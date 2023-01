Dungeons & Dragons: Paramount+ bestellt Live-Action-Serie.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel der Halo-Serie versucht sich Paramount+ nun an einer Live-Action-Serienadaption von Dungeons & Dragons.

Der Streaming-Dienst war einer von mehreren Interessenten und hat sich jetzt die TV-Rechte dafür gesichert. Bestellt wurde zum Auftakt eine erste Staffel mit acht Folgen.

Vertrautes Duo

Um die Produktion der Serie kümmern sich Paramount Pictures und eOne, berichtet Deadline. Beide Unternehmen arbeiten bereits beim kommenden Film Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben zusammen.

Die geplante Serie wird als das "bislang größte TV-Projekt" des Studios beschrieben. Rawson Marshall Thurber (Red Notice) schreibt die Pilotfolge und übernimmt auch die Regie. Es ist auch schon von einem möglichen "Universum" mit mehreren Serien die Rede.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben soll indes am 30. März 2023 in die deutschen Kinos kommen. Unter anderem spielen in dem Film Chris Pine, Michelle Rodriguez und Hugh Grant mit.

Abseits dessen sind auch verschiedene D&D-Spiele in der Entwicklung. Larian Studios' Baldur's Gate 3 soll dieses Jahr den Early Access verlassen und das interne Studio Invoke Studios arbeitet an einem neuen Triple-A-Projekt.

Zuletzt teilte Wizards of the Coast allerdings mit, dass mindestens fünf Videospiel-Projekte eingestellt wurden.