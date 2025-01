EA FC 25 TOTY: Ehrenvolle Erwähnungen – Alle "Honourable Mentions" und ihre Upgrades

Mehr zum FC 25 Team of the Year:

Die EA Sports FC 25 TOTY Ehrenvolle Erwähnungen (aka „Honourable Mentions“) bringt einige der nominierten TOTY-Profis ins Spiel, die es bei der Wahl zwar nicht geschafft haben, aber bei den Fans hoch im Kurs standen. Es ist sozusagen das B-Team, das ebenfalls stark verbesserte Spezialkarten bekommt. Die Verbesserungen fallen zwar nicht so extravagant aus, wie die des richtigen TOTY, dennoch könnt ihr hier einige sehr starke Karten erwarten. Nachfolgend stellen wir euch alle Honourable Mentions mitsamt ihren Upgrades in FC 25 Ultimate Team vor und verraten euch, welche Spieler laut Leaks noch eine ehrenvolle Erwähnung bekommen sollen. Außerdem erfahrt ihr, welche Verbesserungen möglich sind und wie die Honourable Mentions funktionieren.

FC 25 TOTY Ehrenvollen Erwähnung Erklärung: Darum geht es bei den "Honourable Mentions"

Die TOTY Ehrenvollen Erwähnungen (aka "Honourable Mentions") sind Teil des Team of the Year-Events und rücken einige der besten und beliebtesten Spieler*innen der Welt mit verbesserten Spezialkarten ins Rampenlicht, die es beim TOTY Vote nicht geschafft haben. Wie das Ganze im Detail funktioniert, erfahrt ihr nachfolgend.

Was sind die TOTY ehrenvollen Erwähnungen in FC 25?

Die sogenannten "TOTY ehrenvollen Erwähnungen" in FC 25 Ultimate Team könnt ihr als eine Art B-Team des eigentlichen FC 25 Team of the Year ansehen. Letztendlich sind es Spieler und Spielerinnen, die als FC 25 TOTY Nominees aufgestellt wurden, es beim TOTY Vote und der Abstimmung zum 12. Profi aber nicht ins finale TOTY geschafft haben. Sie haben jedoch zahlreiche Stimmen erhalten, was ihnen einen Platz unter den ehrenvollen Erwähnungen einbringt, die im Rahmen des Team des Jahres-Events veröffentlicht werden.

Wann kommen die FC 25 TOTY Honourable Mentions?

Traditionell werden die ersten ehrenvollen Erwähnungen mit dem Release der TOTY-Stürmer als SBC / Objectives in FC 25 Ultimate Team veröffentlicht (Freitag, der 17. Januar 2025). Weitere TOTY Honourable Mentions folgen während der Dauer des TOTY-Events sporadisch via Squad Building Challenge und Aufgaben. Üblicherweise gibt es auch ein vollständigen "TOTY ehrenvollen Erwähnungen Team 1" mit 11 Profis, das in der Regel zusammen mit dem 12. Profi veröffentlicht wird. Dieser Termin fällt für gewöhnlich auf den zweiten Freitag des TOTY-Events, sprich: Freitag, der 24. Januar 2025.

Welche Upgrades bekommen TOTY Honourable Mentions in FC 25?

Wie alle Team-des-Jahres-Profis erhalten natürlich auch die FC 25 TOTY Honourable Mentions stark verbesserte TOTY-Spezialkarten, die allerdings in Bezug auf Werte-Verbesserungen und Karten-Design etwas weniger großzügig ausfallen. Bedeutet:

TOTY ehrenvollen Erwähnungen erhalten mit ihrem Release EA FC 25 Ultimate Team eine Steigerung einzelner oder mehrerer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis), was automatisch zu einer Erhöhung ihrer Gesamtwertung führt (Initial-Upgrade). Auch diese Verbesserungen erfolgen nach den Inform-Upgrade-Regeln, wobei es bei den TOTY-Profis üblich ist, dass Spieler*innen gleich mehrere Upgrade-Stufen nach oben springen. Je nach Basiswertung der Profis ist eine Verbesserung der Gesamtwertung von bis zu +10 Punkten keine Seltenheit, allerdings werden dabei üblicherweise nur Ratings im hohen 80er bis niedrigen 90er-Bereich erreicht (87 bis 93 GES).

Das obligatorische Sterne-Upgrade bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) ist ebenso möglich, neue und / oder verbesserte Positionen, kommen aber nicht so häufig vor. Auch neue und / oder verbesserte Spielerrollen sowie neue und / oder verbesserte PlayStyles können verteilt werden, im Gegensatz zu den TOTY und TOTY Icons, die bis zu drei PS+ respektive zwei PS+ erhalten, bekommen die Ehrenvollen Erwähnungen in der Regel nur einen Spielstil+.

Wie viele ehrenvolle Erwähnungen gibt es in FC 25?

Die genaue Anzahl an TOTY ehrenvolle Erwähnungen in FC 25 Ultimate Team lässt sich (wie jedes Jahr) nicht exakt voraussagen, denn die Kartenanzahl schwankt jedes Jahr und steigt auch kontinuierlich. Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise 23 ehrenvolle Erwähnungen, im Jahr davor waren es noch 16. Wir rechnen derzeit mit einer ähnlichen Anzahl von FC 25 Honourable Mentions wie im letzten Jahr, es könnte aber auch sein, dass EA noch mehr Profis veröffentlicht.

