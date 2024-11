EA FC 25: FC Pro Live Upgrade Tracker - Alle Spieler und ihre Verbesserungen

In unserem EA Sports FC 25 FC PRO Live Upgrade Tracker stellen wir euch alle FC 25 FC Pro Live Spieler vor, die EA Sports ins Spiel gebracht hat. Ihr erfahrt, welche Spezialkarten welchem Teilnehmer der FC 25 E-Sport Weltmeisterschaft zugeordnet ist, welche Upgrades sie bekommen und wie es um ihre Fortschritte für weitere Verbesserungen bestellt ist. Ferner erläutern wir, wann und wie FC PRO-Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team steigen können.

FC Pro Live Upgrades erklärt: Wann und wie die Karten der FC Open-Teilnehmer in FC 25 Ultimate Team steigen können

Das FC Pro Live Event funktioniert in FC 25 fast genauso wie schon im letzten Jahr. Sprich: Die E-Sport-Profis, die an der FC Pro Open teilnehmen (das ist die FC 25 Weltmeisterschaft der E-Sportler), erhalten in FC 25 eine Spielerkarte, die sie repräsentiert. Diese Karten bekommen zum Start des Events Verbesserungen und können zudem weiter steigen, wenn die Teilnehmer in der Weltmeisterschaft bestimmte Ziele erreichen. Im Grunde könnt ihr das FC Pro Live Event als so etwas wie das RTTK/RTTF-Event für den E-Sport ansehen. Wie die FC-Pro-Live-Upgrades in FC 25 Ultimate Team genau funktionieren, erfahrt ihr nachfolgend.

Wie steigen FC Pro Live Spielerkarten in EA FC 25?

FC Pro Live-Karten bekommen zum Release in EA Sports FC 25 einzelner oder mehrere Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis), was automatisch zu einer Steigerung ihrer Gesamtwertung führt (das sogenannte "Initial-Upgrade"). Diese Verbesserungen erfolgen üblicherweise nach den Inform-Upgrade-Regeln, wobei es möglich ist, dass die Profis gleich mehrere Stufen nach oben springen, sodass ihre Attribute und / oder Gesamtwertung – abhängig von der Basiswertung – in einem Bereich zwischen +1 und +10 Punkte steigen kann.

Ferner können FC Pro Live-Karten auch Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) sowie neue primäre und / oder sekundäre Positionen sowie neue und / oder verbesserte Spielerrollen bekommen. Verbesserte und / oder neue PlayStyles und PlayStyle+ sind ebenfalls möglich.

Können FC PRO Live Karten weitere Upgrades bekommen?

Ja! FC PRO Live-Karten sind sogenannte dynamische Items und können daher (wie RTTK Karten) weitere Verbesserungen bekommen – sogar mehr als im letzten Jahr. Voraussetzung dafür ist, dass der E-Sportler, dem die Karte zugeordnet ist, beim FC Pro-Wettbewerb bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Welche das sind, zeigt euch die nachfolgende Tabelle.

Upgrade Voraussetzung +1 Inform Upgrade Teilnehmer verdient 3 Punkte bei FC Pro Open +1 ★ Schwacher Fuß oder Spezialbewegung Teilnehmer verdient 6 Punkte bei FC Pro Open +1 Rolle ++

+1 Alternative Position Teilnehmer verdient 10 Punkte bei FC Pro Open +1 Inform Upgrade Teilnehmer verdient 16 Punkte bei FC Pro Open +1 Rolle +

+1 Inform Upgrade Teilnehmer qualifiziert sich für FC Pro World Championship +1 Inform Upgrade

+1 Spielstil +

+1 ★ Schwacher Fuß oder Spezialbewegung Teilnehmer gewinnt FC Pro World Championship

So funktionieren die FC PRO Live Upgrades in FC 25.

Wann erhalten FC PRO Karten ihre Verbesserung in FC 25?

Qualifiziert sich ein E-Sportler für ein Upgrade, steigt seine FC-Pro-Spezialkarte in FC 25 (wie letztes Jahr) immer am Ende jeder Woche, nachdem alle Begegnungen einer Group Stage-Woche abgeschlossen sind. Sprich: freitags um 19:00 Uhr. Hier der Zeitplan für die Runden, soweit sie von EA gegeben wurden:

Event Datum Uhrzeit Group Stage, Woche 1 Montag, 25. November 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 2 Montag, 2. Dezember 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 3 Montag, 9. Dezember 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 4 Montag, 16. Dezember 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 5 Montag, 6. Januar 2025 19:00 Uhr Group Stage, Woche 6 Montag, 13. Januar 2025 19:00 Uhr Group Stage, Woche 7 Montag, 20. Januar 2025 19:00 Uhr Group Stage, Woche 8 Montag, 27. Januar 2025 19:00 Uhr Finale Samstag, 1. Februar 2025 TBA

Zurück zum FC 25 FC PRO Live Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 25 findet ihr hier: