Duos gucken in Elden Ring Nightreign in die Röhre: Nur zu dritt oder alleine spielbar

Wenn ihr nur zu zweit seid und Interesse an FromSoftwares Koop-Action-Survival-Spiel Elden Ring Nightreign habt, steht ihr womöglich vor einem Problem.

Ihr könnt den Titel nämlich definitiv nicht als Duo spielen. Zu dritt? Ja. Alleine? Geht auch. Zu zweit? Nope!

Duos werden in Elden Ring Nightreign nicht berücksichtigt

In Duos wird in verschiedenen anderen Titeln wie Fortnite oder Apex Legends gerne mal gespielt, aber FromSoftware hat sich wohl bewusst für diesen Weg entschieden.

Zumindest äußerte sich Game Director Junya Ishizaki im Gespräch mit IGN entsprechend zu diesem Thema und begründet diesen Schritt.

Elden Ring Nightreign - Screenshots 1 of 9 Attribution

"Nein, man spielt entweder alleine oder im Drei-Spieler-Modus", sagt er. "Wir haben uns für den Drei-Spieler-Modus entschieden, weil wir das Erfolgserlebnis, das man hat, wenn man gemeinsam gegen einen Boss kämpft oder eine Karte erobert, beibehalten wollten, aber wir wollten es auf eine neue Art und Weise umsetzen."

"Und wir hatten das Gefühl, dass der Fokus auf ein Drei-Spieler-Koop-Erlebnis ein ganz neues Gefühl der Errungenschaft vermitteln würde."

Was haltet ihr von der Entscheidung, in Elden Ring Nightreign auf Duos zu verzichten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Abseits dessen wird in FromSoftwares neuem Spiel auch kein Crossplay unterstützt. Plattformübergreifend könnt ihr nicht mit anderen spielen, innerhalb der gleichen Konsolenfamilie (PS5 und PS4, Xbox One und Xbox Series X/S) ist das jedoch möglich.

Darüber hinaus werden in Elden Ring Nightreign definitiv auch einige Bosse aus der Dark Souls-Reihe auftauchen. Erwartet allerdings nicht, dass man hier das gesamte Repertoire an Gegnern aus der Serie auffährt.

Erscheinen soll Elden Ring Nightreign im Jahr 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 und Xbox One.