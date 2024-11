EA FC 25 Black Friday: Best of TOTW 2024 - Diese Top-Spieler*innen kehren in Packs zurück

Mit dem FC 25 Black Friday: Best of TOTW 2024 startet EA Sports das diesjährige Black-Friday-Event. Wie in jedem Jahr kehren bei dieser Promo die besten Spieler und Spielerinnen aus allen bisherigen Teams der Woche noch einmal in einem ultimativen Team zurück – und diesmal sogar in einem extra großen Team. Dementsprechend groß ist die Chance, einen starken Profi aus den Packs zu ziehen. Welche Profis im diesjährigen Best of Team of the Week in FC 25 dabei sind und was es über das Best of TOTW zu wissen gibt, erfahrt ihr nachfolgend.

EA Sports hat das FC 25 Black Friday: Best of TOTW vorgestellt, das diesmal es extra groß ausfällt. Alle Karten sind ab Mittwoch, dem 27. November 2024 bis zum Freitag, dem 6. Dezember 2024, in Packs enthalten. Insgesamt sollen es rund 90 Profis sein, nachfolgend findet ihr die Liste mit den Spielern und Spielerinnen, die bislang bekannt sind. Ürigens sind mittlerweile auch die FC 25 Black Friday: Best of Kampagne im Spiel.

Black Friday: Best of TOTW Erklärung: So funktioniert Best of Team of the Week in FC 25

Schon seit Jahren hat es Tradition, dass EA Sports das „Best of the Team of the Week“ (kurz „Best of TOTW“) im Rahmen des Black Friday Events veröffentlicht. Wie der Name bereits sagt, werden bei dieser Promo noch einmal die besten Spieler aus allen Teams der Woche, die EA seit dem Release von FC 25 bis jetzt vorgestellt hat, ausgewählt und noch einmal ins Spiel gebracht. Der mögliche Spielerpool umfasst somit 230 Spieler*innen aus den folgenden TOTWs:

Erhalten die Black Friday: Best of TOTW Spieler neue Upgrades?

Nein! Bei den "Best of TOTW"-Karten handelt es sich nur einen Re-Release der bereits vorgestellten Karten, die zum damaligen Zeit ihre Upgrades erhalten haben.

Wann kommt das Black Friday: Best of TOTW in FC 25?

Das EA Sports FC 25 Black Firday: Best of TOTW wird am Mittwoch, dem 27. November 2024 (19:00 Uhr) veröffentlicht. Die Karten sind bis zum Freitag, dem 6. Dezember 2024 in Packs enthalten.

Wie bekommt man Black Friday: Best of TOTW-Karten in FC 25?

Die Best of TOTW Karten sind vom 27.11.24 bis zum 06.12.24 in allen Karten-Packs enthalten, ganz gleich, ob ihr die Packs für Coins oder FC Points gekauft oder bei SBCs / Objektives verdient habt. Packs, die mehr Spieler-Karten enthalten, bieten aufgrund der höheren Kartenzahl auch eine höhere Chance, dass sich darunter eine Best of TOTW-Karte befindet, garantierte Drops gibt es aber nicht. Neben den Packs könnt ihr euch auch auf dem Transfermarkt umsehen.

