EA FC 25: Grassroot Greats Upgrade Tracker - Alle Icons und Heroes im Überblick

In unserem EA Sports FC 25 Grassroot Greats Upgrade Tracker stellen wir euch alle Icons und Heroes vor, die EA Sports mit verbesserten Spezialkarten auszeichnet. Wir zeigen euch, welche Ratings sich wie verbessert haben und erklären euch, wie die Grassroot Greats-Karten in EA Sports FC 25 Ultimate Team steigen können.

FC 25 Grassroot Greats Tracker: Alle Profis und ihre Upgrades und Ratings

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Icons und Heroes vor, die bislang durch FC 25 Grassroot Greats Leaks bekannt geworden sind. Behaltet aber immer im Hinterkopf, dass es sich dabei um keine offiziellen Informationen von EA handelt, was bedeutet, dass die geleakten Profis und / oder ihre Werte somit teilweise oder komplett falsch sein können, auch wenn vertrauenswürdige Data Miner wie FutSheriff, Donk, Fut Scoreboard, AsyFutTrader, FTR, FutPoliceLeaks und Co nur selten falschliegen. Sobald das Event gestartet ist, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Spieler*innen mit ihren Werten und Upgrades vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 25 Grassroot Greats Leaks.

Spieler*in Ratings / Upgrades PlayStyle+ & PlayStyles POS (Rolle) Land Diego Maradona 96 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) TBA / TBA★ SB / TBA★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Angeschn. Schuss

PS#1 = TBA ZOM Argentinien Franz Beckenbauer 94 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) TBA / TBA★ SB / TBA★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = TBA

PS#1 = TBA IV Deutschland Roberto Baggio 94 / 5★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ 5★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) 91 / 5★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Technik

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Ruhender Ball

PS#3 = Weiter Pass

PS#4 = Flair

PS#5 = First Touch ZOM (Schattensturm-Profi ++)

ZOM (Motor +) Italien Franck Ribery 93 / 5★ SB / 5★ SF

(Grassroot Greats)

/ 5★ SB / 5★ SF (Grassroot Greats) 88 / 5★ SB / 5★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Technik

PS#1 = Ruhender Ball

PS#2 = Entscheidender Pass

PS#3 = Flair

PS#4 = Schneller Schritt

PS#5 = Trivela LM (Flügel-Motor ++)

LM (Innensturm-Profi +)

LF Frankreich Ian Wright 93 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) 87 / 3★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Lupfer

PS#1 = Raserei

PS#2 = First Touch

PS#3 = Schneller Schritt ST (Knipser-Profi ++) England Julie Foudy 93 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) 90 / 3★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Unerbittlich

PS#1 = Entscheidender Pass

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Ruhepol ZM (Box-to-Box ++)

ZDM (Tief stehender Motor +) USA Didier Drogba 92 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) 89 / 4★ SB / 4★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Powerschuss

PS#1 = Power-Kopfball

PS#2 = First Touch

PS#3 = Ruhepol

PS#4 = In der Luft ST (Stoßsturm-Profi ++)

ST (Anspielstation +) Elfenbeinküste Jaap Stam 91 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) 87 / 2★ SB / 3★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = Kante

PS#1 = Abdrängen

PS#2 = Block

PS#3 = Antizipation

PS#4 = In der Luft IV (Vorstopper ++)

IV (Verteidiger-Profi +) Niederlande Gervinho 90 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) TBA / TBA★ SB / TBA★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = TBA

PS#1 = TBA LF Elfenbeinküste Seydou Doumbia 90 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) TBA / TBA★ SB / TBA★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = TBA

PS#1 = TBA ST Elfenbeinküste Víctor Ibarbo 90 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Grassroot Greats)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Grassroot Greats) TBA / TBA★ SB / TBA★ SF

(Basiskarte) PS+ 1 = TBA

PS#1 = TBA RF Kolumbien

Zurück zum EA Sports FC 25 Grassroot Greats Inhaltsverzeichnis