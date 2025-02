EA FC 25: Fantasy FC Upgrade Tracker: Alle Spieler*innen und Heroes im Überblick

In unserem EA Sports FC 25 Fantasy FC Upgrade Tracker stellen wir euch alle Fantasy FC-Spieler*innen und Fantasy FC-Heroes mit ihren Wertungen vor und zeigen euch, welche Verbesserungen sie bereits bekommen haben, für welche zukünftigen Upgrades sie sich gegebenenfalls qualifiziert haben und wie es um ihre weiteren Upgrade-Fortschritte bestellt ist. Außerdem erfahrt ihr, wann und wie das Rating von Fantasy-Karten in FC 25 Ultimate Team steigen kann und welche Bedingungen die Fantasy FC-Profis mit ihren Vereinen dafür erfüllen müssen.

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Spieler, Spielerinnen und Heroes, die bislang durch FC 25 Fantasy FC Leaks bekannt geworden sind. Vergesst aber nicht, dass es sich dabei um keine offiziellen Informationen von EA handelt, was bedeutet, dass die geleakten Profis und / oder ihre Werte teilweise oder komplett falsch sein können, auch wenn vertrauenswürdige Data Miner wie FutSheriff, Donk, Fut Scoreboard, AsyFutTrader, FTR, FutPoliceLeaks und Co nur selten falschliegen. Sobald das Event gestartet ist, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren Werten und Upgrades vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 25 Fantasy FC Leaks .

Fantasy FC Upgrades erklärt: Wann und wie die Karten in FC 25 Ultimate Team steigen

Das Fantasy FC-Event begleitet die größten Fußballligen der Welt beim Endspurt der Saison und dem Kampf um die jeweilige Meisterschaft. Dafür wählt EA Sports zahlreiche aktive Spieler und Spielerinnen aus den Clubs aus, die um den Meistertitel kämpfen, und spendiert ihnen eine verbesserte „Fantasy FC-Karte“, die sich weiter verbessern kann, wenn die Spieler respektive ihre Mannschaften bestimmte Voraussetzungen in den nächsten 4 Liga-Spielen erfüllen. Zusätzlich werden eine Reihe von Heroes mit einer „Fantasy FC-Hero-Karte“ veröffentlicht, die gleichermaßen steigen können, wenn ihre (repräsentativen) Teams im Liga-Kampf bestimmte Ziele erreichen. Wie die verschiedenen Fantasy-Upgrades im Detail funktionieren und wann Spieler eine Verbesserung erhalten oder nicht, erfahrt ihr nachfolgend.

Wie steigen Fantasy-Spieler*innen und Fantasy-Heroes in FC 25?

Wie alle Spezialkarten erhalten auch die Fantasy FC-Profis mit dem Release ihrer Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team eine Verbesserung einzelner oder mehrere Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis), was automatisch eine Steigerung ihrer Gesamtwertung bedeutet (das sogenannte "Initial-Upgrade"). Diese Upgrades erfolgen entsprechend der Inform-Upgrade-Regeln, wobei es durchaus üblich ist, dass die Profis gleich mehrere Upgrade-Stufen nach oben springen, sodass ihre Attribute und / oder Gesamtwertung – abhängig von der Basiswertung – in einem Bereich zwischen +1 und +10 Punkte steigen.

Neben der Verbesserung der Gesamtwertung können die Fantasy FC-Profis auch noch weitere Verbesserungen beim Initial-Upgrade erhalten. Dazu gehören Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB), neue primäre und / oder sekundäre Positionen sowie neue und / oder verbesserte Spielerrollen bekommen. Zudem sind auch verbesserte und / oder neue PlayStyles und PlayStyle+ möglich. Diese Verbesserungen dienen ist erster Linie aber dazu, die Profis auf eine halbwegs gleiche Ausgangsbasis, erwartet hier also noch keine großen Sprünge, schließlich müssen die Fantasy FC-Karten noch Luft nach oben haben, da sie noch weitere Upgrades bekommen können.

Können Fantasy FC-Karten weitere Upgrades in FC 25 bekommen?

Ja! FC 25 Fantasy FC-Karten sind dynamische Items, die nach ihrem Initial-Upgrade weitere Verbesserungen erhalten können, sofern die Fantasy-Spieler*innen und -Heroes respektive ihre Clubs bestimmte Voraussetzungen in ihren nächsten Liga-Spielen erfüllen. Bislang ist nicht bekannt, welche Upgrades möglich sind und welche Bedingungen in welchem Zeitraum dafür erfüllt werden müssen, wir gehen aber stark davon aus, dass sich das Ganze an den Vorgaben des letzten Jahres orientiert, die so aussahen:

Fantasy FC

Upgrade Upgrade-Bedingung +1 IF GES 2 Siege in den nächsten 4 Liga-Spielen des Clubs +1 IF GES Stürmer und Mittelfeldspieler: 1 Tor oder Vorlage in den nächsten 4 Partien des Clubs. Als Torvorlage gilt die letzte Ballberührung, bevor ein anderer Spieler den Ball erhält und damit ein Tor erzielt.

Verteidiger und Torhüter: 1 "weiße Weste" in den nächsten 4 Partien des Clubs. Eine "weiße Weste" erhält ein Verteidiger oder Torhüter, wenn er am Match teilnimmt, ohne ein Gegentor zuzulassen. Wird ein Spieler ausgewechselt und danach fällt ein Gegentor, erhält der Spieler trotzdem das Upgrade, wenn er vor dem Gegentor ausgewechselt und mindestens 60 Minuten lang eingesetzt wurde. +1 IF GES Spieler*in wird in 3 der nächsten 4 Liga-Spielen des Clubs aufgestellt und nimmt aktiv daran teil. Ein Spieler gilt als „eingesetzt“, wenn er in einem Spiel in der Startelf steht oder später eingewechselt wird. +1 IF GES Club erzielt 11 Tore in den nächsten 4 Liga-Spielen.

Warum können aktive Fantasy-Spieler*innen mehr Upgrades als Fantasy-Heroes erhalten?

Beim Fantasy-Event erhalten sowohl aktive Spieler*innen als auch nicht mehr aktive Spieler (Heroes) Spezialkarten. Aufgrund der Tatsache, dass zwei der vier möglichen Fantasy FC-Upgrades eine aktive Teilnahme eines Profis an Matches voraussetzen, ist es nur logisch, dass nicht mehr aktive Fantasy FC-Heroes diese zwei Verbesserungen nicht bekommen können. Die übrigen zwei Fantasy FC-Upgrades basieren dagegen auf der Team-Leistung und da jedem Fantasy FC-Hero auch einen repräsentativen Club hat (üblicherweise der Verein, bei dem der Hero seine größten / wichtigsten Erfolge erreicht hat), können Fantasy-Heroes diese Verbesserungen erhalten.

Wann steigen Fantasy FC Karten nicht in FC 25?

Grundsätzlich werden für die Fantasy FC-Upgrades nur die vier Spiele eines Clubs berücksichtigt, an die er ab dem 21. März 2025 teilnimmt. Für deutsche Profis / Clubs zählen also nur die Spiele in der Bundesliga, für englische Profis nur die Spiele in der Premier League und so weiter (Frankreich = Ligue 1, Spanien = La Liga, Italien = Serie A, Niederlande = Eredivisie, Portugal = Primeira Liga). Alle anderen Wettbewerbe wie die Champions League, Europa League oder Europa Conference League sowie Freundschafts- oder Länderspiele spielen dagegen keine Rolle für Fantasy FC Upgrades.

Ein weiterer Grund, weshalb ein Fantasy-Profi keine Upgrades bekommen kann, ist, wenn er / sie aufgrund einer Verletzung nicht an Matches teilnehmen kann oder nicht aufgestellt wird (betrifft nur Verbesserungen, die auf der Leistung eines Profis basieren).

Wann werden Fantasy FC-Karten in EA Sports FC 25 aufgewertet?

Sofern alles wie immer läuft, erhalten Fantasy FC-Karten, die sich für ein Upgrade qualifiziert haben, immer mittwochs um 19:00 in FC 25 Ultimate Team ihre Verbesserungen. Dies gilt für jede Woche, bis das Event abgeschlossen ist.

Zurück zum EA Sports FC 25 Fantasy Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 25 findet ihr hier: