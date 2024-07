EA FC 25: Mehr Frauen, mehr Fünf gegen Fünf, mehr taktische Finesse

Es ist der größte Schritt, den der Karrieremodus seit vielen Jahren machen wird: So beschreibt es mir Andreas Wilsdorf, der das neue EA FC 25 direkt bei EA in Vancouver ausführlich vorstellt – er und eine Reihe seiner Kollegen, die für verschiedene Bereiche des sicherlich größten Sportspiels überhaupt zuständig sind.

Warum der Schritt so groß ist, lässt sich natürlich nicht an einem einzigen Punkt festmachen. Vielmehr sind es mehrere kleine und große Änderungen, die ihren Weg in das zweite FIFA finden, das ja längst nicht mehr FIFA heißt. Und zu denen zählt neben der Einführung eines komplett neuen Spielmodus‘ auch eine frische Logik im Taktiksystem sowie die Tatsache, dass der Frauenfußball zum ersten Mal ein vollwertiger Teil der Karriere sein wird.

Denn durfte man nach der Einführung der Frauen diese zwar in Ultimate Team sammeln sowie einzelne Partien austragen, kann man sie jetzt auch trainieren und eine Spielerinnenkarriere mit ihnen erleben. Das war aus verschiedenen Gründen bisher nicht möglich und die meisten davon fand ich durchaus überraschend.

Wie mir Nicole Baxter, früher Profifußballerin und heute Assistent Producer für FC 25, nämlich erklärt, ist es aufgrund der geringeren Medienpräsenz des Frauenfußballs gar nicht so einfach, sowohl aktuelle als auch hochwertige Bilder und Videos von allen Spielerinnen zu bekommen, das dem etablierten Standard des Spiels entspricht.

Zusätzlich wollte EA die Frauen nicht nur irgendwie in die Karriere quetschen, sondern deren Besonderheiten sorgfältig herausarbeiten. Immerhin unterscheiden sich deren Gehälter aufgrund der niedrigeren Budgets teils drastisch von denen der Männer und auch die durchschnittliche Anzahl der Wechsel ist eine andere, weshalb sich die Karriere der Männer nicht einfach über die der Frauen stülpen ließ.

Im Gegensatz zur realen Welt gibt es in FC 25 zwar keine Amateure in den fünf lizenzierten Ligen (Bundesliga sowie die spanischen, englischen und französischen Ligen, die Liga der USA als auch die Women’s Champions League) und die Stadien werden anders als im echten Leben stets gefüllt sein – das gehört laut Game Design Director Pete O’Donnell bei der idealisierten Form des von EA dargestellten Sports nun mal dazu. Dafür darf man als Trainer zwischen dem Betreuen von Männer- und Frauenmannschaften hin und her wechseln.

Wer soll das denn sein?!

Abgesehen davon dürfte der Wiedererkennungswert sämtlicher Spielerinnen und Spieler mit FC 25 deutlich zunehmen. EA führt nämlich eine Cranium genannte Technologie ein, die in Zukunft auch in anderen Sporttiteln Einzug halten wird, und die aus mehreren Fotos realer Gesichter überzeugende 3D-Modelle erstellt. Ob man damit auch – vielleicht erinnert ihr euch ja – wieder seinen eigenen Kopf ins Spiel bringen kann? Technisch wäre das durchaus möglich, beantwortet mit Kantcho Doskov ein weiterer Game Design Director meine Frage. In diesem Jahr sind aber erst mal nur die Profis dran.

Auch deren typische Bewegungen werden heutzutage übrigens mit Videoaufnahmen mehr oder weniger automatisch erstellt. Die Jungs und Mädels müssen also nicht mehr in einer künstlichen Studioumgebung nachmachen, was sie auf dem Platz tun. Stattdessen kommt das, was sie dort anstellen, quasi direkt ins Spiel.

Neu ist weiterhin eine Reihe an Animationen zum Beispiel vor Elfmetern, bei denen Bank und Trainer zu sehen sind, was spannenden Momenten mehr Flair verleihen soll. Leider kann man selbst in der Trainerkarriere noch nicht wie beim Torjubel entscheiden, wie man an der Seitenlinie auf zum Beispiel einen solchen Elfer reagieren will, aber wer weiß… Doskov fand die Idee offenbar gar nicht schlecht.

Und was das eigentliche Spiel angeht: Schaltet in FC 25 doch mal den neuen Simulationsmodus ein! Mit dem wird die Flugbahn des Balls nämlich vom Wind beeinflusst und es kann passieren, dass Spieler im Regen wegrutschen. Ihre Schüsse führen sie dann allerdings noch ganz normal aus; vor großen spielerischen Änderungen schrecken die Entwickler in dieser Hinsicht wohl zurück. Außerdem wird es den Modus ausschließlich in Offline-Partien geben.

Was die grafischen Änderungen angeht, wird man dafür die Wahl zwischen nativer 4K-Auflösung und zusätzlichen Effekten einschließlich Raytraced Ambient Occlusion, voller Cloth Simulation und Self Shadowing haben, wobei beide Varianten mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Es geht nur um die Entscheidung „Auflösung oder Plastizität?“.

Rush – Fußball für Fünf

Volta ist Geschichte. Es lebe Rush! Damit ist das neue 5v5 gemeint, bei dem es sich nicht um einen ausschließlich separaten Modus handelt, sondern einen, der von den Karrieren über Ultimate Team bis hin zu Clubs überall zur Verfügung steht.

Warum es nicht mehr Volta heißt? Weil Rush im Wesentlichen das Erlebnis des großen Fußballs einfangen soll – wenn auch unter leicht veränderten Vorzeichen. Immerhin unterscheiden sich einige der Regeln, wenn beim Anpfiff kein Team direkt am Ball steht, sodass beide erst mal dorthin stürmen. Die Abseitsregel gilt zudem nur im letzten Drittel des Platzes, Strafstöße werden wie die Angreifer-Torwart-Duelle im Eishockey ausgetragen und wer ein grobes Foul begeht, wird eine Minute lang an die Seitenlinie verbannt.

Feste Positionen gibt es in Rush nicht und auch die Größe des Platzes hat EA so angepasst, dass das Stellungsspiel aller Teilnehmer ein entscheidender Faktor sein soll. Wir konnte das bereits ausprobieren und tatsächlich ist dieser variable Kick, den man selbstverständlich gemeinsam mit Freunden erleben kann, angenehm kurzweilig. Mir fällt nur jetzt erst ein, dass ich eine spielerische Neuerung, die es nicht nur in Rush geben wird, gar nicht ausprobiert habe: Mit einer bestimmten Tastenkombination kann man in Zukunft ein taktisches Foul auslösen, was in normalen Matches zwar eine gelbe Karte, aber im besten Fall eben kein Tor zur Folge hat.

Ein höherer IQ?

Ebenfalls umgekrempelt wird nicht zuletzt die taktische Komponente, denn mit FC IQ werden mehr als 50 Rollen eingeführt, die Spieler übernehmen können und die ihr Verhalten bestimmen, sprich welche Räume sie einnehmen und wie sie sich dort im Fall eines Angriffs oder in der Verteidigung bewegen – sowohl mit als auch ohne Ball. Tiki-Taka oder starkes Gegenpressing sollen dadurch deutlich glaubwürdiger und effektiver wirken als bisher.

Dabei ist natürlich nicht jeder Profi für jede Rolle geeignet, weshalb man in der Karriere die richtigen Trainer engagieren muss, falls man trotzdem eine gewünschte Taktik etablieren will. Je nach Typ und Werten dauert es dann unterschiedlich viele Wochen, bis sich ein Spieler oder eine Spielerin darauf eingestellt hat.

Abgesehen davon könnte es praktisch sein, dass die Benutzerführung beim Einstellen der Taktik vereinfacht wurde, weil die jeweiligen Vor- und Nachteile etwa leichter erkennbar sind. Außerdem darf man Taktiken per automatisch generiertem Code mit Freunden teilen – über alle Plattformen hinweg, auf denen FC 25 erscheint. Ach, und in Ultimate Team wird die bevorzugte Taktik des Trainers einer Karte direkt auf das aktuelle Team übertragen, falls man nicht selbst Hand anlegen will.

Apropos FUT: Dort werden die Rollen aller Spieler ständig an reale Veränderungen angepasst. Lässt sich ein Stürmer am Wochenende etwa mehr zurückfallen, wird das auch in eurem Ultimate Team so sein, falls ihr dessen Karte nutzt. Freundschaftsspiele wurden zudem von kompetitiven Partien getrennt, damit man auch mal ohne Leistungsdruck mit anderen Aufstellungen experimentieren kann. Und auch für ein Unentschieden gibt es in FC 25 Punkte, sodass sich ein Remis nicht nach verlorener Spielzeit anfühlt.

Die Jugend spielt sich in einen Rush

Auch die Karriere wird ständig aktualisiert – zumindest in der Art, dass während einer Saison auftretender Ereignisse vom Programm notiert werden. Das wirkt sich nicht auf euren aktuellen Spielstand aus. Ihr könntet neuerdings aber zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine weitere Karriere mit all diesen Daten starten! Wollt ihr vielleicht nur die entscheidenden drei Partien der aktuellen Saison spielen? Dann beginnt einfach genau da.

Oder wollt ihr womöglich die Herausforderung annehmen, ein Team mit zahlreichen verletzten Leistungsträgern zu führen? Das alles gilt natürlich nur für die kommende Saison sowie ausschließlich für bereits geschehene Entwicklungen. Doch innerhalb dieses Rahmens dürft ihr den Einstieg eben frei wählen.

Zusätzlich verschiebt ihr, sollte euch danach der Sinn stehen, eine Reihe an Reglern, die den Inhalt der Trainerlaufbahn definieren. Falls ihr euch zum Beispiel nicht um den Transfermarkt kümmern wollt, dann deaktiviert ihn einfach. In dieser Beziehung gefällt mir auch eine weitere Änderung; dass nämlich sämtliche an einem Tag anstehenden Aktionen (Ergebnisse des Scoutens, Gegner analysieren, an Pressekonferenz teilnehmen) in einer übersichtlichen Liste aufgeführt und abgehakt werden, sodass man sich nicht mühsam durch sämtliche Menüs wühlen muss.

Sollte euch am Nachwuchs gelegen sein, dann habt ihr schließlich zum ersten Mal die Möglichkeit, diesen nicht nur zu verwalten, sondern auch damit zu spielen. Gut, reguläre Matches tragt ihr damit leider aus, aber alle zwei Monate gibt es ein Rush-Turnier für Nachwuchs-Spieler, in dem ein gutes Abschneiden für ein stärkeres Wachstum ihrer Werte sorgt. Wobei die Jugendlichen übrigens endlich auch wie Jugendliche aussehen sollen!

FC IQ kommt wiederum dort ins Spiel, wo euch konkurrierende Teams nicht immer mit exakt der gleichen Taktik begegnen, sondern stets mit einem etwas anderen Vorgehen. Wer zehnmal gegen Liverpool spielt, wird zehnmal eine andere Partie erleben, verspricht Wilsdorf deshalb.

Klingt gut und ist noch gar nicht alles, was EA an kleinen Neuerungen bringen wird. Trotzdem will ich zum Schluss aber auch mal meckern. Denn dass man eine Karriere auch mit Starspielern wie Pirlo oder van Nistelrooy austragen darf, ist natürlich cool – falls einem danach der Sinn steht. Mein Fall sind solche Fantasiekonstellation ja eher nicht. Dass Beckham, Zidane oder (der nicht mehr aktive) Ronaldo aber nur Vorbestellern zur Verfügung stehen, finde ich durchaus ärgerlich.

Unterm Strich bleibt aber festzuhalten, dass EA mit FC 25 viel vorhat. Denn während sich an der Physik des Spielens wohl nicht allzu viel ändert, kommen ein paar inhaltliche Änderungen hinzu, von denen sich die Einführung der viel präziser definierten Spielerrollen stark auf den Spielverlauf auswirken könnte. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sehr man die Feinheiten des neuen Stellungsspiels spüren wird und ob die Besonderheiten vor allem der Stars dadurch noch deutlicher hervortreten.

Freut euch mit Rush außerdem auf eine kurzweilige Variante des klassischen Kicks, der FUT eine soziale Note verleiht, weil man dort endlich ungezwungen mit Freunden zocken kann, und mit dem man erstmal sogar den eigenen Nachwuchs trainiert. Schön auch, dass der Frauenfußball jetzt in grundsätzlich vollständiger Form Einzug hält, während die Benutzerführung in der Karriere einen frischen Anstrich verpasst bekommt.

Am 27. September startet EA regulär in diese neue Saison, während der Early Access schon am 20. beginnt. Seid ihr dann am Start oder hattet ihr gehofft, dass EA mit seinem zweiten FC eine andere Entwicklungsrichtung einschlägt?