Dune Spice Wars: Tipps und Tricks für den Kampf um Arrakis

Mit Dune: Spice Wars erhaltet ihr die Gelegenheit, in einem neuen 4X-Strategiespiel von Shiro Games um die Kontrolle des Wüstenplaneten Arrakis und das dort reichlich vorhandene Spice zu kämpfen.

Keine leichte Aufgabe, denn ihr müsst nicht nur mit den Einheimischen zurechtkommen, sondern auch mit anderen Fraktionen. Und den riesigen Sandwürmern. In unserem Guide haben wir daher ein paar nützliche Tipps und Tricks zusammengestellt.

Übertreibt es nicht gleich

Dune: Spice Wars bietet euch verschiedene Optionen zur Anpassung eures Spiels. Bevor ihr euch voll ins Spiel stürzt, solltet ihr zuerst einmal solltet ihr es nicht übertreiben und euch etwas mit dem Spiel vertraut machen. Wählt eine kleine Map, stellt die Schwierigkeitsstufe nicht zu hoch ein und macht euch in eurem ersten Spiel mit allen Feinheiten des Spiels vertraut.

Sichert euch die Kontrolle über das Spice

In Dune geht es um die Kontrolle des Spice auf Arrakis, dementsprechend nimmt das auch in Dune: Spice Wars eine wichtige Rolle ein. Alle 25 Runden möchte die Raumfahrergilde etwas Spice von euch haben und diese Summe erhöht sich immer weiter. Für euch bedeutet das, dass ihr euch mit der Zeit mehr Spice sichern müsst.

Sucht also nach Orten, an denen Spice zu finden ist, und sammelt es in. Dazu erobert ihr die Siedlung in der jeweiligen Region, baut dort eine Rafinerie und lasst den Rohstoff einsammeln. Achtet dabei nur auf die Sandwürmer!

Ihr müsst sowohl mit dem Planeten als auch mit anderen Fraktionen zurechtkommen.

Expansion ist teuer und spezielle Regionen helfen euch

Expansion erfordert Kosten. Ihr braucht militärische Einheiten, die ebenso Unterhaltungskosten haben wie Siedlungen und entsprechende Gebäude darin. Ihr solltet daher stets sicherstellen, dass ihr ausreichend Ressourcen habt, um die anfallenden Kosten decken zu können. Falls das nicht der Fall ist, kommt es zu Revolten und ihr bekommt Probleme.

Die gute Nachricht ist, dass ihr vor der Eroberung einer feindlichen Siedlung seht, wie viel der Unterhalt euch kosten wird. So wisst ihr also schon vorher, ob ihr euch das leisten könnt oder nicht.

Achtet dabei auf spezielle Regionen von Arrakis, in denen ihr besondere Rohstoffe erhalten könnt. Das nützt eurer Wirtschaft, die Eroberung lohnt sich daher.

Mithilfe seltener Elemente in Form von gelb-orangefarbenen Steinen ermöglichen euch den Bau einer Verarbeitungsanlage, wodurch ihr Solari erhaltet. Mineralien in Form von grauen Steinen erhöhen die Effektivität der Plascrete-Fabrik in der Region um 50 Prozent. Drei vertikale und rote Wellen zeigen wiederum Energiequellen an. Die erhöhen den Output eurer Fabrik für Treibstoffzellen um 50 Prozent. Es lohnt sich, diese Faktoren im Auge zu behalten.

Expansion kann sich lohnen, überlegt aber gut, was ihr macht.

Keine besondere Region? Kein Problem!

Abseits der erwähnten besonderen Regionen gibt es auch welche ohne irgendwelche Boni. Baut hier, worauf ihr Lust habt, pro Siedlung sind bis zu fünf Gebäude möglich. Wo es Sinn ergibt, solltet ihr nach und nach zusätzliche Regionen erobern – unter Berücksichtigung eurer Ressourcen -, was einen guten Grund hat.

Bewegen sich eure Einheiten durch Gebiete, die nicht euch gehören, verlieren sie zuerst Vorräte und, wenn die aufgebraucht sind, auch Gesundheit. In eurem eigenen Territorium ist das nicht der Fall. Stellt daher sicher, dass eure Einheiten optimal versorgt sind, erst recht, wenn ihr sie in Feindgebiete zur Eroberung vorrücken lasst.

Nutzt die Automatik

Je länger ihr spielt, desto mehr passiert auf Arrakis. Zwei Dinge im Spiel könnt ihr automatisieren und es lohnt sich durchaus, darauf zurückzugreifen.

Einerseits betrifft das die Erkundung durch Ornithopter. Wählt einen aus und ihr könnt die automatische Erkundung aktivieren. Dadurch bewegt er sich selbstständig über die Map und untersucht das, was er findet. Es ist nicht ganz so präzise wie die manuelle Erkundung, nimmt euch aber einiges an Arbeit ab.

Andererseits geht es um die Sammler, die das Spice in eure Raffinerien befördern. Bei ihnen könnt ihr die automatische Rückkehr zur Fabrik aktivieren. Die kommt in dem Moment zum Zuge, wenn ein Sandwurm entdeckt wird. Sie kehren somit bei Gefahr automatisch zurück, wodurch kein Risiko besteht, einen zu verlieren. Ihr büßt dafür aber 5 Prozent der gesammelten Menge ein, obendrein müsst ihr sie manuell wieder zum Sammeln schicken, wenn es sicher ist. Aber vermutlich besser, als einen Sammler zu verlieren, oder?

Ornithopter erkunden auch selbstständig die Umgebung.

Spice oder Solari, was wollt ihr haben?

Links oben seht ihr einen Schieberegler, mit dem ihr festlegen könnt, wie viel von eurem gesammelten Spice direkt in Solari verwandelt wird und wie viel Spice in Rohform in eure Lager wandert. Das gilt aber nur während des Sammelns. Habt ihr Spice erst einmal eingesammelt, könnt ihr es nicht nachträglich umwandeln.

Mithilfe des Schiebereglers könnt ihr je nach Bedarf Anpassungen vornehmen, vor allem wenn ihr expandieren möchtet. Im Normalfall ist es aber eine gute Option, gut 60 Prozent des gesammelten Spice in seiner Form zu belassen.

Nutzt eure Stimmen

Alle 25 Tage findet der Landsraad statt und es wird über verschiedene Dinge abgestimmt. Das betrifft etwa Steigerungen von Kosten für den Unterhalt oder die Rekrutierung oder gezielt bestimmte Fraktionen. Ihr habt 100 Stimmen und könnt auch euren Einfluss bei jeder Resolution geltend machen.

Je nach Abstimmung kann euch das im Endeffekt auch nützlich sein, also verteilt Stimmen und Einfluss weise. Neben den größeren Häusern gibt es zahlreiche kleinere, die ebenfalls Einfluss haben.

Den Landsraad solltet ihr nicht ignorieren.

Im Hintergrund agieren

Abseits offensichtlicher militärischer Operationen könnt ihr auch auf Aktionen zurückgreifen, die eher im Hintergrund ablaufen, etwa Spionage. Ihr teilt eure Agenten feindlichen Fraktionen zu oder auch dem Landsraad oder der Raumfahrergilde.

Agenten beschaffen euch Informationen und unterschiedliche Vorteile, ebenso können sie eine Fraktion langsam, aber stetig infiltrieren. Die gesammelten Informationen nutzt ihr wiederum für Missionen, die euren Feinden schaden könnt.

Anders gesagt: Ein Aspekt, den ihr nicht ignorieren solltet. Mit der Zeit wächst euer Infiltrationslevel und neue Missionsarten werden verfügbar, darunter Attentate.

Das Spiel der Ressourcen

Es gibt eine Menge verschiedener Ressourcen in Dune: Spice Wars. Manche sind wichtiger als andere, aber alle erfüllen ihren Zweck. Es ist wichtig zu wissen, was ihr wofür braucht.

Authority : Braucht ihr, um die Kontrolle über Siedlungen zu behalten. Ihr sammelt Authority, indem ihr Agenten einsetzt.

: Braucht ihr, um die Kontrolle über Siedlungen zu behalten. Ihr sammelt Authority, indem ihr Agenten einsetzt. Command Points : Sie bestimmen, wie viele militärische Einheiten ihr haben könnt. Ihr kennt das Bevölkerungslimit aus anderen Strategiespielen. Durch Forschungen könnt ihr die maximale Zahl erhöhen.

: Sie bestimmen, wie viele militärische Einheiten ihr haben könnt. Ihr kennt das Bevölkerungslimit aus anderen Strategiespielen. Durch Forschungen könnt ihr die maximale Zahl erhöhen. Fuel Cells : Ohne Treibstoffzellen bewegen sich eure Fahrzeuge nicht, das gilt auch für Sammler oder Ornithopter. Baut also entsprechende Fabriken dafür.

: Ohne Treibstoffzellen bewegen sich eure Fahrzeuge nicht, das gilt auch für Sammler oder Ornithopter. Baut also entsprechende Fabriken dafür. Hegemony : Hiermit schaltet ihr neue Gebäude frei, wenn ihr bestimmte Stufen erreicht. Es ist eine Art von EP-System. Ihr erhaltet Hegemony für zahlreiche Dinge im Spiel, es kommt mit der Zeit von selbst.

: Hiermit schaltet ihr neue Gebäude frei, wenn ihr bestimmte Stufen erreicht. Es ist eine Art von EP-System. Ihr erhaltet Hegemony für zahlreiche Dinge im Spiel, es kommt mit der Zeit von selbst. Influence : Euren Einfluss könnt ihr beim Landsraad zusätzlich zu euren Stimmen geltend machen. Ihr erhaltet Einfluss, indem ihr dem Landsraad Agenten zuteilt oder Horchposten errichtet.

: Euren Einfluss könnt ihr beim Landsraad zusätzlich zu euren Stimmen geltend machen. Ihr erhaltet Einfluss, indem ihr dem Landsraad Agenten zuteilt oder Horchposten errichtet. Intel : Durch Agenten gesammelte Informationen lassen euch Missionen absolvieren, die euch nützen und euren Feinden schaden. Wird gesammelt, in dem ihr Agenten feindlichen oder neutralen Fraktionen zuweisen. Oder ihr bauten Datenzentren.

: Durch Agenten gesammelte Informationen lassen euch Missionen absolvieren, die euch nützen und euren Feinden schaden. Wird gesammelt, in dem ihr Agenten feindlichen oder neutralen Fraktionen zuweisen. Oder ihr bauten Datenzentren. Knowledge : Euer Wissen legt fest, wie schnell ihr neue Fähigkeiten freischaltet. Baut Forschungseinrichtungen, um mehr zu erhalten.

: Euer Wissen legt fest, wie schnell ihr neue Fähigkeiten freischaltet. Baut Forschungseinrichtungen, um mehr zu erhalten. Manpower : Zeigt euch an, wie viele Leute für euch arbeiten. Braucht ihr zur Ausbildung neuer Einheiten oder zum Betrieb von Sammeln. Erstellt Rekrutierungsgebäude, um mehr zu erhalten.

: Zeigt euch an, wie viele Leute für euch arbeiten. Braucht ihr zur Ausbildung neuer Einheiten oder zum Betrieb von Sammeln. Erstellt Rekrutierungsgebäude, um mehr zu erhalten. Plascrete : Braucht ihr zum Bau und zum Unterhalt von Gebäuden. Errichtet entsprechende Fabriken, um den Nachschub zu sichern.

: Braucht ihr zum Bau und zum Unterhalt von Gebäuden. Errichtet entsprechende Fabriken, um den Nachschub zu sichern. Solari : Nur Bares ist Wahres. Ihr braucht Solari, um neue Militäreinheiten auszubilden, eure Basis zu erweitern und zum Unterhalt. Ihr bestimmt selbst mithilfe des erwähnten Schiebereglers, wie viel vom gesammelten Spice in Solari umgewandelt wird.

: Nur Bares ist Wahres. Ihr braucht Solari, um neue Militäreinheiten auszubilden, eure Basis zu erweitern und zum Unterhalt. Ihr bestimmt selbst mithilfe des erwähnten Schiebereglers, wie viel vom gesammelten Spice in Solari umgewandelt wird. Spice : Mit Spice bezahlt ihr monatlich Steuern, ebenso treibt ihr damit Handel. Sammelt es, indem ihr Fabriken in der Nähe von Spicefeldern errichtet.

: Mit Spice bezahlt ihr monatlich Steuern, ebenso treibt ihr damit Handel. Sammelt es, indem ihr Fabriken in der Nähe von Spicefeldern errichtet. Water: Auf einem Wüstenplaneten ist Wasser ganz nützlich. Baut Windfallen, um Wasser zu sammeln, ihr benötigt es für Siedlungen und militärische Einheiten.

Wie ihr das Spiel gewinnt

In Dune: Spice Wars gibt es unterschiedliche Siegbedingungen. Diese ermöglichen euch ein unterschiedliches Vorgehen, entweder wenn ihr nicht anders könnt oder wenn ihr es auf eine bestimmte Art versuchen möchtet.

Eine Siegbedingung ist Domination. Diese erreicht ihr durch die Zerstörung aller feindlichen Basen oder durch die Eliminierung ihrer Anführer durch Agenten.

Im Landsraad gibt es eine Resolution namens Dune Governorship. Gelingt es euch, in diese Position zu kommen und zu halten, erzielt ihr einen Governorship- beziehungsweise einen politischen Sieg.

Gelingt es euch, 50.000 Hegemony zu sammeln, sichert ihr euch den Hegemony-Sieg. Bis ihr 50.000 gesammelt habt, dauert es eine Weile, aber da ihr für so gut wie alles Hegemony erhaltet, kommt es von selbst, falls ihr nicht vorher auf eine andere Art Erfolg habt oder scheitert.