ihr Plan hinauslaufen wird.

Am ehesten ist es wohl noch Tula Harkonnen, die einem als emotionaler Anker dient, denn ihr scheint offensichtlich aufrichtig am Wohlergehen ihrer Schützlinge gelegen. Außerdem ist ihr moralischer Kompass besser eingepegelt als der ihrer Schwester, was einen spannenden Konflikt bedeuten könnte. Aber auch auf ihrem aktuellen Pfad wittere ich mit der Geschichte der “zweimal Geborenen”, Lila, etwas zu viel Weihrauch, als dass mich dieser Handlungsstrang wirklich fesseln würde.

Außerdem habe ich das eine oder andere Glaubwürdigkeitsproblem mit der Geschichte. Die Adligen sind sich zu keinem Zeitpunkt der Manipulation durch ihre Wahrsagerinnen gewahr, oder? Nicht einmal dann schöpfen sie Verdacht, als ihnen beim Vorsprechen beim niederen Haus Harkonnen die Mutter Oberin persönlich die Tür aufmacht? Spätestens hier müsste das Ränkespiel der Schwesternschaft doch auffliegen? Aber nein, sonst ginge die Geschichte ja nicht weiter. Bis zu diesem Punkt fand ich es noch ganz smart, wie sich Valya wieder dem Imperator zu nähern gedachte. Aber an dem Punkt war es dann damit für mich auch vorbei.

Zwei Folgen sind es noch, wenn ich mich nicht irre, und die bringe ich jetzt auch noch zu Ende. Bis hierhin bin ich weder enttäuscht noch positiv überrascht (allenfalls über die opulente Ausstattung und die zum Teil ziemlich guten Darsteller), ich sehe einfach meinen Verdacht bestätigt, dass Dune schlichtweg wohl nicht “meine Geschichte” ist. Auch wenn ich anderes gehofft hatte – ich werde es überleben.