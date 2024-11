EA FC 25 Black Friday: Best of Campagne – Diese Kampagnen-Profis sind jetzt in Packs zurück!

Es geht weiter im FC 25 Black Friday-Event und zwar mit der FC 25 Black Friday: Best of Campagne -Promo, bei der einige der besten Spezialkarten aus allen bisherigen Events noch einmal ins Spiel zurückkehren. Welche Spieler und Spielerinnen im diesjährigen Best of Campagne in FC 25 dabei sind und was es darüber zu wissen gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.

Nachdem EA Sports bereits das FC 25 Black Friday: Best of TOTW vorgestellt hat, geht es nun um die besten Spieler aus den bisherigen Kampagnen. EA selbst hat 20 Profis enthüllt, es dürften aber tatsächlich ein paar mehr – die genaue Anzahl ist bislang nicht bekannt – die vom ab Donnerstag, dem 28. November 2024 bis zum Freitag, dem 6. Dezember 2024, in allen Packs enthalten sind. Hier die Liste mit den Spielern und Spielerinnen, die bislang bekannt sind:

Black Friday: Best of Campagne Erklärung: So funktioniert Best of Kampagne in FC 25

Neben einem Re-Release der besten Spieler aller bisherigen Teams der Woche gibt es beim FC 25 Black Friday-Event auch noch einmal denselben Aufriss für einige der besten Spieler aus allen bisherigen Kampagnen – das ist "Black Friday: Best of Kampagne". Aus folgenden Promos können die Spieler und Spielerinnen fürs Best of Campange ausgewählt werden:

Erhalten die Black Friday: Best of Kampagne Spieler neue Upgrades?

Nein! Die Best of Kampagne-Karten der ausgewählten Profis erhalten keine weiteren Verbesserungen als die, die sie bei der ersten Vorstellung ihrer Spezialkarten bereits erhalten haben.

Wann kommt das Black Friday: Best of Campagne in FC 25?

Das EA Sports FC 25 Black Firday: Best of Kampagne wird am Donnerstag, dem 28. November 2024 (19:00 Uhr) veröffentlicht. Die Karten sind bis zum Freitag, dem 6. Dezember 2024 in Packs enthalten.

Wie bekommt man Black Friday: Best of Kampagne-Karten in FC 25?

Die Best of Campange Karten sind vom 28.11.24 bis zum 06.12.24 in allen Karten-Packs enthalten, völlig gleich, ob ihr die Packs für Coins oder FC Points gekauft oder bei SBCs / Objektives erspielt habt. Packs, die mehr Spieler-Karten enthalten, bieten aufgrund der höheren Kartenzahl auch eine höhere Chance, dass sich darunter eine Best of Kampange-Karte befindet, garantierte Drops gibt es aber nicht. Neben den Packs könnt ihr euch auch auf dem Transfermarkt umsehen.

