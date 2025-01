EA FC 25: Future Stars Upgrade Tracker - Alle Profis und ihre Verbesserungen im Überblick

In unserem EA Sports FC 25 Future Stars Upgrade Tracker stellen wir euch alle angesagten Nachwuchsspieler*innen und Newcomer vor, die EA Sports mit verbesserten Spezialkarten auszeichnet. Wir zeigen euch, welche Werte sich wie verbessert haben und erklären euch, wie die Future Stars-Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team steigen können.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Spieler und Spielerinnen vor, die bislang durch FC 25 Future Stars Leaks bekannt geworden sind. Vergesst aber nicht, dass es sich dabei um keine Informationen von EA handelt und die geleakten Profis und / oder ihre Werte somit teilweise oder komplett falsch sein können, obwohl vertrauenswürdige Data Miner wie FutSheriff, Donk, Fut Scoreboard, AsyFutTrader, FTR, FutPoliceLeaks und Co nur selten falschliegen. Sobald das Event gestartet ist, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Spieler*innen mit ihren Werten und Upgrades vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 25 Future Stars Leaks .

Future Stars erklärt: Wann und wie die Karten in FC 25 Ultimate Team steigen

Beim alljährlichen Future Stars-Event stehen die erfolgversprechendsten Nachwuchsspieler und Jungtalente im Mittelpunkt, die momentan für Furore im nationalen und internationalen Fußball sorgen. Getreu dem Namen "Future Stars" wirft das Event einen Blick auf das mögliche Potenzial der Stars in der Zukunft und spendiert dementsprechend extrem stark verbesserte Spezialkarten. Wie diese Upgrades im Detail funktionieren und welche Werte sich verbessern können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wie steigen Future Stars in EA FC 25?

Wie bei allen Events erhalten auch die Future Stars eine Steigerung von einzelnen oder mehreren Attributen (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis), was automatisch zu einer Erhöhung ihrer Gesamtwertung führt - das sogenannte "Initial-Upgrade". In der Theorie folgt man dabei den Inform-Upgrade-Regeln, in der Praxis wirft man aber sämtliche Zurückhaltung über Bord und überschüttet die Starts mit massiven Werte-Boosts. Es ist keine Seltenheit, dass die Gesamtwertung von Future Stars um bis zu 20 Punkte gegenüber ihren Basis-Karten steigen, schließlich beabsichtigt man hier das maximale Potenzial der jeweiligen Spieler*innen in der Zukunft abzubilden.

Neben der stark verbesserten Gesamtwertung können Future Stars-Profis natürlich noch weitere Upgrades erhalten, die in der Regel ebenfalls sehr zuvorkommend ausfallen. Dazu zählen Sterne-Upgrades der Spezialwerte "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB), neue oder andere primäre und / oder sekundäre Positionen, neue und / oder verbesserte PlayStyles und PlayStyle+ sowie neue und / oder verbesserte Rollen.

Können Future Stars weitere Upgrades in FC 25 erhalten?

Nein! Bei den normalen Future Stars Karten aus Packs handelt es sich um NICHT dynamische Items, was bedeutet, dass sie nach ihrem Initial-Upgrade zum Release in FC 25 Ultimate Team keine weiteren Verbesserungen erhalten können. Damit würde man aber auch über das Ziel hinausschießen, denn Future Stars Karten bekommen ohnehin schon die größten Werteboots von allen Events.

Ein anderer Fall sind dagegen die „Future Star-Akademiespieler“, die seit dem letzten Jahr als Evolution ins Spiel kommen und auch in FC 25 wieder dabei sein werden. Wie bei Evolutionen üblich könnt ihr diesen ausgewählten Future Stars-Evolutionskarten weitere Upgrades spendieren, wenn ihr bestimmte Aufgaben erfüllt.

