EA FC 25: Grassroot Greats Icons und Heroes kommen heute! - Alle Ikonen, Leaks und Infos

Die FC 25 Grassroot Greats Icons und Heroes werden im Rahmen des brandneuen Grassroot Greats-Events in EA Sports FC 25 Ultimate Team veröffentlicht, um zusätzlich zu den aktiven Profis auch noch eine Reihe von ehemaligen Fußballlegenden vorzustellen. Es könnte eine der interessantesten Promos des Jahres werden, die ein Wiedersehen mit einigen "All-Time Favorites" ermöglicht, denn neben bereits vorhandenen Ikonen und Helden werden bei dieser Promo auch neue Kandidaten ins Raster von FC 25 aufgenommen – beispielsweise Diego Maradona. Wie üblich erhalten diese Fußballlegenden stark verbesserte Spezialkarten, die neben den üblichen Upgrades auch einen Bonus auf die Team-Chemie als Leckerbissen erhalten. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Grassroot Greats Icons und Heroes in FC 25 Ultimate Team dabei sein sollen, welche Upgrades sie bekommen und wie die Promo abläuft.

Im Anschluss stellen wir euch alle Icons und Heroes vor, die bislang durch FC 25 Grassroot Greats Leaks enthüllt wurden. Denkt aber daran, dass es sich hier um keine offiziellen Informationen von EA handelt und die Leaks sich als teilweise oder komplett falsch herausstellen können, auch wenn vertrauenswürdige Data Miner wie FutSheriff, Donk, Fut Scoreboard, AsyFutTrader, FutPoliceLeaks und Co in der Regel richtig liegen.

🚨GRASSROOTS GREATS will have similar chemistry as GlobeTrotters 🔥🔥🔥 We will absolutely be there @AsyFutTrader #FC25 pic.twitter.com/dn9JEjJbnY

Grassroot Greats Icons und Heroes Erklärung - so läuft die neue Ikonen-Kampagne in FC 25 Ultimate Team ab

Die Grassroot Greats Icons und Heroes sind brandneu und werden im Rahmen des ebenfalls neuen FC 25 Grassroot Greats-Events im Ultimate Team-Spielmodus vorgestellt. Wie üblich bei einer Icon-Kampagne wird eine Reihe von ehemaligen Fußballstars ausgewählt und mit einer verbesserten Spezialkarte ausgestattet. Wie das Event im Detail abläuft, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann kommen die Grassroot Greats Icons und Heroes in FC 25?

Die Grassroot Greats Icons und Heroes werden zeitgleich mit den FC 25 Grassroot Greats vorgestellt. Das bedeutet, dass die ersten FC 25 Grassroot Greats Icons am Freitag, dem 14. Februar 2025, um 19:00 Uhr erscheinen werden. Bislang ist nicht bekannt, wie lange die Promo läuft, wir gehen derzeit von einem einwöchigen Event aus, womit das Ende des Grassroot Greats Events auf Freitag, den 21. Februar 2025 (19:00 Uhr) fallen würde.

Wie viele Grassroot Greats Icons und Heroes wird es in FC 25 geben?

Die Grassroot Greats Icons und Heroes sind zwar neu in FC 25, allerdings laufen Ikonen-Kampagnen immer recht ähnlich ab, daher lässt sich auch halbwegs genau sagen, wie viele Spezialkarten zu erwarten sind. Da wir von einer einwöchigen Promo ausgehen, rechnen wir auch nur mit einem großen Grassroot Greats Icons und Heroes Team, das 11 bis 14 Fußballlegenden umfasst. Hinzu kommt eine geringe Anzahl an Grassroot Greats Icons und Heroes (zwei bis vier Profis), die via SBC oder Objective ins Spiel kommen. Summa summarum rechnen wir mit rund 14 bis 20 Grassroot Greats Icons und Heroes in FC 25. So dürfte der Release-Plan aussehen:

14. Februar 2025 (19:00 Uhr) = Release FC 25 Grassroot Greats Icons und Heroes Team 1

14. Januar bis 20. Februar = Einzelne Grassroot Greats Icons und Heroes via SBCs / Objectives

Wie bekommt man Grassroot Greats Icons und Heroes in EA FC 25?

Den Löwenanteil der Grassroot Greats Icons und Heroes-Karten ist nur über die Karten-Packs in FC 25 Ultimate Team verfügbar. Wie üblich wird es aber ein paar wenige Ikonen und Helden geben, die bei themenbezogenen SBCs und Objektives als Belohnung erhältlich sind. Der Transfermarkt bietet zudem auch noch eine Möglichkeit, um an Grassroot Greats Icons und Heroes zu kommen, hier sind aber nur die Karten aus Packs handelbar und üblicherweise sind die Preise recht hoch.

Für Karten aus Pack gelten die üblichen Regeln: Die Grassroot Greats Icons und Heroes ersetzen für die Dauer des Events die normalen Karten der jeweiligen Profis in Packs. Alle Packs mit Spieler-Karten können auch Grassroot Greats Icons und Heroes enthalten, völlig gleichgültig, ob ihr die Packs mit EA FC 25 UT Coins oder FC Points gekauft, sie gratis bekommen oder bei SBCs / Objektives verdient habt. Packs, die mehr Profis-Karten beinhalten, haben wegen der höheren Kartenzahl auch eine höhere Chance, dass sich darunter eine Event-Karte befindet; garantierte Grassroot Greats Icons und Heroes Icons gibt es aber nicht. Welche Karten wie lange in den Packs stecken, hängt vom Zeitpunkt ihres jeweiligen Releases in FC 25 UT Ultimate Team ab:

14.02.25 bis 21.02.25 = Karten von FC 25 Grassroot Greats Icons & Heroes Team 1 in Packs

Zurück zum EA Sports FC 25 Grassroot Greats Icons & Heroes Inhaltsverzeichnis

