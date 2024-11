FC 25: Centurions Icons - Alle Ikonen, Leaks und Infos

In der folgenden Tabelle stellen wir euch Ikonen vor, die bis dato durch FC 25 Centurions Icons Leaks von vertrauenswürdigen Data Minern und Leakern wie FutSheriff, Leandesign, Fut Police, FifaTradingRomania und Co. enthüllt wurden. Obwohl die Data Miner in der Regel richtig liegen, handelt es sich um keine offiziellen Informationen, folglich könnten die Leaks auch falsch sein.

Die Centurions Icons sind den "normalen" Centurions-Karten recht ähnlich. Bedeutet: Die Centurions Icons erhalten ein Upgrade ihrer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis) und damit einhergehend ihrer Gesamtwertung, wenn ihre jeweiligen Karten in EA FC 25 Ultimate Team erscheinen (das sogenannte "Initial-Upgrade"). Hierfür werden die Inform-Upgrade-Regeln herangezogen, was bei den üblicherweise bereits sehr hohen Wertungen der Ikonen bedeutet, dass die ausgewählten Centurions-Icons – abhängig von der Wertung ihrer Basis-Icon-Karte – zwischen +1 und +4 Punkte steigen.

Centurions Icons Erklärung - so funktioniert die erste Ikonen-Kampagne in FC 25 Ultimate Team

Seit dem letzten Jahr werden im Rahmen der Centurions-Promo nicht nur aktive Spieler und Spielerinnen in den Fokus gerückt, sondern auch eine Reihe von Profis, die ihre Karriere bereits beendet haben: Das sind die "Centurions Icons". Wie im letzten Jahr sind die Centurions Icons die ersten Ikonen, die bei einer FC 25 Icon Kampagne vorgestellt werden und verbesserte Spezialkarten erhalten, die die Werte ihrer normalen Icon-Karten übertreffen. Wie die Promo im Detail funktioniert, erfahrt ihr nachfolgend:

Wann kommen FC 25 Centurions Icons?

Die Ultimate Team Centurions Icons gehören zum FC 25 Centurions Events und startet und endet dementsprechend zeitgleich. Sprich: Die FC 25 Centurions Icons kommen am Freitag, dem 8. November 2024 um 19:00 Uhr und enden am Freitag, dem 22. November 2024 (19:00 Uhr).

Wie viele Ikonen bekommen eine FC 25 Centurions Icon Karte?

Wie so oft, lässt sich bis zum Ende des Events nicht genau sagen, wie viele Icons EA bei der ersten Ikonen-Kampagne in FC 25 vorstellen wird. Da es das Event aber schon letztes Jahr gegeben hat, lässt sich zumindest erahnen, wie viele es werden dürften, denn in FC 24 gab es 14 Icons. Das deckt sich auch mit den bisherigen Leaks, durch die bereits Dutzend Ikonen bekannt sind, die kommen sollen. Wir rechnen also mit Centurions Icons Teams, die jeweils sechs Ikonen an den ersten zwei Event-Freitagen ins Spiel bringen. Ein paar weitere Ikonen wird es zudem via SBC oder Objective geben. So sollte der Release-Plan aussehen:

08. November 2024 (19:00 Uhr) = Release FC 25 Centurions Icons Team 1

15. November 2023 (19:00 Uhr) = Release FC 25 Centurions Icons Team 2

08. November bis 21. November = Einzelne FC 25 Centurions Icons Spieler via SBC / Objective

Wie bekommt man UT Centurions Icons Spieler in EA FC 25?

Wie man es nicht anders kennt, sind die meisten Centurions-Icons nur über die Karten-Packs in FC 25 Ultimate Team erhältlich. Es wird zwar auch ein paar SBCs / Objectives geben, bei denen man sich eine Centurions-Karte als Belohnungen verdienen kann, in der Regel sind das aber nur zwei Stück. Ferner sind Karten aus Packs handelbar, demzufolge könnt ihr Centurions-Icons auch auf dem Transfermarkt kaufen – rechnet aber mit horrenden Preisen.

Für die Karten-Packs gelten die üblichen Regeln: Die Centurions-Icons ersetzen die normalen Karten der jeweiligen Ikonen. Alle Packs, in denen Spieler-Karten enthalten sind, können Centurions-Icons enthalten, unabhängig davon, ob ihr die Packs für EA FC 25 UT Coins oder FC Points gekauft, sie gratis bekommen oder bei SBCs / Objektives verdient habt. Packs, die mehr Profis-Karten beinhalten, haben wegen der höheren Kartenzahl auch eine höhere Chance, dass sich darunter eine Event-Karte befindet; garantierte Centurions-Icons-Karten gibt es aber nicht. Welche Karten wie lange in den Packs stecken, ist stets an den Zeitpunkt der jeweiligen Releases in FC 25 UT Ultimate Team gekoppelt:

08.11.24 bis 15.11.24 = Karten von Centurions Icons Team 1 in Packs

15.11.24 bis 22.11.24 = Karten von Centurions Icons Team 2 in Packs

Zurück zum EA Sports FC 25 Centurions Icons Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 25 findet ihr hier: