EA FC 25: Globetrotters Upgrade Tracker - Alle Spieler und Spielerinnen im Überblick

In unserem EA Sports FC 25 Globetrotters Upgrade Tracker stellen wir euch alle Spieler und Spielerinnen vor, die EA Sports beim neuen Event mit verbesserten Spezialkarten auszeichnet. Wir zeigen euch, welche Werte sich wie verbessert haben und erklären euch, wie die Globetrotters -Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team steigen können und welchen besonderen Bonus sie mitbringen.

Die anschließende Tabelle zeigt euch alle Globetrotters-Profis mit ihren Verbesserungen, die EA Sports bislang in FC 25 Ultimate Team veröffentlicht hat. Infos zu noch erscheinenden Profis findet ihr dagegen hier: FC 25: Globetrotters Leaks .

Globetrotters Upgrades erklärt: Wann und wie die Karten in FC 25 Ultimate Team steigen

Zumindest dem Namen nach ist das FC 25 Globetrotters-Event eine ganz neue Promo, auch wenn es unter Strich nur ein Rebrand des Radioactive-Events aus dem letzten Jahr ist. Bedeutet: Beliebte und bekannte Fußballstars aus der ganzen Welt erhalten eine verbesserte Spezialkarte, die als besonders "Zuckerl" einen Chemie-Boost bekommt. Wie die Globetrotters-Upgrades im Detail funktionieren und welche Werte dabei wann und wie steigen können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wie steigen Globetrotters-Spielerkarten in EA FC 25?

Fangen wir gleich mit der Besonderheit der Spezialkarten an: Globetrotters erhalten – ähnlich der Radioactive-Karten aus dem letzten Jahr – unabhängig von den anderen Profis im Team automatisch zwei Chemie-Punkte, wenn sie auf ihrer Stammposition spielen. Zudem verdoppeln Globetrotters die Chemieverbindungen, die sie für ihre Liga, ihren Verein und ihre Nation bereitstellen, sodass die gesamte Teamsynergie verbessert wird. Folglich müsst ihr Globetrotters-Spieler*innen nicht groß auf ihre Verlinkung achten und könnt sie einfach ins Team stecken.

Natürlich erhalten die Globetrotters noch weitere Verbesserungen zum Release ihrer jeweiligen Karten in EA Sports FC 25. Dazu gehört die übliche Steigerung einzelner oder mehrerer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis), was automatisch zu einer Erhöhung ihrer Gesamtwertung führt (das sogenannte "Initial-Upgrade"). Diese Upgrades erfolgen nach den Inform-Upgrade-Regeln, wobei es durchaus üblich ist, dass herausragende Profis gleiche mehrere Upgrade-Stufen nach oben springen, sodass ihre Attribute und / oder Gesamtwertung – abhängig von der Basiswertung – in einem Bereich zwischen +1 und +10 Punkte steigen können.

Ferner können Globetrotters auch Sterne-Upgrades bei den Spezialwerten "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) und neue und / oder verbesserte PlayStyles und PlayStyle+ bekommen. Gleiches gilt für neue primäre und / oder sekundäre Positionen sowie neue /verbesserte Spielerrollen.

Können Ultimate Globetrotters-Karten weitere Upgrades erhalten?

Nein! Bei den Globetrotters-Karten handelt es sich – wie zuletzt bei den Ultimate Successions - um NICHT dynamische Items, die nach ihrem Initial-Upgrade zum Release keine weiteren Verbesserungen mehr in FC 25 bekommen können. Das wäre aber wohl auch übertrieben, da sie zum Release schon sehr viele Verbesserungen plus Chemie-Boost erhalten.

