EA FC 25: Beste Spieler IV, LV, RV, TW – Die Top 25 Verteidiger- und Torwart-Profis

FC 25: Beste IV Spieler - Die Top 25 Innenverteidiger für die zentrale Abwehr Innenverteidiger bilden die zentrale Abwehr und agieren vor dem eigenen Tor / in Strafraumnähe. Sie sind vorrangig dafür da, gegnerische Vorstöße zu stören beziehungsweise abzufangen und gegnerische Flanken und Eckbälle zu entschärfen. Umgekehrt leiten sie häufig den Spielaufbau / Gegenangriff mit weiten oder kurzen Pässen ein, nachdem ein Ball zurückerobert oder vom Torwart zugespielt wurde. Um Siegreich aus Zweikämpfen hervorzugehen, sollten Innenverteidiger groß und kräftig gebaut sein und die nötige Portion Aggressivität mitbringen. Ballkontrolle und Passstärke sind ebenfalls wichtig, um einen eroberten Ball wieder nach vorn zu spielen. Welche Profis aus dem echten Fußball diese Kriterien am besten in im FC 25 Karrieremanager und Ultimate Team erfüllen, zeigen euch die zwei nachfolgenden Tabelle mit den jeweils 25 besten Innenverteidigern der Männer und Frauen. Ist euch die Weltelite zu teuer? Dann schaut doch mal beim Nachwuchs vorbei: FC 25: IV Talente. FC 25: Beste IV der Männer Rang Spieler GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Virgil van Dijk 89 78 60 72 71 89 87 IV 32 FC Liverpool 67 2 Rúben Dias 88 62 39 70 69 89 86 IV 27 Manchester City 84 3 Antonio Rüdiger 88 82 55 73 70 86 86 IV 31 Real Madrid 62,5 4 William Saliba 87 82 39 70 74 87 83 IV 23 FC Arsenal 92 5 Alessandro Bastoni 87 75 46 75 76 87 83 IV 25 Inter Mailand 88,5 6 Marquinhos 87 79 56 75 74 89 81 IV 30 Paris Saint-Germain 65,5 7 Jules Koundé 86 84 46 71 76 86 80 RV, IV 25 FC Barcelona 83 8 Bremer 86 82 50 58 66 86 85 IV 27 Juventus Turin 77 9 Gabriel 86 69 41 63 61 87 83 IV 26 FC Arsenal 70 10 Jonathan Tah 86 71 38 60 62 86 84 IV 28 Bayer 04 Leverkusen 64,5 11 Ronald Araujo 85 82 53 64 62 85 84 IV, RV 25 FC Barcelona 71,5 12 Nico Schlotterbeck 85 77 59 70 73 85 82 IV 24 Borussia Dortmund 66 13 Aurelien Tchouaméni 85 73 69 79 78 82 82 ZDM, ZM, IV 24 Real Madrid 66,5 14 Éder Militão 85 85 50 69 71 85 82 IV 26 Real Madrid 62,5 15 John Stones 85 69 58 75 79 85 77 IV, ZDM, RV 30 Manchester City 44 16 David Alaba 85 79 71 83 80 85 77 IV, LV 32 Real Madrid 35 17 Mats Hummels 85 50 59 76 70 86 77 IV 35 AS Rom 14,5 18 Josko Gvardiol 84 79 71 75 78 84 83 LV, IV 22 Manchester City 54,5 19 Lisandro Martínez 84 71 59 78 79 85 81 IV 26 Manchester United 43,5 20 Ibrahima Konaté 84 77 34 59 68 84 84 IV 25 FC Liverpool 47 21 Matthijs de Ligt 84 62 61 63 67 85 83 IV 24 Manchester United 51,5 22 Cristian Romero 84 68 46 62 66 85 81 IV 26 Tottenham Hotspur 46 23 Manuel Akanji 84 78 48 71 75 85 82 IV 28 Manchester City 40 24 Benjamin Pavard 84 75 67 75 75 86 81 IV, RV 28 Inter Mailand 36,5 25 Nathan Aké 84 76 53 72 75 84 77 IV, LV 29 Manchester City 39 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro FC 25: Beste IV der Frauen Rang Spielerin GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Mapi León 89 75 68 79 76 90 82 IV 29 FC Barcelona 0,275 2 Wendie Renard 88 48 66 71 69 91 84 IV 33 Olympique Lyon 0,12 3 Irene Paredes 88 71 51 67 68 89 84 IV 32 FC Barcelona 0,16 4 Millie Bright 86 57 51 69 59 86 87 IV 30 Chelsea FC Women 0,2 5 Leah Williamson 85 74 45 73 72 86 76 IV, ZDM 27 Arsenal WFC 0,25 6 Kathrin Hendrich 85 73 44 70 73 86 76 IV 32 VfL Wolfsburg 0,14 7 Becky Sauerbrunn 85 61 44 61 69 86 84 IV 39 Portland Thorns 0,35 8 Glodis Perla Viggósdóttir 84 73 54 68 61 86 81 IV 29 FC Bayern München 0,19 9 Ingrid Syrstad Engen 84 72 61 80 76 86 80 IV, ZDM, ZM 26 FC Barcelona 0,23 10 Sara Doorsoun 84 77 60 74 76 85 83 IV 32 Eintracht Frankfurt 0,12 11 Dominique Janssen 84 78 59 75 75 83 83 IV, LV 29 Manchester United W.F.C. 0,2 12 Kadeisha Buchanan 84 67 44 58 65 86 84 IV 28 Chelsea FC Women 0,21 13 Griedge Mbock 84 63 55 66 66 85 83 IV 29 Paris Saint-Germain 0,19 14 Alex Greenwood 84 71 65 80 74 85 82 IV, LV 30 Manchester City W.F.C. 0,17 15 Lisa Boattin 84 76 74 83 84 81 85 LM, IV 27 Juventus Turin 0,23 16 Amanda Ilestedt 84 68 46 65 63 87 78 IV 31 Arsenal WFC 0,16 17 Janina Minge 83 70 80 80 81 78 80 ZM, ZDM, IV 25 VfL Wolfsburg 0,25 18 Sjoeke Nüsken 83 69 73 76 80 81 76 ZDM, IV 23 Chelsea FC Women 0,23 19 Vanessa Gilles 83 60 38 53 53 86 82 IV 28 Olympique Lyon 0,17 20 Sherida Spitse 83 66 76 85 73 79 80 ZDM, IV 34 Ajax Amsterdam 0,45 21 Elena Linari 83 70 46 63 68 83 80 IV 30 AS Rom 0,15 22 Magdalena Eriksson 83 63 46 72 66 85 82 IV 30 FC Bayern München 0,15 23 Saki Kumagai 83 51 70 77 80 85 78 ZM, ZDM, IV 33 AS Rom 0,12 24 Manuela Vanegas 82 80 61 73 71 82 83 IV 23 Real Sociedad 0,22 25 Naomi Girma 82 65 51 68 74 84 76 IV 24 San Diego Wave 0,22 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro FC 25: Beste LV Spieler - Die Top 25 Linksverteidiger*innen für die Außenbahn Linksverteidiger-Profis sind dafür zuständig, gegnerische Vorstöße entlang der linken Außenbahn abzufangen, den Spielaufbau der Gegner zu stören, Flanken zu unterbinden und den Ball zurückzuerobern. Umgekehrt können sie auch den eigenen Angriff einleiten, indem sie schnelle Konter entlang der linken Außenbahn ausführen, den Ball via Doppelpass / Lochpass nach vorn spielen und / oder weite Flanken in den gegnerischen Strafraum schlagen. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, müssen Linksverteidiger viel Ausdauer und Laufstärke sowie die nötige Aggressivität und Abwehrtricks fürs defensive Spiel mitbringen. Ein gutes Passspiel sowie Schussstärke sind ebenfalls wünschenswert. Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen euch die jeweils 25 besten Linksverteidiger der Männer und Frauen, die der Aufgabe im FC 25 Karrieremodus / Ultimate Team am besten gerecht werden. Euer Budget reicht nicht für einen Superstar? Dann holt euch doch einen starken Nachwuchsprofi: FC 25: LV Talente. FC 25: Beste LV der Männer Rang Spieler GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Theo Hernández 87 95 76 78 84 81 89 LV, LM 26 AC Mailand 85,5 2 João Cancelo 86 81 73 85 85 80 72 LV, RV, RM 30 al-Hilal 58,5 3 Grimaldo 86 74 73 88 85 76 71 LM, LV 28 Bayer 04 Leverkusen 68,5 4 David Alaba 85 79 71 83 80 85 77 IV, LV 32 Real Madrid 35 5 Josko Gvardiol 84 79 71 75 78 84 83 LV, IV 22 Manchester City 54,5 6 Federico Dimarco 84 80 78 84 83 78 81 LV, LM 26 Inter Mailand 45,5 7 Andrew Robertson 84 78 61 82 79 80 77 LV 30 FC Liverpool 36,5 8 Nathan Aké 84 76 53 72 75 84 77 IV, LV 29 Manchester City 39 9 Nuno Mendes 83 92 58 76 82 78 76 LV 22 Paris Saint-Germain 49,5 10 Eduardo Camavinga 83 80 67 81 84 78 80 ZM, ZDM, LV 21 Real Madrid 73,5 11 Marc Cucurella 83 77 60 80 81 81 78 LV 25 FC Chelsea 39,5 12 Alphonso Davies 83 95 66 77 84 72 77 LV, LM 23 FC Bayern München 48,5 13 Ferland Mendy 83 89 64 76 76 79 85 LV 29 Real Madrid 32 14 Lucas Hernández 83 74 54 72 71 84 78 IV, LV 28 Paris Saint-Germain 31,5 15 Balde 82 91 49 74 79 77 64 LV, RV, LM 20 FC Barcelona 44 16 Destiny Udogie 82 88 65 74 80 78 80 LV 21 Tottenham Hotspur 41,5 17 Diogo Dalot 82 85 63 77 80 79 80 RV, LV 25 Manchester United 35 18 Gayà 82 81 61 77 79 78 74 LV 29 FC Valencia 27 19 Raphael Guerreiro 82 63 78 85 88 76 56 LV, ZM, RV 30 FC Bayern München 26,5 20 Filip Kostić 82 85 76 81 81 70 79 LM, LV 31 Fenerbahçe Istanbul 25 21 Luke Shaw 82 75 57 82 78 81 78 LV, IV 28 Manchester United 27,5 22 Nacho Fernández 82 73 37 68 71 82 79 IV, LV, RV 34 al-Qadisiyah 10 23 Miguel Gutiérrez 81 82 70 79 81 76 73 LV, LM 22 FC Girona 35 24 Piero Hincapié 81 78 40 64 72 81 80 IV, LV 22 Bayer 04 Leverkusen 36 25 David Hancko 81 78 66 72 74 81 80 IV, LV 26 Feyenoord Rotterdam 30 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro FC 25: Beste LV der Frauen Rang Spielerin GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Sakina Karchaoui 87 89 66 82 87 80 65 LV, LM 28 Paris Saint-Germain 0,22 2 Selma Bacha 86 87 73 85 82 79 79 LV, LF 23 Olympique Lyon 0,275 3 Fridolina Rolfö 86 82 81 82 85 83 84 LV, LF 30 FC Barcelona 0,19 4 Katie McCabe 85 80 75 80 80 81 82 LV, LF, LM 28 Arsenal WFC 0,2 5 Ona Batlle 85 80 50 78 80 80 71 LV, RV 25 FC Barcelona 0,275 6 Sandy Baltimore 84 84 73 85 85 72 69 LM, LV 24 Chelsea FC Women 0,3 7 Hannah Blundell 84 70 54 72 73 85 72 LV, RV 30 Manchester United W.F.C. 0,16 8 Dominique Janssen 84 78 59 75 75 83 83 IV, LV 29 Manchester United W.F.C. 0,2 9 Alex Greenwood 84 71 65 80 74 85 82 IV, LV 30 Manchester City W.F.C. 0,17 10 Carson Pickett 83 86 57 75 72 79 77 LV 30 Orlando Pride 0,14 11 Ashleigh Neville 83 76 70 77 77 85 83 LV, RV, LM 31 Tottenham Hotspur FC Women 0,13 12 Olga Carmona 83 89 74 77 80 78 73 LV, LF 24 Real Madrid 0,23 13 Giulia Gwinn 83 82 65 78 84 80 69 RV, LV 24 FC Bayern München 0,2 14 Steph Catley 83 85 FC 25: Beste RV Spieler - Die Top 25 Rechtsverteidiger für die Abwehrkette Seitenverkehrt sind Rechtsverteidiger dafür zuständig, Vorstöße der Gegner entlang der rechten Außenbahn abzuwehren, ihren Spielaufbau zu stören und den Ball zu erobern, um den eigenen Angriff durch schnelle Konter, weite Flanken und / oder via Doppelpass / Lochpass einzuleiten. Diese Aufgaben erfordern viel Ausdauer und das nötige Tempo für schnelle Sprints sowie zielsichere Pässe, Ballkontrolle und die nötige Aggressivität für erfolgreiche Zweikämpfe. Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen euch die jeweils 25 besten Rechtsverteidiger der Männer und Frauen in FC 25. Euer Budget reicht nicht für einen teuren Topstar? Dann versucht es doch mal mit einem Nachwuchsprofi: FC 25: RV Talente. FC 25: Beste RV der Männer Rang Spieler GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Joshua Kimmich 87 69 74 88 84 81 77 ZDM, RV 29 FC Bayern München 68 2 Jules Koundé 86 84 46 71 76 86 80 RV, IV 25 FC Barcelona 83 3 Trent Alexander-Arnold 86 75 72 90 80 80 74 RV 25 FC Liverpool 74 4 João Cancelo 86 81 73 85 85 80 72 LV, RV, RM 30 al-Hilal 58,5 5 Carvajal 86 81 58 79 81 81 79 RV 32 Real Madrid 47 6 Ronald Araujo 85 82 53 64 62 85 84 IV, RV 25 FC Barcelona 71,5 7 John Stones 85 69 58 75 79 85 77 IV, ZDM, RV 30 Manchester City 44 8 Jeremie Frimpong 84 93 61 74 85 75 69 RM, RV 23 Bayer 04 Leverkusen 54,5 9 Achraf Hakimi 84 91 76 80 80 75 78 RV 25 Paris Saint-Germain 48,5 10 Benjamin White 84 73 35 77 78 83 80 RV 26 FC Arsenal 45,5 11 Benjamin Pavard 84 75 67 75 75 86 81 IV, RV 28 Inter Mailand 36,5 12 Pedro Porro 83 82 73 81 81 78 77 RV 24 Tottenham Hotspur 46 13 Marcos Llorente 83 89 79 78 80 79 81 RM, RV, ZM 29 Atlético Madrid 35,5 14 Konrad Laimer 83 80 69 77 77 82 78 RV, ZDM, ZM 27 FC Bayern München 38 15 Thomas Partey 83 62 71 80 77 79 82 ZDM, ZM, RV 31 FC Arsenal 25,5 16 Kyle Walker 83 87 64 76 77 78 81 RV 34 Manchester City 13,5 17 Balde 82 91 49 74 79 77 64 LV, RV, LM 20 FC Barcelona 44 18 Reece James 82 78 72 83 82 82 82 RV 24 FC Chelsea 36,5 19 Diogo Dalot 82 85 63 77 80 79 80 RV, LV 25 Manchester United 35 20 Denzel Dumfries 82 83 66 73 74 77 87 RV, RM 28 Inter Mailand 27,5 21 Nahuel Molina 82 85 67 75 78 78 71 RV 26 Atlético Madrid 36,5 22 Giovanni Di Lorenzo 82 83 68 73 76 79 80 RV, RM, IV 30 SSC Neapel 26,5 23 Niklas Süle 82 70 51 67 64 83 79 IV, RV 28 Borussia Dortmund 29 24 Raphael Guerreiro 82 63 78 85 88 76 56 LV, ZM, RV 30 FC Bayern München 26,5 25 Nacho Fernández 82 73 37 68 71 82 79 IV, LV, RV 34 al-Qadisiyah 10 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 25: Beste Spieler IV, LV, RW, TW Inhaltsverzeichnis FC 25: Beste RV der Frauen Rang Spielerin GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Ona Batlle 85 80 50 78 80 80 71 LV, RV 25 FC Barcelona 0,275 2 Ashley Lawrence 85 84 67 82 80 82 77 RV 29 Chelsea FC Women 0,2 3 Lucy Bronze 85 71 68 80 79 84 87 RV 32 Chelsea FC Women 0,13 4 Hannah Blundell 84 70 54 72 73 85 72 LV, RV 30 Manchester United W.F.C. 0,16 5 Ashleigh Neville 83 76 70 77 77 85 83 LV, RV, LM 31 Tottenham Hotspur FC Women 0,13 6 Giulia Gwinn 83 82 65 78 84 80 69 RV, LV 24 FC Bayern München 0,2 7 Ellie Carpenter 83 81 51 78 77 81 79 RV 24 Olympique Lyon 0,23 8 Antônia Silva 82 81 48 73 80 80 81 RV 30 Real Madrid 0,13 9 Hailie Mace 82 76 60 75 74 82 74 RV, LV 27 Kansas City Current 0,16 10 Maya Le Tissier 82 76 58 76 73 83 79 IV, RV 22 Manchester United W.F.C. 0,275 11 Sofia Huerta 82 80 58 75 78 77 77 RV 31 Olympique Lyon 0,13 12 Tatumn Milazzo 81 65 42 69 70 83 81 LV, RV 26 Chicago Red Stars 0,13 13 Niamh Charles 81 81 65 80 76 78 70 LV, RM, RV 25 Chelsea FC Women 0,14 14 Emily Fox 81 69 47 69 78 79 73 LV, RV 25 Arsenal WFC 0,13 15 Ève Périsset 81 76 52 79 76 79 72 RV, IV, LV 29 Chelsea FC Women 0,1 16 Meghan Klingenberg 81 77 54 73 77 81 79 LV, RV 35 Portland Thorns 0,025 17 Lisa Karl 80 81 64 69 80 79 72 LV, RV 27 SC Freiburg 0,9 18 Ainhoa Moraza 80 80 45 66 66 77 66 RV, LV 28 Atletico Madrid 0,8 19 Marta Torrejón 80 63 54 74 73 80 75 RV, IV 34 FC Barcelona 0,025 20 Kelley O'Hara 80 83 56 72 75 78 73 RV, LV 35 NJ/NY Gotham FC 0,02 21 Oihane Hernández 79 77 62 75 73 76 74 RV 24 Real Madrid 0,8 22 Sarah Mayling 79 70 59 71 71 78 76 RV, RM 27 Aston Villa 0,05 23 Noelle Maritz 79 77 47 75 72 79 73 RV, LV 28 Aston Villa 0,45 24 Sarai Linder 79 77 52 70 75 78 73 LV, RV 24 VfL Wolfsburg 0,6 25 Marie Levasseur 79 74 66 65 74 77 74 RV 27 HSC Montpellier 0,05 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 25: Beste Spieler IV, LV, RW, TW Inhaltsverzeichnis