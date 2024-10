EA FC 25: Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen

Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche UT Division Rivals Belohnungen ihr als Wochen-Bonus oder Bonus Upgrade in den jeweiligen Rängen und Divisionen verdienen könnt. Ihr erfahrt, wann die Rivals Belohnungen in EA Sports FC 25 kommen, wo ihr sie im Spiel in empfang nehmen könnt, welchen Unterschied es zwischen Wochen-Bonus und Bonus Upgrade gibt, wie die Qualität des Loots bestimmt wird und welche Änderungen es mit FC 25 bei den Rivals Rewards gibt – beispielsweise, wieso die Rivals Meilensteine Belohnungen entfernt wurden.

Die EA Sports FC 25 Rivals Belohnungen sind für viele Spieler*innen eine wichtigste Quelle für Packs, Münzen, Erfahrungspunkte und mehr, deshalb hat EA in diesem Jahr auch einige gravierende (und umstrittene) Änderungen am Rivals Rewards-System vorgenommen. Im Kern geht es aber immer noch darum Matches gegen andere Spieler zu gewinnen, Divisionen aufzusteigen und so mehr und bessere Rivals Rewards am Ende jeder Woche einzuheimsen.

Es gibt in FC 25 aber einige drastische Änderungen am Rivals Belohnungssystem – etwa die gestrichenen Optionen oder ein Punkte-System statt gezählte Siege. Die Details zu den Änderungen erfahrt ihr hier beim Punkt Alle Änderungen und Neuerungen beim FC 25 Rivals Rewards-System , an dieser Stelle zeigen wir euch nun aber erst einmal, welche Belohnungen euch in den verschiedenen Divisionen in Season 1 erwarten.

Bei den FC 25 Rivals könnt ihr wieder Woche für Woche die bekannten 10 Divisionen plus übergeordnete Elite-Division erobern, um Belohnungen zu bekommen. Je höher in den Divisionen aufsteigt, desto besserer Loot erwartet euch, darunter mehr und bessere Spieler-Packs, FC 25 UT Münzen, Erfahrungspunkte und die Champions Qualifikations-Punkte, die ihr für die Teilnahme an der FC 25: Weekend League benötigt. So weit, so gut.

FC 25 Rivals Rewards Erklärung – wie und wann ihr eure Belohnungen bekommt

Unverändert könnt ihr in FC 25 jede Woche Division Rivals zocken und euch wöchentliche Rivals Rewards erspielen. Nachfolgend erfahrt ihr, welche Faktoren die Qualität der Belohnungen bestimmen, was der Wochen-Bonus und das Bonus-Upgrade sind und wann und wie ihr eure Rivals Rewards im Spiel einfordern könnt.

Wöchentliche Rivals Rewards: Wie Wochen-Bonus und Bonus Upgrade funktionieren und wovon die Qualität des Loot abhängt

Welche und wie viele wöchentliche Belohnungen ihr in FC 25 Rivals erhaltet, hängt von zwei Faktoren ab: Als Erstes die Division, in der ihr euch am Ende einer Rivals-Woche befindet. Stichtag ist hier immer Donnerstag, 8:59 Uhr morgens. Steigt ihr bis zu dieser First eine oder mehrere Division(en) auf – etwa von Division 8 auf Division 5 – erhaltet ihr die Belohnungen für die neu erreichte Division – in unserem Beispiel also Division 5. Das ist natürlich auch in umgekehrter Richtung gültig: Steigt ihr eine oder mehrere Divisionen ab, erhaltet ihr die Belohnungen der niedrigeren Division, in der ihr euch nun befindet.

Der zweite Faktor, der die Qualität der Rivals Rewards entscheidend ist, sind die im Verlauf der Woche - also von Donnerstag zu Donnerstag - erzielten Punkte (siehe Punkte statt Siege für wöchentliche Rivals Rewards) am Stichtag: Erzielt ihr in eurer Division 15 Punkte, bekommt ihr am Ende der Woche den sogenannten Wochen-Bonus. Schafft ihr sogar mindestens 45 Punkte, schaltet ihr das Bonus-Upgrade frei, welches deutlich bessere Loot bietet, als der Wochen-Bonus. Das Ganze funktioniert so:

Rivals Wochen-Bonus

Der Wochen-Bonus ist mehr oder weniger der Basis-Loot. Um ihn freizuschalten, müsst ihr 15 Punkte erzielen, was mit fünf Siegen zu erreichen ist.

In FC 25 Rivals müsst ihr nun 15 Punkte sammeln, um den Wochen-Bonus als Belohung zu erhalten.

Rivals Bonus-Upgrade

Das Bonus-Upgrade schaltet ihr automatisch frei, wenn ihr mindestens 45 Punkte erzielt. Dafür sind mindestens 15 Siege nötig, was eine deutlich höhere Hürde im Vergleich zum Wochen-Bonus ist. Dafür fallen aber auch die Belohnungen besser aus. Früher war der Unterschied nicht allzu groß, doch mit FC 25 sind die Entwickler beim "Bonus" doch etwas großzügiger.

Sammelt ihr mindestens 45 Punkte in FC 25 Rivals, schaltet ihr das Bonus-Upgrade als Belohnung frei.

Wann kommen die Rivals Belohnungen in FC 25 (Datum / Uhrzeit)?

Eine Woche in FC 25 Rivals startet und endet immer donnerstags, dementsprechend bekommt ihr eure verdienten Rivals Rewards – egal, ob Wochen-Bonus oder Bonus-Upgrade – immer jeden Donnerstag um 9:00 Uhr.

Das ist zumindest der angedachte Zeitplan. In der Vergangenheit hat es aber schon das eine oder andere Mal technische Probleme gegeben, weshalb sich die Belohnungen etwas verzögert haben. Solltet ihr euch also um Punkt 9:00 Uhr einloggen und keine Belohnungen vorfinden, ist etwas Geduld gefragt. Gegebenenfalls hilft es auch, das Spiel neu zu starten beziehungsweise einmal aus- und wieder einzuloggen. Falls ihr längerfristig keine Belohnungen bekommt, solltet ihr auf den offiziellen Kanälen von EA vorbeischauen, ob Probleme und Lösungen gemeldet wurden. Im schlimmsten Fall hilft nur noch die Kontaktaufnahme mit EA selbst.

Wo und wie man Division Rivals Rewards in FC 25 einlösen?

Sobald eine Wettkampfwoche in FC 25 Rivals abgeschlossen ist, könnt ihr eure Rivals Belohnungen im Spiel abholen. Dafür müsst ihr nur den „Ultimate Team“-Modus starten, dann solltet ihr bereits eine Meldung erhalten, dass neue Items auf euch warten. Alternativ könnt ihr auch in die Rubrik „Shop → Meine Packs“ oder „Spielen → Rivals“ aufrufen. Solltet ihr unterwegs sein, könnt ihr eure Rivals Rewards auch mit der FC 25 Web App und Companion App einlösen.

Zurück zum FC 25 Division Rivals Inhaltsverzeichnis