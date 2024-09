Nintendo Switch: Am 17. Oktober kommt das Absolute Böse auf deine Konsole

Kalypso hat eine Nintendo-Switch-Version seines Dungeon-Management-Simulators Dungeons 4 angekündigt.

Die Umsetzung wird bereits am 17. Oktober 2024 veröffentlicht.

Werdet böse auf der Switch

Im Spiel geht es darum, dass die Dunkelelfe Thalya versucht, die Kräfte des Guten endgültig zu besiegen und mithilfe des Absoluten Bösen und seiner Diener Boshaftigkeit zu verbreiten.

"Während Thalya ihre Schnodderlinge für ihre hinterlistigen Taten um sich sammelt, begrüßen die Gutmenschen der Oberwelt unter der Führung von Thalyas abscheulich nettem Halbbruder Tristan die tapferen Zwerge, um die Zerstörung der blühenden Landschaft des Guten zu verhindern", heißt es.

Die Switch-Version, die übrigens mit einem Rabatt in Höhe von zehn Prozent vorbestellbar ist, enthält unter anderem ein exklusives Prinzessinnen-Outfit für Thalya sowie neue Skins für Schnodderlinge und Thronsaal. Ebenso umfasst die Portierung alle Inhalte des Deluxe-Pakets, dazu zählen die Karte "Der Sturm auf Dollaran", Skins für Thalya und die Hand des Bösen sowie der offizielle Soundtrack und das digitale Artbook.

DLCs sind nicht enthalten, allerdings ist die erste Erweiterung "The Good, the Bad and the Evil" direkt zum Launch verfügbar und in der ersten Woche ebenfalls zehn Prozent günstiger zu haben.

Dungeons 4 umfasst insgesamt 20 verschiedene Missionen und außerdem noch herausfordernde Gefechtskarten. In der Unterwelt baut ihr eure Zentrale des Bösen in der Zwischenzeit weitläufig aus und bereitet euch darauf vor, die Bösartigkeit auf der Oberwelt zu verbreiten.

Wie schon erwähnt, kommen diesmal die Zwerge hinzu, die ebenfalls Festungen in der Unterwelt erreichten und dabei mit euch um Platz und Ressourcen wetteifern. Weiterhin könnt ihr im kooperativen Multiplayer-Modus zu zweit gemeinsam einen Dungeon verwalten. Dabei lassen sich sowohl die Kampagne als auch alle Gefechtskarten kooperativ spielen.