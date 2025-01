Verteidiger fangen schnelle Ballträger zu leicht ab Grundsätzlich ist es so, dass Angreifer, die mit dem Ball vorrücken, von Natur aus langsamer sind, als wenn sie ohne Ball in vollem Sprint sind. Das führte bislang allerdings im Spiel zu seltsamen Situationen, bei denen besonders flinke Verteidiger dazu in der Lage waren, schnelle Ballspieler zu schnell einholen. Angesichts dessen hat man mit dem TU #8 genau solche Fälle inspiziert, in denen Profis den Ballträger einholen, obwohl der Ballträger eigentlich viel höhere Tempoattribute hat. Mit den eingeführten Änderungen ist es nun für langsamere Verteidiger deutlich schwieriger, schnellere Angreifer einzuholen. EA hat dazu zwei Videos veröffentlicht, auf denen die Änderungen ersichtlich sind. Das erste Video zeigt, wie ein Verteidiger einen Angreifer bislang hätte einholen können. Auf dem zweiten Video seht ihr dieselbe Szene mit den Anpassungen von TU #8. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Verteidiger den Angreifer zwar einholt, aber bei weitem nicht mehr so schnell. EA SPORTS FC 25 Pitch Notes - Chase Down Before Auf YouTube ansehen EA SPORTS FC 25 Pitch Notes - Chase Down After Auf YouTube ansehen Zurück zum EA FC 25 Gameplay Refresh Update Patch Notes Inhaltsverzeichnis

Flüssigere Positionierung in der Offensive und bessere Angriffsunterstützung Aufgrund des Feedbacks der Community, die mit der Balance zwischen Angriff und Verteidigung nicht ganz zufrieden war, hat EA einige Anpassungen vorgenommen, die die Angriffsseite effektiver machen und zukünftig mehr Spaß bieten soll. Folgende Änderungen wurden vorgenommen: Die Qualität der Angriffsläufe der KI-Teamkollegen wurde verbessert, wenn sie versuchen, die Abseitslinie zu überwinden. Die KI-Teamkollegen können ihre Läufe nun besser halten, wenn sie sich der Linie nähern, und schneller wieder ins Abseits gelangen.

Verbesserte Intelligenz der Angriffs- und Unterstützungsläufe der KI-Teamkollegen.

Verbesserte Effektivität der Innen- und Außenstürmer. Sie können sich weiter oben auf dem Spielfeld bewegen. Sie können besser einschätzen, wann sie in den Raum laufen oder eine Position einnehmen sollten.

Offensivspieler können jetzt in Angriffsräumen in der Nähe anderer Angreifer agieren, anstatt ihre Läufe zu stoppen.

Offensivspieler können jetzt in Angriffsräumen in der Nähe anderer Angreifer agieren, anstatt ihre Läufe zu stoppen.

Die Spieler sind nun in der Lage, schneller Unterstützung zu leisten, wenn sie mit ihrer Rolle vertraut sind. Besondere Erwähnung kommt dem letzten Punkt zu. Hier stellt EA klar, dass diese Änderung nicht dazu führen soll, dass etwa ein defensiver Mittelfeldspieler zum Stürmer wird. Vielmehr sollen die Änderungen dazu führen, dass alle Rollen schneller darin sind, unterstützende Aufgaben auszuführen. Also so etwas wie schneller in den Raum zu laufen oder sich freizustellen, um einen Pass anzunehmen. Im Endeffekt sollen diese Änderungen das Team im Angriff aktiver machen und mehr Möglichkeiten eröffnen, während sich die Angriffe gleichzeitig flüssiger und organischer anfühlen. Um das zu verdeutlichen, haben die Entwickler auch hier wieder zwei Videos zur Demonstration bereitgestellt. Das erste Video zeigt eine Situation TU #8, in der die angreifenden KI-Teamkollegen nicht besonders effektiv mitlaufen sind. Das zweite Video zeigt dieselbe Situation nach den Änderungen. Hier ist deutlich zu sehen, dass sich die KI-Mannen intelligenter positionieren und dadurch Situationen entstehen können, die zum Tor führen. EA SPORTS FC 25 Pitch Notes - Supporting Runs Before Auf YouTube ansehen EA SPORTS FC 25 Pitch Notes - Supporting Run After Auf YouTube ansehen

Reduzierung von Ballverlusten nach einem Tackle (Tacklebacks) Wie im echten Fußball ist es auch in FC 25 so, dass manchmal ein gefühlt erfolgreiches Tackling zu einem Tackleback führt – also der gegnerische Spieler den Ball direkt wieder zurückerobert. Die Entwickler haben allerdings festgestellt, dass dieser Fall in FC 25 häufiger vorkommt, als es sein sollte, und daher für unnötigen Frust sorgt. Daher werden mit TU #8 die zwei nachfolgenden Änderungen vorgenommen, die die Häufigkeit von Tacklings reduzieren sollen: Verteidiger mit dem Spielstil „Antizipation“ werden den Ball nun eher in Richtung eines Mitspielers mit mehr Platz tackeln, wenn es nachteilig wäre, den Ball an Ort und Stelle zu stoppen.

Die Qualität der Berührungen, die Verteidiger bei Tacklings machen können, wurde verbessert. Die Auswirkungen dieser Änderungen zeigen euch die beiden nachfolgenden Videos. Im ersten Video ist zu sehen, wie der Angreifer am Ende den Ball gewinnt, während das im zweiten Video (nach TU #8) nicht mehr der Fall ist. EA SPORTS FC 25 Pitch Notes - Anticipate Before Auf YouTube ansehen EA SPORTS FC 25 Pitch Notes - Anticipate After Auf YouTube ansehen Neben den zwei direkten Anpassungen haben die Entwickler auch noch zwei Probleme angepasst, die zu Tacklings führen konnten: In einigen Fällen könnte der Ballträger unbeabsichtigt nach vorn gestolpert sein, als er angegangen wurde, was dazu führte, dass er den Ball fälschlicherweise zurückgewann.

In einigen Fällen könnte der Verteidiger gestolpert sein, als er nach einem erfolgreichen Tackling zum Ball lief, anstatt in Ballbesitz zu kommen.

Verbessertes und schnelleres Passspiel Die Entwickler wollen, dass intelligente und schnell denkende Passspielzüge belohnt werden, weshalb die nachfolgenden Änderungen vorgenommen wurden. Sie mögen für sich genommen trivial wirken, zusammen mit den anderen Anpassungen am Passspiel sollen sie den Spielern aber ermöglichen, den Ball leichter über das Spielfeld zu bewegen. Leicht erhöhte Geschwindigkeit von normalen Bodenpässen.

Leicht erhöhte Genauigkeit von kurzen Bodenpässen zu offenen Spielern.

Deutlich gesteigerte Effektivität von halb-unterstützten Durchgangspässen. Und hier die gerade erwähnten Änderungen am Passspiel, die die Effektivität bestimmter Pässe auf der Grundlage des Feedbacks und der Wünsche der Community verbessern. Außerdem wurden noch ein paar Probleme beseitigt: Deutlich verringerte Effektivität des ersten Durchlaufpasses.

Signifikant erhöhte Effektivität von halb-unterstützten Pässen.

Mäßig reduzierte Genauigkeit von Kopfbällen in umkämpften Situationen.

Bodenpässe mit geringer Kraft wurden manchmal an weiter entfernte Spieler als beabsichtigt gespielt.

Bei Pässen mit mittlerer Leistung wurde manchmal zu sehr auf die Zieleingabe des Spielers geachtet, anstatt auf die erzeugte Leistung.

Es wurden einige Fälle behoben, in denen Pässe beim ersten Mal weniger gut ansprachen als beabsichtigt, wenn die Eingabe zu spät erfolgte.

Manchmal wurden Freistoßpässe nicht in Richtung des beabsichtigten Empfängers geschlagen, wenn sich der Empfänger zu schnell bewegte.

Effektiveres Schießen im Strafraum & Anpassungen bei Finesse-Schüssen Mit der TU #8 haben die Entwickler Änderungen vorgenommen, die das Schießen von Toren innerhalb des Strafraums effektiver und lohnenswerter machen sollen. Folgende Anpassungen wurden vorgenommen: Erhöhte Genauigkeit und Schussgeschwindigkeit von innerhalb des Strafraums für reguläre und Finesse-Schüsse.

Leicht erhöhte Genauigkeit bei normalen Schüssen und Finesse-Schüssen mit niedrigem Schwierigkeitsgrad im Strafraum. Mit „Schüsse mit niedrigem Schwierigkeitsgrad“ sind übrigens solche Situationen gemeint, die sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammensetzen, wie etwa, dass der Schütze nicht unter Druck steht, dass die Hereingabe des Spielers genau und gut getimt ist, dass der Schütze einen guten Winkel zum Tor hat, und so weiter. Kurzum: Schüsse mit niedrigem Schwierigkeitsgrad sind die Art von Schüssen, die man von den Topstars im echten Fußball erwarten würde. Neben den Anpassungen von Torschüssen im Strafraum wurden auch die Finesse-Schüssen im Allgemeinen angepasst. Hintergrund des Ganzen ist, dass die Kluft zwischen Spielern mit hohen Schussattributen, aber ohne Finesse-Schuss-PlayStyle, und Spielern mit dem PlayStyle oder PlayStyle+ verringert werden soll. Deshalb wurde Folgendes gemacht: Die Auswirkung von Attributen auf die Genauigkeit von Finesse-Schlägen, die von Spielern ohne den Finesse-Schuss- oder Finesse-Schuss+-PlayStyle ausgeführt werden, wurde leicht erhöht.

Es wurden einige Problem-Fälle behoben, in denen die Schüsse beim ersten Mal weniger gut reagierten als beabsichtigt, wenn die Eingabe zu spät erfolgt war.

Positionierung und Verhalten von Abwehrspielern Neben den vielen Änderungen beim Angriff gibt es mit TU #8 auch ein paar Anpassungen bei der defensiven Seite des Spiels. Dadurch erhoffen sich die Entwickler, dass FC-25-Spieler häufiger Kontrolle über ihre Abwehrspieler übernehmen, anstatt sich auf die Positionierung der KI zu verlassen. Folgende Änderungen wurden vorgenommen: In Competitive Football Ultimate Team- und Online Seasons-Spielen werden die KI-Verteidiger die Dribbler weniger eng markieren und weniger wahrscheinlich die Schussbahnen in der Nähe des Strafraums abdecken.

Außerdem wird die Anzahl der erfolgreichen Abfangversuche von KI-Spielern verringert.

Die Verteidiger werden sich bei der Abwehr von Konterangriffen nach Ecken mehr auf die Manndeckung konzentrieren.

Die Absicht dieser Änderung ist es, eine effektivere defensive Positionierung gegen Konterangriffe zu ermöglichen, die von Ecken ausgehen.

RM/LM-Spieler mit der ausgeglichenen Rolle des Flügelspielers können sich beim Verteidigen tiefer fallen lassen.

Falsche Verteidiger könnten zu lange in der Mitte bleiben, wenn die Mannschaft den Ballbesitz verliert.

Sie werden sich nun sofort auf ihre LB/RB-Positionen zurückziehen.