EA-CEO sieht großes Potenzial in der Switch 2 und möchte stärker auf die Plattform setzen - Besonders im Fokus: Sportgames wie Madden NFL und EA Sports FC, aber auch die Sims-Reihe könnte kommen

Nintendo-Fans warten gespannt auf die nächsten offiziellen Neuigkeiten zur Nintendo Switch 2. Auch große Publisher wie Electronic Arts verfolgen die Entwicklungen aufmerksam. Nun hat sich CEO Andrew Wilson zu den Chancen der neuen Konsole für sein Unternehmen geäußert. Besonders für Sport- und Simulationsspiele könnte die Plattform neue Möglichkeiten für EA bieten.

Fokus liegt auf Sportgames

Während einer Telefonkonferenz sprach Wilson über das Potenzial der Switch 2 und betonte, dass neue Konsolen für EA stets eine Chance seien, eine größere und neue Spielerschaft zu erreichen. Er äußerte sich optimistisch: "Jedes Mal, wenn eine neue Konsole auf den Markt kommt, ist das ein Vorteil für uns. Es gibt uns die Möglichkeit, neue Spieler zu erreichen und zu gewinnen. In der Regel haben sich unsere Marken auf Nintendo-Plattformen sehr gut entwickelt. Wir gehen davon aus, dass Produkte wie FC, Madden und andere auf der Plattform so erfolgreich sein werden, wie sie es in der Vergangenheit waren."

EA habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Nintendo-Plattformen gemacht, weshalb man auch für die nächste Generation großes Potenzial sehe. Vor allem Sportspiele wie Madden NFL und EA Sports FC sollen eine wichtige Rolle im Switch-2-Line-up bei EA spielen. Diese Reihen gehören zu den umsatzstärksten Franchises von EA und könnten durch die Switch 2 eine noch größere Reichweite erlangen.

EA hofft, neue Zielgruppen zu erreichen

Doch nicht nur Sportspiele hat EA sich ins Visier genommen. MySims hat sich auf der aktuellen Nintendo Switch als Überraschungserfolg erwiesen. Laut Wilson hatte rund die Hälfte der Spieler zuvor noch nie ein EA-Spiel gespielt – ein Zeichen dafür, dass Nintendo-Konsolen eine wichtige Plattform sein könnten, um neue Zielgruppen zu erreichen. Sollte die Switch 2 ausreichend Leistung bieten, könnte EA künftig noch stärker auf Nintendo setzen. Neben einer optimierten Version von Die Sims 4 wären auch andere Titel der beliebten Lebenssimulationsreihe denkbar. Zudem könnten weitere EA-Franchises wie Need for Speed oder Dragon Age ihren Weg auf die neue Konsole finden.

Die Nintendo Switch 2 soll laut EA eine große Chance bieten, sich noch stärker in der Nintendo-Community zu etablieren. Doch noch bis zum nächsten offiziellen Nintendo-Showcase im April dauert es noch ein wneig. Dort wird sich zeigen, ob EA schon einige Spiele für die neue Konsole ankündigen wird oder erst, wenn die Konsole auf dem Markt etabliert ist.