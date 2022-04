Dying Light 2: New Game Plus kommt am 27. April mit Update 1.3.0

Habt ihr Dying Light 2 schon durchgespielt? In dieser Woche könnt ihr euch ins New Game Plus stürzen!

Am 27. April 2022 erscheint das neue Update 1.3.0 und ergänzt das Spiel unter anderem um diesen neuen Modus.

Wann ist New Game Plus verfügbar?

Starten könnt ihr New Game Plus, nachdem ihr das Hauptspiel einmal beendet habt. Ihr könnt The City so erneut besuchen, die Geschichte neu erleben und etwa andere Entscheidungen treffen.

Die Gegner werden anhand eurer Fähigkeiten skaliert, ebenso gibt’s einen höheren Schwierigkeitsgrad und weitere Boni.

Im folgenden Video erfahrt ihr mehr zu New Game Plus:

Was bietet New Game Plus noch?

Im neuen Modus könnt ihr 30 neue Inhibitoren finden, die Techland "an weniger offensichtlichen Stellen" versteckt hat. Mit ihnen verbessert ihr eure Gesundheit und Ausdauer.

Ferner gibt es Begegnungen mit goldenen Markern, die eine echte Herausforderung darstellen sollen. "In der neuen Quest namens 'Something Big Has Been Here' warten zudem neue Gegner, die die Spieler mit mutierten Infizierten und neuen Angriffen überraschen", heißt es.

Diese neuen Herausforderungen und Begegnungen belohnen euch wiederum mit einem höheren Vorkommen von legendären Waffen und wertvollen Gegenständen. Wer Herausforderungen mag, kann sich eine neue Platinmedaille für Parkour-Herausforderungen verdienen.

Letztlich behebt Update 1.3.0 noch mehrere Fehler im Koop-Modus, wozu auch noch verbliebene Death Loops zählen. Auf den Konsolen könnt ihr euch, zumindest auf PS5 und Xbox Series X, über einen neuen FOV-Schieberegler freuen.