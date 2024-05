EA FC 24 La Liga TOTS & Liga F TOTS: Leaks enthüllen erste Profis

FC 24 La Liga TOTS Leaks: Diese Spieler sollen erscheinen Die sechste Event-Woche dreht sich um das La Liga TOTS, dass nur noch ein paar Stunden entfernt ist (erscheint am Freitag, dem 17. Mai 2024 um 19:00 Uhr). Wie nicht anders zu erwarten, sind schon jetzt die ersten Spieler dank Data Minern und Leakern wie Fut Police, Fut Sheriff, FifaTradingRomania und Co. bekannt. Analog zu den anderen Teams werden auch im La Liga TOTS wieder 15 Spieler ausgezeichnet - fünf Stürmer, fünf Mittelfeldspieler, vier Verteidiger und ein Torwart -, die von ein paar "La Liga TOTS Moments"-Spielern begleitet werden. Außerdem werden noch vereinzelte Spieler nach und nach über Squad Building Challenges / Objectives hinzukommen. Nachfolgend stellen wir euch alle bislang geleakten La Liga TOTS-Spieler vor, vergesst aber nicht, dass es sich um inoffizielle Informationen handelt und somit falsch sein können. Außerdem sind die GES-Upgrades nur erste Vorhersagen und können von den tatsächlichen Upgrades bei Release abweichen. Spieler Rating / Upgrades

(GES / SB / SF) PlayStyle+ & PlayStyles POS Verein Jude Bellingham 97 / TBA★SB / TBA★SF

(La Liga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (La Liga TOTS-Karte) 86 / 4★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Unerbittlich

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Abfangen

PS#2 = Grätsche

PS#3 = Technik

PS#4 = Flair ZM Real Madrid Vini Jr. 97 / TBA★SB / TBA★SF

(La Liga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (La Liga TOTS-Karte) 89 / 5★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Schneller Schritt

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Lupfer

PS#3 = Raserei

PS#4 = Flair

PS#5 = First Touch

PS#6 = Trivela LF (LM) Real Madrid Federico Valverde 95 / TBA★SB / TBA★SF

(La Liga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (La Liga TOTS-Karte) 88 / 3★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Powerschuss

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Raserei

PS#4 = Unerbittlich

PS#5 = Trivela ZM (RF) Real Madrid Antonio Rüdiger 94 / TBA★SB / TBA★SF

(La Liga TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (La Liga TOTS-Karte) 85 / 2★SB / 3★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = In der Luft

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

Info: Auch für das spanische Team wurde im Vorlauf kein La Liga TOTS Vote abgehalten, da EA Sports die Spieler in diesem Jahr unter Einsatz der tatsächlichen Leistungsdaten der Profis in der Saison 2023/24 auswählt.

FC 24 Liga F Leaks: Diese Spielerinnen sollen dabei sein Der spanische Frauenfußball feiert in dieser Saison große Erfolge und darf natürlich nicht beim Team der Saison-Event fehlen. Das Liga F TOTS wird wohl wie die anderen Frauen-Teams 11 Spielerinnen umfassen, wobei vier Damen eine normale TOTS-Karte erhalten, drei eine TOTS Moments-Karte und vier eine TOTS Plus-Karte mit verbesserter Team-Chemie. Zudem dürften auch hier ein paar weitere Spielerinnen via SBC nachgereicht werden. Das offizielle Liga F TOTS erscheint am Freitag, dem 17. Mai 2024 um 19:00 Uhr (zusammen mit den Herren), in FC 24 Ultimate Team. Auch bei den Frauen gibt es vorab schon ein paar erste Leaks, die ins Team kommen sollen: Spielerin Rating / Upgrades

(GES / SB / SF) PlayStyle+ & PlayStyles POS Verein Caroline Graham Hansen 97 / TBA★SB / TBA★SF

(Liga F TOTS-Karte)

/ TBA★SB / TBA★SF (Liga F TOTS-Karte) 90 / 5★SB / 4★SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Tricks

PS+ 2 = –

PS+ 3 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Technik

PS#3 = Flair

PS#4 = First Touch

PS#5 = Schneller Schritt

RF (RM) FC Barcelona