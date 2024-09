Dynasty Warriors: Origins erhält Release-Termin - Haltet euch den 17. Januar 2025 frei

Anfang Januar gibt euch Publisher Koei Tecmo einen Grund zur Freude. Dynasty Warriors: Origins erscheint im Januar 2025. Der genaue Launch-Termin für das Kampf- und Action-Spiel steht jetzt endlich fest.

Dynasty Warriors Origins erscheint Mitte Januar

Wie Koei Tecmo bekannt gibt, könnt ihr euch den 17. Januar 2025 im Kalender markieren. Hier erscheint dann das neue Spiel der Dynasty-Warriors-Reihe von Entwickler Omega Force auf PlayStation 5, Xbox Series und PC. Im passenden Release-Date-Trailer seht ihr den Protagonisten, wie er sich auf dem Schlachtfeld zu einem Helden erhebt.

Auf der offiziellen Website von Dynasty Warriors: Origins beschrieben Entwickler und Publisher, worum es in diesem Spiel geht: "Es ist das Jahr 183 im chinesischen Kaiserreich. Dürre und Wetterstürze machen sich über das Land breit, während die Menschen eine wiederholte Hungersnot plagt und sie ausweglos ihr Leben lassen."

Es geht den Menschen schlecht, doch die Machthaber ändern nichts an dieser Situation. Güte ist ihnen fremd. Sie erhöhen lieber die Steuern, erpressen die Bürger und sorgen so für noch mehr Leid. Doch es gibt zwischen all dieser Armut auch Menschen, die den Bürgern helfen und sich den tyrannischen Herrschern entgegenstellen.

Zum Gameplay schreibt Koei Tecmo: "In Dynasty Warriors: Origins stürzt du dich mitten ins Geschehen gegen gewaltige Armeen in aufregenden 1 vs. 1.000-Schlachten! Spiele in dieser neuen Geschichte aus dem Dynasty-Warriors-Universum einen namenlosen Helden, der die turbulenten und chaotischen Drei Königreiche an der Seite legendärer Figuren erobert."

"Auf spannungsgeladenen Schlachtfeldern wirst du von einer riesigen, endlosen Armee herausgefordert, so weit das Auge reicht. Wie wirst du dich dem Ansturm der Feinde stellen? Zusätzlich zu deinem eigenen militärischen Können kannst du mit den Armeen deiner Verbündeten in taktischen Schlachten kämpfen, die einzigartig in der Dynasty-Warriors-Reihe sind, und die aufregendste Action in der Geschichte der Serie erleben", heißt es auf Steam.

Habt ihr Lust auf die taktischen Kämpfe in Dynasty Warriors: Origins?