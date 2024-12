EA FC 25: Beste Spieler ST, LF, RF – Die Top 25 Stürmer-Profis und Flügelstürmer der Welt

FC 25: Beste Stürmer (ST) - Die Top 25 Spieler und Spielerinnen im zentralen Sturm Die Aufgaben von Stürmern im FC 25 Karrieremodus und Ultimate Team ist simpel: Tore schießen – und zwar möglichst viele davon und wenn es geht, auch noch auf spektakuläre Art und Weise. Hört sich eigentlich leicht an, verlangt vom Spieler / der Spielerin allerdings schnelle Reaktion und gute Übersicht, um im Gerangel des gegnerischen Strafraums Pässe von den Flügelstürmern oder Mittelfeldspieler zu erkennen zu können, sowie ein hohes Lauftempo, physische Belastbarkeit und Dribbling-Stärke, um Abwehrspieler auszumanövrieren. Eine hohe Schussgenauigkeit, Kopfballstärke und Torgefährlichkeit sind natürlich auch von Vorteil. In den beiden nachfolgenden Tabellen zeigen euch die jeweils 25 besten Stürmer der Männer und Frauen in FC 25, die die Fußballwelt zu bieten hat. Ist euch die Weltelite der Stürmer zu teuer? Dann schaut euch doch mal bei den aktuell besten Talenten im Sturm vorbei: FC 25: ST Talente. FC 25: Beste Stürmer Männer Rang Spieler GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Erling Haaland 91 88 92 70 81 45 88 ST 23 Manchester City 172,5 2 Vini Jr. 90 95 84 81 91 29 69 LF, ST 23 Real Madrid 171,5 3 Kylian Mbappé 90 97 89 81 92 36 77 ST, LF 25 Real Madrid 160 4 Harry Kane 90 65 93 83 83 49 82 ST 30 FC Bayern München 117,5 5 Lautaro Martínez 89 82 88 75 85 54 85 ST 26 Inter Mailand 114,5 6 Robert Lewandowski 89 75 89 79 86 44 84 ST 35 FC Barcelona 44 7 Antoine Griezmann 88 80 88 87 89 59 77 ST, LM 33 Atlético Madrid 58,5 8 Lionel Messi 88 79 85 87 92 33 64 RF, ST, ZOM 37 Inter Miami 29,5 9 Victor Osimhen 87 89 84 65 81 42 82 ST 25 Galatasaray Istanbul 101,5 10 Paulo Dybala 87 80 85 84 89 41 65 ZOM, ST 30 AS Rom 77 11 Heung Min Son 87 87 89 81 85 42 73 ST, LM, LF 31 Tottenham Hotspur 67,5 12 Rodrygo 86 89 81 79 88 31 64 RF, ST 23 Real Madrid 102,5 13 Rafael Leão 86 94 79 80 87 28 77 LF, LM, ST 25 AC Mailand 90 14 Karim Benzema 86 77 85 81 84 38 77 ST 36 al-Ittihad 23 15 Lois Openda 85 95 84 69 81 31 79 ST 24 RB Leipzig 71 16 Viktor Gyökeres 85 90 85 72 81 36 91 ST, LF 26 Sporting CP 71,5 17 Alexander Isak 85 85 84 72 86 39 74 ST 24 Newcastle United 71 18 Diogo Jota 85 82 82 75 84 57 79 ST, LF 27 FC Liverpool 58,5 19 Ollie Watkins 85 85 83 73 80 50 83 ST 28 Aston Villa 55 20 Cristiano Ronaldo 85 75 87 76 80 34 77 ST 39 al-Nassr FC 18,5 21 Dusan Vlahović 84 79 84 69 79 29 84 ST 24 Juventus Turin 58,5 22 Julian Álvarez 84 85 84 80 85 57 78 ST, ZOM 24 Atlético Madrid 61 23 Artem Dovbyk 84 84 85 69 79 34 81 ST 27 AS Rom 49,5 24 Federico Chiesa 84 93 83 76 86 52 75 RM, LM, ST 26 FC Liverpool 46 25 Christopher Nkunku 84 80 82 81 86 60 70 ZOM, ST 26 FC Chelsea 46 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. FC 25: Beste Stürmerinnen Frauen Rang Spieler GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Sam Kerr 90 85 88 74 90 42 83 ST 30 Chelsea FC Women 0,425 2 Sophia Smith 89 93 86 79 89 45 84 ST, LF 23 Portland Thorns 0,35 3 Ada Hegerberg 89 74 89 77 86 39 79 ST 28 Olympique Lyon 0,325 4 Marie Katoto 88 85 87 77 84 39 74 ST 25 Paris Saint-Germain 0,35 5 Kadidiatou Diani 88 90 85 81 88 56 79 RF, ST 29 Olympique Lyon 0,3 6 Khadija Shaw 87 71 86 71 79 32 86 ST 27 Manchester City W.F.C. 0,3 7 Ewa Pajor 87 88 88 63 89 21 70 ST, LF 27 FC Barcelona 0,3 8 Mallory Swanson 87 89 81 80 85 42 71 LM, ST 26 Chicago Red Stars 0,3 9 Alexandra Popp 87 76 86 75 80 52 90 ST 33 VfL Wolfsburg 0,16 10 Lea Schüller 86 87 83 70 82 33 74 ST 26 FC Bayern München 0,3 11 Alessia Russo 85 82 84 69 84 39 72 ST, ZOM 25 Arsenal WFC 0,3 12 Asisat Oshoala 85 91 83 78 85 50 85 ST 29 Bay FC 0,25 13 Clara Mateo 85 84 84 80 84 56 73 ST 26 FC Paris 0,25 14 Rachel Daly 85 77 85 76 82 64 76 ST, ZOM 32 Aston Villa 0,19 15 Vivianne Miedema 85 82 84 70 85 32 80 ST, ZOM 27 Manchester City W.F.C. 0,25 16 Eugenie Le Sommer 85 70 85 79 85 43 74 ST, LF 35 Olympique Lyon 0,1 17 Cristiana Girelli 85 78 84 70 80 47 78 ST 34 Juventus Turin 0,11 18 Tabitha Chawinga 84 94 81 70 84 36 78 ST, LF, LM 28 Olympique Lyon 0,23 19 Mayra Ramírez 84 90 83 75 86 33 86 ST 25 Chelsea FC Women 0,3 20 Trinity Rodman 84 94 82 78 83 43 83 RM, ST 22 Washington Spirit 0,325 21 Melchie Dumornay 84 92 84 78 85 60 71 ST, ZM 20 Olympique Lyon 0,375 22 Pernille Harder 84 81 78 80 88 27 77 ZOM, ST, RM 31 FC Bayern München 0,2 23 Alba Redondo 84 84 85 70 84 26 64 ST, LF, RF 27 Real Madrid 0,23 24 Mariona 84 77 84 84 85 57 77 LF, ST 28 Arsenal WFC 0,23 25 Delphine Cascarino 84 93 74 80 88 38 57 RM, ST 27 San Diego Wave 0,23 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. FC 25: Beste Spieler LF - Die 25 besten Außenstürmer*innen für die linke Flanke Im heutigen Fußball setzten viele Spielsysteme gerne auf Flügelstürmer, die zusammen mit einem oder zwei zentralen Stürmer oder offensiven Mittelfeldspielern für die Torjagd zuständig sind. Den linken Flügelstürmern und Flügelstürmerinnen obliegt es – sowohl im echten Fußball als auch im FC 25 Karrieremodus und Ultimate Team -, den Ball auf der linken Spielfeldseite nach vorn spielen und ihn entweder selbst in ein Tor zu verwandelt oder ihn per Flanke an einen anderen Stürmer zu übergeben. Häufig sind Flügelstürmer auch beim Aufbau eines schnellen Konterns wichtig. Sie haben also ein breites Aufgabenfeld und um diesem gerecht zu werden, müssen Flügelstürmer schnell und ausdauernd sein und sollten eine hohe Pass- und Schussgenauigkeit mitbringen. In den beiden anschließenden Tabellen zeigen euch die jeweils 25 besten Profis für die linke Flanke der Männer sowie Frauen in FC 25. Wenn eure Vereinskasse die teuren Stars nicht zulässt, solltet ihr einmal bei den günstigeren besten Flügelstürmer-Talenten vorbeischauen: FC 25: LF Talente. FC 25: Beste linke Flügelstürmer der Männer Rang Spieler GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Vini Jr. 90 95 84 81 91 29 69 LF, ST 23 Real Madrid 171,5 2 Kylian Mbappé 90 97 89 81 92 36 77 ST, LF 25 Real Madrid 160 3 Phil Foden 87 86 84 84 90 57 63 RF, LF, ZOM 24 Manchester City 103,5 4 Heung Min Son 87 87 89 81 85 42 73 ST, LM, LF 31 Tottenham Hotspur 67,5 5 Pedri 86 77 69 82 88 70 74 ZM, LF 21 FC Barcelona 98,5 6 Rafael Leão 86 94 79 80 87 28 77 LF, LM, ST 25 AC Mailand 90 7 Neymar Jr 86 83 79 83 92 37 58 LF, ZOM 32 al-Hilal 54 8 Khvicha Kvaratskhelia 85 86 79 80 86 41 71 LF, RF 23 SSC Neapel 77,5 9 Viktor Gyökeres 85 90 85 72 81 36 91 ST, LF 26 Sporting CP 71,5 10 Raphinha 85 91 80 80 86 53 74 RF, LF, RM 27 FC Barcelona 57,5 11 Diogo Jota 85 82 82 75 84 57 79 ST, LF 27 FC Liverpool 58,5 12 Luis Díaz 84 90 82 75 87 44 75 LM, LF 27 FC Liverpool 45 13 Christian Pulisic 84 88 82 78 86 38 63 RF, RM, LF 25 AC Mailand 50,5 14 Lamine Yamal 83 82 77 77 84 23 49 RF, LF 16 FC Barcelona 75 15 Gavi 83 76 66 78 85 68 70 ZM, LF 19 FC Barcelona 70,5 16 Xavi Simons 83 81 77 80 86 61 71 ZOM, LF 21 RB Leipzig 58,5 17 Cody Gakpo 83 83 83 78 83 48 75 LM, LF, ST 25 FC Liverpool 48 18 Pedro Gonçalves 83 78 82 84 84 63 68 LF, ZOM, ZM 26 Sporting CP 43 19 Mattia Zaccagni 83 87 77 76 88 57 66 LF, ZOM, LM 29 Lazio Rom 35,5 20 Yannick Carrasco 83 88 82 80 85 59 67 LF, LM 30 al-Shabab 35 21 Ferran Torres 83 82 82 80 85 30 61 LF, ST 29 FC Arsenal 35,5 22 Jack Grealish 83 76 76 82 87 53 73 LF, LM 28 Manchester City 36,5 23 Savinho 82 88 72 78 85 30 53 LF, RF 20 Manchester City 47,5 24 Bradley Barcola 82 89 76 75 83 39 64 LF, RF 21 Paris Saint-Germain 49 25 Gabriel Martinelli 82 89 77 75 84 46 72 LF, LM 23 FC Arsenal 41,5 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. FC Beste: linke Flügelstürmerinnen der Frauen Rang Spielerin GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Sophia Smith 89 93 86 79 89 45 84 ST, LF 23 Portland Thorns 0,35 2 Guro Reiten 89 88 82 85 87 60 66 LM, LF, ZOM 29 Chelsea FC Women 0,3 3 Beth Mead 88 82 84 84 88 67 73 RF, LF, RM 29 Arsenal WFC 0,3 4 Ewa Pajor 87 88 88 63 89 21 70 ST, LF 27 FC Barcelona 0,3 5 Selma Bacha 86 87 73 85 82 79 79 LV, LF 23 Olympique Lyon 0,275 6 Lauren Hemp 86 90 76 84 87 63 70 LF, LM 23 Manchester City W.F.C. 0,325 7 Fridolina Rolfö 86 82 81 82 85 83 84 LV, LF 30 FC Barcelona 0,19 8 Katie McCabe 85 80 75 80 80 81 82 LV, LF, LM 28 Arsenal WFC 0,2 9 Eugenie Le Sommer 85 70 85 79 85 43 74 ST, LF 35 Olympique Lyon 0,1 10 Caitlin Foord 85 87 78 80 83 45 70 LF, LM 29 Arsenal WFC 0,25 11 Tabitha Chawinga 84 94 81 70 84 36 78 ST, LF, LM 28 Olympique Lyon 0,23 12 Alba Redondo 84 84 85 70 84 26 64 ST, LF, RF 27 Real Madrid 0,23 13 Mariona 84 77 84 84 85 57 77 LF, ST 28 Arsenal WFC 0,23 14 Amel Majri 84 78 76 85 88 79 74 LF, ZM 31 Olympique Lyon 0,2 15 Sara Däbritz 84 76 81 84 87 74 Euro Zurück zum EA FC 25: Beste Spieler und Spielerinnen ST, LF und RF Inhalt