EA FC 25: Events Kalender - Alle Promos im Jahr 2025

In unserem EA Sports FC 25 Event-Kalender erfahrt ihr, welche Kampagnen euch im Verlauf der Ultimate Team Saison 2024 / 2025 in FC 25 geboten werden. Mit dabei sind altbekannte und alle Jahre wiederkehrende Events wie das Team der Saison / des Jahres, die Begleitevents zu den UEFA-Wettbewerben und der FC 25 Weltmeisterschaft und Feiertagsevents zu Weihnachten, Ostern, Black Friday, Geburtstag etc. aber auch viele neue Promos wie Total Rush, Track Stars, Ultimate Succession und viele mehr. EA hat den Kalender richtig vollgestopft, sodass keine Woche ohne ein Event vergeht. Für einen stetigen Nachschub an neuen Spezialkarten, Aufgaben, Belohnungen und Angeboten ist also bestens gesorgt. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Promos in der Saison 2024/25 im UT Ultimate Team Modus geboten werden, wann sie stattfinden und worum es dabei geht.

FC 25 Events Kalender Inhalt:

Achtung: Alle Events, deren Release-Datum noch in der Zukunft liegen, wurden noch nicht offiziell von EA Sports angekündigt, sondern sind entweder bereits durch Leaks bekannt oder wurden auf der Basis der letztjährigen Events prognostiziert. Wundert euch also nicht, wenn Events gar nicht stattfinden, der Zeitpunkt ein anderer ist oder durch andere / neue Promos ersetzt werden. Grundsätzlich gilt: Je näher ein Termin rückt, desto genauere Informationen gibt es dazu und umso höher ist auch die Chance, dass sie korrekt sind. Wir aktualisieren die Seite regelmäßig, sobald wir gesicherte Informationen zu kommenden Promos haben, um die Daten auf dem Laufenden zu halten.