EA Sports FC 25: Update fixt nervigen Sprint-Exploit

Das erste Live-Tuning-Update für das Fußballspiel EA Sports FC 25 ist da und beseitigt unter anderem einen nervigen Sprint-Exploit.

Durch die neuen Live-Tuning-Updates ist es EA Sports möglich, Änderungen schneller zu veröffentlichen, ohne auf ein großes Title-Update angewiesen zu sein.

Schnellere Reaktion für weniger schnelle Spieler

Dadurch könne man "schneller und regelmäßiger reagieren, während wir an der Spielbalance arbeiten", heißt es.

Im Mittelpunkt steht hier jedenfalls klar der Sprint-Exploit, der besonders im kompetitiven Bereich für Frust sorgte.

Durch ein paar einfache Eingaben war es möglich, Spielerinnen und Spieler rasant über das Spielfeld laufen zu lassen. Und ihr könnt euch danken, dass das gerade in Ultimate Team nicht gerade für Begeisterung sorgte.

Dafür war es lediglich erforderlich L1 (auf der PlayStation) oder LB (Xbox) zu drücken und dann den Sprint-Button zu betätigen. So nahmen Spielerinnen und Spieler stark an Tempo auf und hängten Verteidiger mühelos ab. Mit dem Update sollte dieser Exploit hoffentlich endgültig Geschichte sein.

Darüber hinaus nimmt man noch Anpassungen bei der Höhe von gelupften Pässen und Flanken in Rush-Matches sowie bei der Genauigkeit von gelupften Pässen vor.

Hier die Patch Notes im Detail:

Made the following changes:

Reduced ball trajectory height for Lobbed Passes and Crosses performed in Rush matches.

Reduced accuracy of first time Lobbed Through Passes and Lobbed Through Passes taken at severe angles.

Addressed the following issue:

[PS5/PC/XBSX|S Only] Reduced instances of players accelerating unintentionally quickly when a Sprint is requested.

Live-Tuning-Update 1 folgt auf die Veröffentlichung von Title-Update 2, das eine Woche nach dem Release zum Download bereitgestellt wurde. Wann das nächste Update kommt, ist aktuell nicht bekannt.