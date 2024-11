EA FC 25: Centurions Tracker – Alle Profis und ihre Upgrades im Überblick

In unserem EA Sports FC 25 Centurions Upgrade Tracker stellen wir euch alle Spieler und Spielerinnen vor, die EA Sports im Rahmen des Centurions-Events mit besonderen Spezialkarten auszeichnet. Natürlich erfahrt ihr auch, welche Werte und Verbesserungen die Profis bekommen haben und wann und wie Centurions-Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team steigen können.

FC 25 Centurions Upgrade Tracker: Alle Spieler*innen und ihre Verbesserungen

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Spieler und Spielerinnen vor, die bislang durch FC 25 Centurions Leaks bekannt geworden sind. Denkt aber daran, dass es sich dabei um keine offiziellen Infos von EA handelt. Sie könnten sich also als teilweise oder sogar komplett falsch herausstellen, auch wenn Data Miner und Leaker wie FutSheriff, Leandesign, Fut Police, FifaTradingRomania und Co seit Jahren sehr zuverlässig sind. Sobald das Event offiziell begonnen hat, findet ihr an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren Verbesserungen. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann nur noch hier: FC 25 Trailblazers Leaks.

Spieler Ratings / Upgrades PlayStyle+ & PlayStyles POS (Rolle) Verein Caroline Hansen 92 / 5★ SB / 5★ SF

(Centurions)

/ 5★ SB / 5★ SF (Centurions) 90 / 5★ SB / 5★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Tricks

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Technik

PS#3 = Flair

PS#4 = First Touch

PS#5 = Schneller Schritt

PS#6 = Trivela RF (Innensturm-Profi ++)

RM (Innensturm-Profi +) FC Barcelona Rodri 92 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 91 / 3★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Tiki-Taka

PS#1 = Powerschuss

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Kante

PS#4 = Ruhepol

PS#5 = In der Luft ZDM (Tief stehender Motor ++)

ZDM (Absicherung +)

ZM (Box-to-Box +) Manchester City Gianluigi Donnarumma 90 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 89 / 1★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Deflektor

PS#1 = Beinarbeit TW (TH-Profi ++) Paris Saint-Germain Heung Min Son 89 / TBA★ SB / 5★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / 5★ SF (Centurions) 87 / 4★ SB / 5★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Angeschn. Schuss

PS#1 = Raserei

PS#2 = Schneller Schritt ST (Stoßsturm-Profi ++)

LM (Innensturm-Profi +)

ST (Falsche 9 +) Tottenham Hotspur Luka Modric 89 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 86 / 4★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Trivela

PS#1 = Entscheidender Pass

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Harter Pass

PS#4 = Technik ZM (Motor +)

ZOM (Motor +)

ZDM Real Madrid Wendie Renard 89 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 88 / 2★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Antizipation

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Abdrängen

PS#4 = In der Luft IV (Vorstopper +)

IV (Mitspieldender Verteidiger-Profi +) Olympique Lyon Bruno Fernandes 88 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 87 / 4★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Weiter Pass

PS#1 = Ruhender Ball

PS#2 = Entscheidender Pass

PS#3 = Schnittstellenpass

PS#4 = Flair

PS#5 = First Touch

PS#6 = Unerbittlich ZOM (Motor ++)

ZOM (Halbflügel +)

ZM Manchester United Christine Sinclair 88 / TBA★ SB / 5★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / 5★ SF (Centurions) 83 / 4★ SB / 5★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Powerschuss

PS#3 = Power-Kopfball

PS#4 = Trivela ST (Falsche 9 +)

ST (Anspielstation +)

ZM (Halbflügel +) Portland Thorns FC Rafael Leao 88 / 5★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ 5★ SB / TBA★ SF (Centurions) 86 / 5★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Raserei

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Entscheidender Pass

PS#3 = Harter Pass

PS#4 = Flair

PS#5 = Tricks

PS#6 = Schneller Schritt LF (Innensturm-Profi ++)

LM (Innensturm-Profi +)

ST (Falsche 9 +) AC Mailand (Milano FC) Jonathan Tah 87 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 86 / 2★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = In der Luft IV (Verteidiger-Profi ++)

IV (Mitspieldender Verteidiger-Profi +) Bayer 04 Leverkusen Lea Schüller 87 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 86 / 3★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = Schneller Schritt ST (Stoßsturm-Profi +)

ST (Knipser-Profi +) FC Bayern München Thomas Müller 87 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 82 / 3★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Entscheidender Pass

PS#2 = Trivela ZOM (Schattensturm-Profi +)

ST (Falsche 9 +) FC Bayern München Darwin Nunez 86 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 82 / 3★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Raserei

PS#2 = Schneller Schritt

PS#3 = Unerbittlich ST (Stoßsturm-Profi +)

ST (Knipser-Profi +) FC Liverpool Jesus Navas 86 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 80 / 4★ SB / 2★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Harter Pass

PS#2 = Raserei RV (Offensiver Flügelverteidiger-Profi +)

RM (Flügel +) FC Sevilla Katie McCabe 86 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 85 / 4★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Weiter Pass

PS#2 = Harter Pass

PS#3 = Grätsche

PS#4 = Kante

PS#5 = Raserei

PS#6 = Weiter Abwurf LV (Offensiver Flügelverteidiger-Profi +)

LM (Flügel-Motor +)

LF (Flügel-Motor +) Arsenal WFC Gerard Moreno 85 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 83 / 3★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Powerschuss

PS#3 = Trivela ST (Stoßsturm-Profi +)

ST (Falsche 9 +)

RF (Innensturm-Profi +)

ZOM FC Villarreal Gianluca Mancini 85 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 82 / 2★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Weiter Pass

PS#2 = Abfangen

PS#3 = Grätsche

PS#4 = Kante IV (Verteidiger-Profi +)

IV (Mitspieldender Verteidiger-Profi +) AS Rom Koke 85 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 83 / 3★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Weiter Pass

PS#2 = Unerbittlich ZDM (Innenverteidiger-Profi +)

ZDM (Tief stehender Motor +)

ZM (Tief stehender Motor +) Atletico Madrid Stanislav Lobotka 85 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 82 / 3★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Antizipation

PS#2 = First Touch

PS#3 = Unerbittlich ZM (Tief stehender Motor +)

ZDM (Innenverteidiger-Profi +) SSC Neapel Arnau Martinez 84 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 79 / 2★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Harter Pass

PS#2 = Abdrängen RV (Falseback +)

RV (Flügelverteidiger-Profi +)

IV (Vorstopper +) FC Girona Emre Can 84 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 82 / 3★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Schnittstellenpass

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Grätsche

PS#4 = Kante

PS#5 = Ruhepol ZDM (Absicherung +)

IV (Vorstopper +) Borussia Dortmund Kevin Danso 84 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 80 / 2★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Weiter Pass

PS#2 = Kante

PS#3 = In der Luft IV (Verteidiger-Profi +)

IV (Vorstopper +)

IV (Mitspieldender Verteidiger-Profi +) RC Lens Melvin Bard 84 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 78 / 3★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Harter Pass

PS#2 = Grätsche

PS#3 = Weiter Abwurf LV (Flügelverteidiger-Profi +)

LM (Flügel +) OGC Nizza Weston McKennie 84 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Centurions)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Centurions) 78 / 3★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = –

PS#1 = Weiter Abwurf ZM (Halbflügel +)

ZDM (Absicherung +) Juventus Turin

Zurück zum EA Sports FC 25 Centurions Inhaltsverzeichnis