EA plant großes Update für Apex Legends: "Apex 2.0" soll mit technischen Verbesserungen und neue Inhalten die Community begeistern - doch es kommt erst nach dem nächsten Battlefield

EA hat lange betont, dass ein Sequel zu Apex Legends unwahrscheinlich sei. Nun scheint das Unternehmen seine Haltung zu überdenken und spricht von einem großen Update, das intern als "Apex 2.0" bezeichnet wird. Ziel sei es, das Battle-Royale-Spiel mit wichtigen Veränderungen langfristig relevant zu halten und somit mehr Spieler zu gewinnen.

Im Oktober äußerte sich EA-CEO Andrew Wilson noch skeptisch gegenüber einer Fortsetzung. "Apex ist wahrscheinlich eine der großartigsten Neueinführungen in unserer Branche in den letzten zehn Jahren und wurde von dieser Kerngruppe geliebt", sagte Wilson. "Über 200 Millionen Menschen haben das Spiel gespielt. Allerdings hat sich das Geschäft des Franchise nicht in die Richtung entwickelt, die wir uns seit einiger Zeit gewünscht haben."

In einer Telefonkonferenz, die am Dienstag anlässlich der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 stattfand, schien der CEO nun doch Interesse zu zeigen, das Franchise rund um Apex Legends zu stärken. Doch obwohl das Engagement der Spieler rückläufig ist, plant EA umfassende Verbesserungen, um dem entgegenzuwirken. Neben neuen Inhalten sollen auch technische Optimierungen vorgenommen werden. "Wir haben viele Dinge ausprobiert, abgestimmt und getestet. Wenn wir heute über Apex nachdenken, sehe ich drei zentrale Entwicklungsbereiche", erklärte Wilson.

Update erst nach Battlefield

Dieses große Update soll jedoch erst nach dem nächsten Battlefield-Spiel erscheinen, das bis April 2026 veröffentlicht werden soll. "Die erste Frage ist, wie wir diese unglaubliche Community weiter unterstützen können. Und das betrifft sowohl Quality-of-Life-Aspekte, Anti-Cheat und all die Dinge, die das Grunderlebnis großartig machen, als auch neue Inhalte", führte er fort.

Doch EA hat größere Pläne: "Die zweite Phase ist, dass wir glauben, dass es eine Zeit geben wird, in der wir ein bedeutsameres Update von Apex machen müssen, und das Team arbeitet fleißig daran. Sie können sich vorstellen, dass wir das wahrscheinlich nicht mit dem Launch von Battlefield kombinieren würden."

Laut Wilson verfolgt EA also drei zentrale Ziele bei der Weiterentwicklung von Apex: die bestehende Community mit neuen Inhalten versorgen, ein tiefgreifendes Redesign ("Apex 2.0") entwickeln und Apex Legends als starkes Franchise langfristig etablieren.

Langfristige Pläne für Apex Legends

Wilson stellte klar, dass EA die Zukunft von Apex Legends langfristig plant: "Irgendwann wird es ein noch größeres, bedeutsameres Update für das gesamte Spielerlebnis geben. Ein Apex 2.0, wenn man so will. Dies wird nicht die letzte Inkarnation von Apex sein."

"Das Team bleibt unglaublich engagiert. Wir investieren weiterhin in die Kern-Community. Aber wir glauben, dass es ein größeres Update geben sollte. Das wird wahrscheinlich nach dem Start von Battlefield passieren, allein schon vom Timing her."

EA sieht Apex Legends als Franchise mit langfristigem Potenzial und möchte darauf aufbauen: "Längerfristig erwarten wir, das Franchise weiter auszubauen und eine Kern-Community von hoch kompetitiven Spielern sowie neue Communitys zu unterstützen", so schließ Wilson ab.

Auch, wenn Apex Legends kein direktes Sequel bekommt, scheint EA große Pläne für das Spiel zu haben. Apex 2.0 soll eine umfassende Überarbeitung sein, die wichtig für die Zukunft des Spiels ist. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es nicht, doch klar ist: Das es wohl nicht in näher Zukunft passieren wird.