EA FC 24: FUTTIES Tracker: Alle Upgrades und Ratings im Überblick

In unserem EA Sports FC 24 FUTTIES Upgrade Tracker stellen wir euch alle FUTTIES-Spieler des großen Sommer-Events mit ihren aktuellen Ratings und Verbesserungen vor. Zudem erfahrt ihr, wann und wie das Rating von FC 24 FUTTIES-Karten steigen kann.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle FUTTIES-Spieler mitsamt ihren Werten und erhaltenen Verbesserungen vor, die EA Sports bislang in Ultimate Team veröffentlicht hat. Mehr Infos zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dagegen hier FC 24 FUTTIES Leaks .

So funktionieren FUTTIES-Upgrades in EA Sports FC 24

Das FUTTIES-Event stellt üblicherweise die letzte große Promo einer Ultimate Team-Saison dar, weshalb EA Sports hier gerne noch einmal in die Vollen geht und mit extrem stark verbesserten Spezialkarten um sich wirft. Daher ist das große Sommer-Event auch immer ein guter Zeitpunkt, um starke Karten zu bekommen. Welche Upgrades möglich sind und wann FUTTIES-Spieler ihre bekommen, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen FUTTIES Karten in EA Sports FC 24?

Ausgewählte FUTTIES-Spieler erhalten ein sehr starkes Upgrade (Initial-Upgrade), wenn ihre jeweiligen Spezialkarten in FC 24 Ultimate Team erscheinen. Dabei steigen einzelne oder oftmals auch alle Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) und damit einhergehend auch die Gesamtwertung entsprechend den Inform-Regeln an. Da die FUTTIES aber mit zu den letzten Spezialkarten der Saison zählen, wird es mehrfache Upgrades geben, die die Spieler bis zum Maximum einer 99er-Wertung bringen.

Das ist aber noch nicht alles, denn beim Initial-Upgrade der FUTTIES-Karten sind auch Sterne-Upgrades der Spezialwerte „Schwacher Fuß“ (SF) und / oder „Spezialbewegung“ (SB) sowie neue und / oder andere primäre sowie sekundäre Positionen möglich. Zudem können sie ein Premium-Chemie-Upgrade sowie neue und / oder verbesserte Spielstile und bis zu vier PlayStyles+ erhalten. Ihr seht, FUTTIES-Karten zählen nicht ohne Grund zu den stärksten Karten einer gesamten Ultimate Team-Saison.

Können FUTTIES-Karten weitere Upgrades bekommen?

Nein! Futties-Karten waren und schon immer nicht dynamischen Items, was bedeutet, dass sie „nur“ ein Initial-Upgrade zum Release erhalten, darüber hinaus aber nicht weiter steigen können. Das ist allerdings kein großes Problem, denn die Verbesserungen zum Release fallen in der Regel schon extrem stark aus und in einigen Fällen sind auch kaum noch Upgrades möglich (siehe die 99er-Karte von Haaland).

Was sind FUTTIES Premium Karten 👑 und wie funktionieren Premium-Chemie Upgrades?

Die FUTTIES Premium Karten gibt es seit FIFA 22 und auch in FC 24 sind sie wieder mit dabei. Zu erkennen sind die FUTTIES Premium Karten anhand eines kleinen Krone-Symbols am oberen Ende der Karte. Die FUTTIES Premium Karten sind den „Plus (+)“-Karten der letzten FC 24-Promos sehr ähnlich, denn durch das sogenannte „Premium-Chemie-Upgrade“ erhalten automatisch FUTTIES Premium-Spieler volle Chemie. Dementsprechend können sie in jedes Team gesteckt werden, ohne groß auf ihre Verlinkung achten zu müssen.

