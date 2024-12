EA FC 25: Beste Spieler ZM, ZOM, RM, LM, ZDM – Die Top 25 Männer und Frauen im Mittelfeld

FC 25: Beste ZM Spieler - Die Top 25 der Herren und Frauen im zentralen Mittelfeld Das zentrale Mittelfeld (ZM) gilt als Schaltzentrale im echten Fußball und natürlich auch im FC 25 Karrieremodus und Ultimate Team. Profis im zentralen Mittelfeld haben dementsprechend einen großen Aufgabenbereich und müssen echte Allrounder sein, um sowohl den Angriff als auch die Abwehr abdecken zu können. Es gilt, gegnerische Vorstöße möglichst früh abzufangen und den Ball zu erobern, um den eigenen Angriff einzuleiten und die Stürmer mit gezielten Pässen gute Torvorlagen zu liefern. Dafür sind eine gute Spielübersicht, schnelle Reaktion, Ausdauer, Pass-, Schuss- und Dribblingstärke gefragt. Welche Profis diesen wichtigen Aufgaben derzeit am besten gerecht werden, zeigen euch die zwei nachfolgenden Tabellen mit den jeweils 25 besten Profis fürs zentrale Mittelfeld der Männer und Frauen in FC 25. FC 25: Beste ZM der Männer Rang Spieler GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Rodri 91 66 80 86 84 87 85 ZDM, ZM 28 Manchester City 115,5 2 Jude Bellingham 90 80 86 83 88 78 83 ZOM, ZM 21 Real Madrid 174,5 3 Kevin De Bruyne 90 67 87 94 87 65 76 ZM, ZOM 33 Manchester City 73,5 4 Martin Ødegaard 89 70 82 89 89 67 66 ZM 25 FC Arsenal 122,5 5 Federico Valverde 88 88 82 84 84 80 84 ZM, RM 25 Real Madrid 120 6 Jamal Musiala 87 84 81 78 90 64 65 ZOM, LM, ZM 21 FC Bayern München 128 7 Declan Rice 87 73 72 82 79 84 85 ZDM, ZM 25 FC Arsenal 85 8 Nicolo Barella 87 80 78 84 86 80 82 ZM, ZDM 27 Inter Mailand 84,5 9 Bernardo Silva 87 75 78 85 92 71 69 ZM, RF 29 Manchester City 77,5 10 Bruno Fernandes 87 70 85 88 83 65 75 ZOM, ZM 29 Manchester United 78 11 Pedri 86 77 69 82 88 70 74 ZM, LF 21 FC Barcelona 98,5 12 Alexis Mac Allister 86 69 82 85 84 76 76 ZM, ZDM 25 FC Liverpool 84,5 13 Frenkie de Jong 86 82 69 85 87 77 77 ZM, ZDM 27 FC Barcelona 77,5 14 Hakan Çalhanoğlu 86 71 81 87 82 79 77 ZDM, ZM 30 Inter Mailand 57 15 Granit Xhaka 86 50 75 85 74 79 81 ZDM, ZM 31 Bayer 04 Leverkusen 47,5 16 Luka Modrić 86 72 76 88 87 71 63 ZM, ZOM, ZDM 38 Real Madrid 21,5 17 Vitinha 85 72 77 84 87 73 68 ZM, ZDM 24 Paris Saint-Germain 77 18 Bruno Guimarães 85 68 75 83 84 79 83 ZDM, ZM 26 Newcastle United 56,5 19 Dani Olmo 85 74 79 83 87 50 57 ZOM, ZM 26 FC Barcelona 66,5 20 Aurelien Tchouaméni 85 73 69 79 78 82 82 ZDM, ZM, IV 24 Real Madrid 66,5 21 Sandro Tonali 85 84 74 81 81 82 82 ZDM, ZM 24 Newcastle United 63 22 Palhinha 85 52 68 72 74 85 90 ZDM, ZM 28 FC Bayern München 47,5 23 Mikel Merino 85 72 79 82 82 83 82 ZM, ZOM 28 FC Arsenal 54 24 Sergej Milinković-Savić 85 64 80 81 82 78 88 ZM, ZDM 29 al-Hilal 52,5 25 James Maddison 85 71 81 86 86 54 63 ZOM, ZM 27 Tottenham Hotspur 57,5 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 25: Beste Spieler ZM, ZOM, LM, RM und ZDM Inhaltsverzeichnis FC 25: Beste ZM der Frauen Rang Spielerin GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Aitana Bonmatí 91 81 86 86 91 77 75 ZM, ZOM 26 FC Barcelona 0,625 2 Alexia Putellas 90 82 89 90 91 72 78 ZM, ZOM 30 FC Barcelona 0,425 3 Patri Guijarro 88 78 82 83 87 85 77 ZDM, ZM 26 FC Barcelona 0,275 4 Rose Lavelle 87 86 79 84 87 45 63 ZOM, ZM 29 NJ/NY Gotham FC 0,275 5 Kim Little 86 76 78 83 88 62 66 ZM, ZDM, ZOM 34 Arsenal WFC 0,12 6 Jill Roord 86 75 84 84 85 52 73 ZOM, ZM, RF 27 Manchester City W.F.C. 0,3 7 Grace Geyoro 86 79 72 82 83 83 79 ZM, ZOM 26 Paris Saint-Germain 0,3 8 Lindsey Horan 86 77 84 86 84 63 79 ZM, ZOM 30 Olympique Lyon 0,25 9 Keira Walsh 85 64 46 81 79 79 74 ZDM, ZM 27 FC Barcelona 0,25 10 Svenja Huth 85 82 76 83 86 58 68 ZM, ZOM 33 VfL Wolfsburg 0,15 11 Arianna Caruso 84 74 80 82 87 71 72 ZM 24 Juventus Turin 0,3 12 Melchie Dumornay 84 92 84 78 85 60 71 ST, ZM 20 Olympique Lyon 0,375 13 Damaris Egurrola 84 61 71 82 80 81 82 ZM, ZDM 24 Olympique Lyon 0,3 14 Ella Toone 84 81 79 79 86 51 65 ZOM, ZM 24 Manchester United W.F.C. 0,3 15 Caroline Weir 84 72 83 84 84 70 69 ZOM, ZM 29 Real Madrid 0,23 16 Yui Hasegawa 84 78 71 84 86 79 63 ZDM, ZM, ZOM 27 Manchester City W.F.C. 0,22 17 Ingrid Syrstad Engen 84 72 61 80 76 86 80 IV, ZDM, ZM 26 FC Barcelona 0,23 18 Amel Majri 84 78 76 85 88 79 74 LF, ZM 31 Olympique Lyon 0,2 19 Sara Däbritz 84 76 81 84 87 74 72 ZM, LF 29 Olympique Lyon 0,23 20 Manuela Giugliano 84 81 80 84 86 72 74 ZM, ZDM, ZOM 26 AS Rom 0,25 21 Yuki Nagasato 83 77 80 81 85 66 72 ZM, ST, ZDM 36 Houston Dash 0,6 22 Jess Fishlock 83 73 81 80 82 74 72 ZM, ZDM, ZOM 37 Seattle Reign FC 0,6 23 Lia Wälti 83 80 62 76 83 81 76 ZDM, ZM 31 Arsenal WFC 0,13 24 Janina Minge 83 70 80 80 81 78 80 ZM, ZDM, IV 25 VfL Wolfsburg 0,25 25 Catarina Macario 83 83 82 80 87 57 72 ZOM, ST, ZM 24 Chelsea FC Women 0,25 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. FC 25: Beste ZOM Spieler - Die Top 25 Motoren und Schattenstürmer fürs offensive Mittelfeld Profis im zentralen offensiven Mittelfeld agieren im gegnerischen Strafraum sowie dem Raum davor und stimmen sich sowohl mit den vorgelagerten Stürmern als auch mit den nachfolgenden Mittelfeldspielern ab. Ihre primäre Aufgabe ist es, den Angriff einzuleiten und die Stürmer mit Vorlagen zu bedienen oder auch selbst Tore zu schießen, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet, ohne dabei Lücken für den Gegner zu öffnen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen offensive Mittelfeldspieler*innen sehr schnell und ausdauernd sein und zielsichere Pässe und Torschüsse abliefern können. Welche Profis diese Kriterien derzeit am besten Erfüllen zeigen euch die zwei nachfolgenden Tabellen mit den jeweils 25 besten Profis fürs zentrale offensive Mittelfeld der Männer und Frauen in FC 25. Eure Vereinskasse lässt keinen teuren Superstar zu? Dann schaut doch mal beim Nachwuchs vorbei: FC 25: ZOM Talente. FC 25: Beste ZOM der Männer Rang Spieler GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Jude Bellingham 90 80 86 83 88 78 83 ZOM, ZM 21 Real Madrid 174,5 2 Kevin De Bruyne 90 67 87 94 87 65 76 ZM, ZOM 33 Manchester City 73,5 3 Florian Wirtz 88 81 78 88 89 50 67 ZOM, LM 21 Bayer 04 Leverkusen 133,5 4 Lionel Messi 88 79 85 87 92 33 64 RF, ST, ZOM 37 Inter Miami 29,5 5 Jamal Musiala 87 84 81 78 90 64 65 ZOM, LM, ZM 21 FC Bayern München 128 6 Phil Foden 87 86 84 84 90 57 63 RF, LF, ZOM 24 Manchester City 103,5 7 Bruno Fernandes 87 70 85 88 83 65 75 ZOM, ZM 29 Manchester United 78 8 Paulo Dybala 87 80 85 84 89 41 65 ZOM, ST 30 AS Rom 77 9 Cole Palmer 86 77 84 85 87 50 67 ZOM, RM 22 FC Chelsea 94,5 10 Neymar Jr 86 83 79 83 92 37 58 LF, ZOM 32 al-Hilal 54 11 Luka Modrić 86 72 76 88 87 71 63 ZM, ZOM, ZDM 38 Real Madrid 21,5 12 Dani Olmo 85 74 79 83 87 50 57 ZOM, ZM 26 FC Barcelona 66,5 13 Ousmane Dembélé 85 92 75 81 88 42 58 RF, ZOM 27 Paris Saint-Germain 57,5 14 Mikel Merino 85 72 79 82 82 83 82 ZM, ZOM 28 FC Arsenal 54 15 James Maddison 85 71 81 86 86 54 63 ZOM, ZM 27 Tottenham Hotspur 57,5 16 Julian Brandt 85 74 79 85 85 50 70 ZOM, RM, ZM 28 Borussia Dortmund 54,5 17 Michael Olise 84 79 80 83 86 53 61 RM, RF, ZOM 22 FC Bayern München 61,5 18 Julian Álvarez 84 85 84 80 85 57 78 ST, ZOM 24 Atlético Madrid 61 19 Christopher Nkunku 84 80 82 81 86 60 70 ZOM, ST 26 FC Chelsea 46 20 Marcel Sabitzer 84 76 84 81 82 75 79 ZM, ZOM, ZDM 30 Borussia Dortmund 40,5 21 Iago Aspas 84 81 86 79 86 35 65 ST, RF, ZOM 36 Celta Vigo 14,5 22 Dejan Kulusevski 83 75 77 82 84 60 82 RM, RF, ZOM 24 Tottenham Hotspur 49,5 23 Xavi Simons 83 81 77 80 86 61 71 ZOM, LF 21 RB Leipzig 58,5 24 Viktor Tsygankov 83 85 79 81 82 46 62 RM, ZM, ZOM 26 FC Girona 39,5 25 Pedro Gonçalves 83 78 82 84 84 63 68 LF, ZOM, ZM 26 Sporting CP 43 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. FC 25: Beste RM Spieler - Die Top 25 Profis fürs rechte Mittelfeld Profis im rechten Mittelfeld agieren entlang der rechten Außenlinie und unterstützten einerseits die Stürmer, indem sie den Angriff durch gezielte Flanken oder via Doppelpass aufbauen und koordinieren sich andererseits, mit den Verteidigern, um den gegnerischen Spielraum einzuschränken und Vorstöße möglichst früh abzufangen. Diese Aufgabe bedeutet für den Profi sehr viel Laufarbeit entlang der Außenbahn, daher müssen rechte Mittelfeldspieler sowohl im echten Fußball als auch im FC 25 Karrieremodus und Ultimate Team sehr ausdauernd und laufstark sein. Eine hohe Präzision für Pässe und Flanken sowie gekonntes Dribbling sind ebenfalls von Vorteil. Welche Profis diese Kriterien am besten erfüllen, zeigen euch die beiden nachfolgenden Tabellen mit den jeweils 25 besten Profis fürs rechte Mittelfeld der Männer und Frauen in FC 25. Es muss nicht zwingend ein Star sein? Dann schaut doch mal bei den deutlich günstigeren Nachwuchsprofis vorbei: FC 25: RM Talente FC 25: Beste RM der Männer Rang Spieler GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Mohamed Salah 90 89 87 84 88 45 75 RM, RF 32 FC Liverpool 95 2 Bukayo Saka 88 86 83 84 88 60 70 RF, RM 22 FC Arsenal 121 3 Federico Valverde 88 88 82 84 84 80 84 ZM, RM 25 Real Madrid 120 4 Cole Palmer 86 77 84 85 87 50 67 ZOM, RM 22 FC Chelsea 94,5 5 João Cancelo 86 81 73 85 85 80 72 LV, RV, RM 30 al-Hilal 58,5 6 Nico Williams 85 93 75 78 86 36 65 LM, RM 21 Athletic Club 78,5 7 Raphinha 85 91 80 80 86 53 74 RF, LF, RM 27 FC Barcelona 57,5 8 Julian Brandt 85 74 79 85 85 50 70 ZOM, RM, ZM 28 Borussia Dortmund 54,5 9 Riyad Mahrez 85 79 81 81 88 39 62 RM, RF 33 al-Ahli 33,5 10 Jeremie Frimpong 84 93 61 74 85 75 69 RM, RV 23 Bayer 04 Leverkusen 54,5 11 Michael Olise 84 79 80 83 86 53 61 RM, RF, ZOM 22 FC Bayern München 61,5 12 Federico Chiesa 84 93 83 76 86 52 75 RM, LM, ST 26 FC Liverpool 46 13 Christian Pulisic 84 88 82 78 86 38 63 RF, RM, LF 25 AC Mailand 50,5 14 Leroy Sané 84 90 81 79 86 37 69 RM, LM, RF 28 FC Bayern München 42,5 15 Kingsley Coman 84 89 75 79 87 30 62 LM, RM 28 FC Bayern München 42,5 16 Sadio Mané 84 83 81 79 86 44 75 LM, RM, ST 32 al-Nassr FC 33,5 17 Dejan Kulusevski 83 75 77 82 84 60 82 RM, RF, ZOM 24 Tottenham Hotspur 49,5 18 Viktor Tsygankov 83 85 79 81 82 46 62 RM, ZM, ZOM 26 FC Girona 39,5 19 Moussa Diaby 83 95 75 74 86 43 53 RM, ST 24 al-Ittihad 45 20 Ronaldo Cabrais 83 88 77 83 84 35 72 ZOM, RM 32 Palmeiras 29 21 Marcos Llorente 83 89 79 78 80 79 81 RM, RV, ZM 29 Atlético Madrid 35,5 22 Domenico Berardi 83 79 81 78 85 36 70 RF, RM 29 US Sassuolo Calcio 35,5 23 Ángel Di María 83 76 80 85 88 48 66 RM, ZOM, RF 36 Benfica Lissabon 12 24 Mohammed Kudus 82 90 77 73 86 60 75 RM, ZOM, LM 23 West Ham United 43,5 25 Pepê 82 87 74 75 85 62 62 ZOM, RM, LM 27 FC Porto 32,5 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 25: Beste Spieler ZM, ZOM, LM, RM und ZDM Inhaltsverzeichnis FC 25: Beste RM der Frauen Rang Spielerin GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Caroline Graham Hansen 90 89 87 88 90 47 76 RF, RM 29 FC Barcelona 0,475 2 Beth Mead 88 82 84 84 88 67 73 RF, LF, RM 29 Arsenal WFC 0,3 3 Debinha 88 84 81 87 91 46 68 ZOM, RM 32 Kansas City Current 0,21 4 Chloe Kelly 86 88 79 85 85 43 68 RF, RM 26 Manchester City W.F.C. 0,275 5 Trinity Rodman 84 94 82 78 83 43 83 RM, ST 22 Washington Spirit 0,325 6 Pernille Harder 84 81 78 80 88 27 77 ZOM, ST, RM 31 FC Bayern München 0,2 7 Linda Dallmann 84 77 78 80 87 46 59 RM, ZOM 29 FC Bayern München 0,23 8 Delphine Cascarino 84 93 74 80 88 38 57 RM, ST 27 San Diego Wave 0,23 9 Marta 84 70 82 85 88 44 74 ZOM, ST, RM 38 Orlando Pride 0,7 10 Rasheedat Ajibade 83 91 83 74 84 37 76 RM, LF 24 Atletico Madrid 0,25 11 Hina Sugita 83 73 79 82 83 73 67 ZM, ZDM, RM 27 Portland Thorns 0,21 12 Lynn Williams 83 91 82 76 82 53 74 LM, RM 31 NJ/NY Gotham FC 0,18 13 Crystal Dunn 83 87 78 83 85 77 79 ZM, RM 31 NJ/NY Gotham FC 0,18 14 Julie Dufour 82 86 78 78 83 51 61 LM, RM 23 FC Paris 0,25 15 Athenea 82 85 78 75 83 24 72 RF, LF, RM 23 Real Madrid 0,25 16 Sydney Lohmann 82 74 79 79 82 70 82 RM, ZOM 24 FC Bayern München 0,25 17 Ángela Sosa 82 77 83 84 84 64 74 ZOM, ZM, RM 31 UD Levante 0,17 18 Nikita Parris 82 88 76 78 83 44 65 RM, ST 30 Brighton & Hove Albion WFC 0,17 19 Temwa Chawinga 81 88 81 72 79 46 81 RM, LM, ZM 25 Kansas City Current 0,15 20 Ana-Maria Crnogorčević 81 79 79 76 83 72 79 RM, LV 33 Seattle Reign FC 0,8 21 Rachel Hill 81 81 77 79 78 48 62 RM, RF 29 Bay FC 0,13 22 Maelle Garbino 81 73 78 79 82 53 60 RM 27 FC Paris 0,14 23 Ewelina Kamczyk 81 78 76 79 83 42 65 ZOM, ST, RM 28 Fleury 91 0,13 24 Kessya Bussy 81 81 78 75 84 43 55 LM, RM 23 FC Paris 0,18 25 Niamh Charles 81 81 65 80 76 78 70 LV, RM, RV 25 Chelsea FC Women 0,14 GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. 