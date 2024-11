EA FC 25: Black Friday 2024 – Diese Promos, Aufgaben und Angebote erwarten euch

Es ist mal wieder so weit: Der Black Friday steht (uns allen) bevor und das wird auch in EA Sports FC 25 wieder mit einem Black Friday Event gefeiert. Bedeutet: Auch im Jahr 2024 gibt es das "Black Friday: Best of TOTW" und "Best of Kampagne" sowie die beliebte "Thunderstruck"-Promo. Ferner gibt es ein paar Neuerungen wie die "Winter Champions" und den "Meisterungs-Modus", die im Rahmen des Black Friday-Events ins Spiel kommen. Und ja, auch die üblichen Black Friday-Inhalte wie Flash SBCs, Upgrade SBC, tägliche Login-SBCs, stündlich wechselnde Promo-Packs, Lightning Rounds und so weiter sind wieder mit dabei. Was euch genau beim FC 25 Black Friday Event 2024 erwartet, erfahrt ihr nachfolgend.

Alle FC 25 Black Friday Promos in der Übersicht

Traditionell spannt EA zum Black Friday immer ein großes Paket, das mehrere Promos und Beschäftigungen im Spiel umfasst. Welche Promos beim FC 25 Black Friday-Event dabei sind und worum es geht, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 25 Black Friday: Best of TOTW und TOTW 11

Wie im letzten Jahr, startet die Black Friday Promo am Mittwoch, dem 27. November 2024, mit dem Release des Teams der Woche 11 und dem "Black Friday: Best of TOTW". Letzteres fällt diesmal noch größer aus, diesmal kehren nämlich bis zum 6. Dezember 2024 sage und schreibe 72 der besten Spieler aus allen bisherigen Teams der Woche (TOTW 1 bis TOTW 10) beim Best of TOTW zurück. Folglich stehen die Chancen relativ gut, einen brauchbaren Profi aus den Packs zu ziehen.

Black Friday: Best of Kampagnen

Nach den besten Profis der Woche folgt am Donnerstag, dem 28. November 2024, noch einmal dasselbe in Grün für die besten Spieler der bisherigen Kampagnen. Bei den "FC 25 Black Friday: Best of Campagne" werden also noch einmal 20 der besten Karten aus den Events "Total Rush", "Trailblazers", "Centurions", "Track Stars" und "Road to the Knockouts" Re-Released und können bis zum 6. Dezember 2024 in Karten-Packs stecken.

Black Friday: Thunderstruck Spieler*innen und Icons

Wie schon im letzten Jahr ist das Hauptevent am Black Friday (Freitag, 29. November 2024) die FC 25 Thunderstruck-Promo. Hier werden jede viele bekannte und beliebte Spieler mit einer verbesserten Spezialkarte ausgestattete, die sich im Verlauf der nächsten Wochen noch verbessern kann, wenn die Profis bestimmte Ziele im echten Fußball erreichen.

Season 3 "Winter Champions"

Die Winter Champions sind eine ganz neue Promo, bei der sich alles um Vereine dreht, die die Liga-Tabelle in ihrem Land entweder anführen oder darum kämpfen, nicht abzusteigen. Ausgewählte Spieler dieser Vereine erhalten verbesserte "Winter Champions"-Karten und können am 3. Januar zusätzlich ein bis zu +2 OVR- und PlayStyle-Upgrade erhalten – je nachdem, welche Tabellenposition seines Vereins einnimmt. Der erste Satz an "Winter Champions"-Spielern wird in der Saisonrangliste veröffentlicht, die das Rennen der Premier League ins Rampenlicht rückt. Weitere Veröffentlichungen sind in Squad Building Challenges während der gesamten Saison 3 geplant.

In Saison 3 gibt es zudem eine neue Möglichkeit, SP in Ultimate Team zu verdienen. Statt den bisherigen "tägliche und wöchentlichen Zielen" gibt es nun "Ein Land"-Live-Freundschaftsspiel-Aufgaben, die jede Woche neue Herausforderungen bieten. Diese Ziele konzentrieren sich auf die wichtigsten FUT-Nationen, beginnend mit dem World Tour-Spotlight dieser Saison: Argentinien. SP wird aber weiterhin über wöchentliche Play Games-Ziele und Kampagnenerlebnisse verfügbar sein.

Modus-Meisterung

Mit Season 3 hat EA auch ein paar Änderungen an den Wettbewerbsmodi "Champions, Rivals und Squad Battles" vorgenommen. Für die wöchentliche Teilnahme in diesen drei Modi erhält man jetzt Champions-Meisterungs-, Rivals-Meisterungs- und Squad-Battles-Meisterungs-Spielerkarten. Diese neuen Spezialkarten erhalten +2 Liga-Chemie und können in SBCs, die über die gesamte Saison hinweg verfügbar sind, gegen Packs, Spielerwahlen und weitere Modus-Meisterungs-Karten eingetauscht werden – beispielsweise kann man 16 Meisterungs-Karten gegen eine 88+ Basis-Icon-Profiwahl eintauschen oder 6 Meisterungs-Karten gegen ein "x30 85+ GES"-Spielerpack.

In Season 3 könnt ihr euch aber nur maximal 28 dieser Meisterungs-Karten verdienen. In der letzten Woche der Saison werden im FUT Store jeweils ein zusätzliches Squad Battles-, Champions- und Rivals Mastery-Spielerobjekt verfügbar sein. Ihr solltet euch also gut überlegen, wofür ihr sie einsetzt.

