EA-Chef sieht Dragon Age: The Veilguard als Rückkehr zu BioWares alten Stärken

EA-Chef Andrew Wilson beschreibt das Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard als "Rückkehr zu dem, was BioWare großartig gemacht hat". Wilson reflektierte über BioWares jüngste Herausforderungen und die Rückkehr zu seinen Wurzeln. Das Spiel wird am 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Die Stärken von BioWare

In einem Q&A mit Investoren sprach Wilson über BioWares schwierige Jahre, insbesondere Anthem, das die Erwartungen an ein typisches BioWare-Spiel nicht erfüllte. Laut Wilson versuchte BioWare, mit Anthem "etwas sehr Anderes" zu machen, was jedoch nicht die erhoffte Resonanz fand. Nach dem Anthem-Projekt kam es zu einem Wandel bei BioWare. Eine "Rückkehr zu BioWare-typischen Spielen", die sich auf starke Storys und tiefgründige Charaktere fokussieren".

"Das BioWare-Team hat sich wirklich auf das konzentriert, was BioWare zu einem Lieblingsstudio und einer beliebten Marke unter den Fans gemacht hat und was ihre Spiele auszeichnet: unglaublich reiche Welten, äußerst nuancierte Charaktere, kraftvolle und fesselnde Geschichten voller Kameradschaft, Freundschaften und Beziehungen sowie Entscheidungen, die im Kontext des Gameplays wirklich eine Rolle spielen", sagte Wilson.

BioWares Comeback

Wilson betonte, dass Dragon Age: The Veilguard wieder die Qualitäten bietet, für die BioWare bekannt ist: komplexe Charaktere, starke Geschichten, bedeutungsvolle Entscheidungen und Beziehungen. Laut Wilson steht Veilguard für eine Rückkehr zu BioWares bekannten Elementen wie Kameradschaft und Entscheidungen, die das Gameplay beeinflussen. Das Spiel wird von vielen Fans als Zeichen für BioWares "Comeback" erwartet, da das Studio mit Veilguard das klassische Dragon Age-Erlebnis neu beleben möchte. "Und ich denke, dass diese Rückbesinnung auf das, was BioWare großartig gemacht hat, und dem Studio die Zeit zu geben, das in der Welt von Dragon Age umzusetzen, zu einem Spiel wie Dragon Age: The Veilguard geführt hat", sagte er.

Wilson lobte BioWares Neuausrichtung und betonte, dass das Studio ausreichend Zeit für die Entwicklung erhielt. Fans dürfen gespannt sein, ob Dragon Age: The Veilguard die Erwartungen erfüllt und BioWares frühere Erfolge widerspiegelt. Werdet ihr Dragon Age: The Veilguard spielen?