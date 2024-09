EA FC 25: Top 5 günstige Talente unter 1 Mio. – Schnäppchenjagd bei den Herren und Frauen

FC 25: Günstige Talente ST, LF und RF - Die besten Stürmer*innen für unter 1 Million Erstklassige Stürmer in FC 25 sind oft kostspielig und selbst die guten Nachwuchstalente können ein Loch in euer Budget reißen. Sollte eure Kasse im Karrieremodus, Rush, Ultimate Team etc. noch keine großen Sprünge erlauben, müsst ihr eben auf Schnäppchenjagd gehen und euch nach einem rohen Diamanten umsehen, der auf den ersten Blick zwar bisher nicht herausragend ist, mit Zeit und Fleiß aber zu einem starken Profi ausgebildet werden kann. Um euch dabei zu helfen, stellen wir euch in den nachfolgenden Tabellen die jeweils fünf besten Spieler und Spielerinnen für die Positionen ST, LF, und RF mit dem höchsten Potenzial für maximal 1.000.000 € vor. FC 25: Die 5 besten ST Talente unter 1 Mio. Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Mislav Ćutuk 81 19 62 69 63 49 62 20 60 ST 17 Dinamo Zagreb 1.000.000 2 Arnu 80 21 59 54 62 47 56 26 53 ST 17 Real Valladolid 700.000 3 César Miño 80 20 60 72 61 55 62 27 50 ST, ZOM 17 Guaraní FC 675.000 4 Iker Almena 80 18 62 73 54 56 63 25 46 RM, LM, ST 20 al-Qadisiya 1.000.000 5 Omari Kellyman 80 18 62 64 59 60 65 43 57 ZOM, RM, ST 18 FC Chelsea 1.000.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Rang Spielerin POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Melchie Dumornay 91 8 83 92 83 78 85 59 69 ST, ZM 20 Olympique Lyon 350.000 2 Salma Paralluelo 90 11 79 93 79 71 80 45 76 LF, ST 20 FC Barcelona 100.000 3 Esmee Brugts 89 12 77 78 70 76 76 26 51 LF, ST, LV 20 FC Barcelona 90.000 4 Gio Garbelini 87 12 75 81 81 63 79 24 71 ST 21 Atletico Madrid 80.000 5 Giulia Dragoni 86 18 68 74 71 61 71 64 62 ZM, ST 17 AS Rom 25.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Inhaltsverzeichnis FC 25: Die 5 besten LF Talente unter 1 Mio. Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Jesper Reitan-Sunde 81 20 61 83 54 53 62 36 48 RF, LF 18 Rosenborg BK 900.000 2 Marcelo Flores 81 10 71 84 62 65 77 34 41 LF, ST, RF 20 UANL Tigres TBA 3 Jovan Živković 80 19 61 82 55 49 67 22 50 RF, LF 18 SK Rapid Wien 825.000 4 Rayan Kolli 79 19 60 77 58 53 65 25 43 ST, LM, LF 19 Queens Park Glasgow Rangers 650.000 5 Samuel Amo-Ameyaw 79 18 61 78 54 53 65 28 40 LF, RF 17 FC Southampton 825.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Rang Spielerin POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Linda Caicedo 90 11 79 86 70 79 80 38 47 LF, ZOM 19 Real Madrid 100.000 2 Vicky López 90 17 73 82 70 68 75 36 47 ZOM, LF 17 FC Barcelona 50.000 3 Salma Paralluelo 90 11 79 93 79 71 80 45 76 LF, ST 20 FC Barcelona 100.000 4 Esmee Brugts 89 12 77 78 70 76 76 26 51 LF, ST, LV 20 FC Barcelona 90.000 5 Jule Brand 89 8 81 91 73 74 81 56 72 LF, ZOM, LM 21 VfL Wolfsburg 230.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Inhaltsverzeichnis FC 25: Die 5 besten RF Talente unter 1 Mio. Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Jesper Reitan-Sunde 81 20 61 83 54 53 62 36 48 RF, LF 18 Rosenborg BK 900.000 2 Kaide Gordon 81 19 62 71 57 54 67 25 44 RF, RM 19 Norwich City 1.000.000 3 Marcelo Flores 81 10 71 84 62 65 77 34 41 LF, ST, RF 20 UANL Tigres TBA 4 Jovan Živković 80 19 61 82 55 49 67 22 50 RF, LF 18 SK Rapid Wien 825.000 5 Sindrealle Egeli 80 22 58 80 51 50 62 22 56 RF 18 FC Nordsjælland 650.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Rang Spielerin POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Alyssa Thompson 87 12 75 86 67 69 79 41 58 LF, RF 19 Angel City FC 80.000 2 Mary Fowler 87 10 77 78 75 70 79 47 62 ZOM, RF 21 Manchester City 80.000 3 Vicki Becho 86 7 79 84 77 70 85 45 65 ST, RF, LF 20 Olympique Lyon 90.000 4 Mara Alber 83 10 73 77 66 64 74 54 66 RF, RM 18 TSG 1899 Hoffenheim 45.000 5 Inma Gabarro 83 5 78 86 75 72 78 52 71 LM, RF 21 FC Everton 70.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Inhaltsverzeichnis

FC 25: Billige Talente ZM, ZOM, ZDM, LM und RM – Preiskracher im Mittelfeld Die Profis im Mittelfeld bilden die Schaltzentrale eines jeden Teams und dementsprechend wichtig ist es, dass dort fähige und verlässliche Spieler*innen ihren Dienst verrichten. Je nach Spielsystem gilt es viele verschiedene Positionen und Rollen zu besetzen – vom einfachen zentralen Mittelfeldspieler bis zu tief Halbflügler – und gerade erstklassige Spezialisten oder Multitalente sind gerne sehr teuer. Falls euch eure Finanzen einen Strich durch die Rechnung eures Wunschprofis macht, könnt ihr einen Blick in die nachfolgenden Tabellen werfen, in denen wir euch jeweils fünf besten Spieler und Spielerinnen für die Positionen ZOM, ZM, LM, RM und ZDM vorstellen. Sie sind für maximal 1.000.000 € zu haben und bringen das höchste Potenzial in dieser Preisklasse mit. FC 25: Die 5 besten ZOM Talente unter 1 Mio. Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Trey Nyoni 84 23 61 67 52 58 67 50 51 ZM, ZOM 17 FC Liverpool 1.000.000 2 Chris Rigg 84 23 61 61 54 60 65 52 57 ZM, ZOM, RM 17 AFC Sunderland 1.000.000 3 Keny Arroyo 82 24 58 70 59 51 59 30 52 LM, ZOM, RV 18 CA Independiente del Valle 650.000 4 Francis Onyeka 82 23 59 64 54 59 60 44 55 ZOM 17 Bayer 04 Leverkusen 700.000 5 Daniel Gore 81 20 61 72 50 60 67 48 54 ZM, ZOM 19 Manchester United 925.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Rang Spielerin POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Linda Caicedo 90 11 79 86 70 79 80 38 47 LF, ZOM 19 Real Madrid 100.000 2 Vicky López 90 17 73 82 70 68 75 36 47 ZOM, LF 17 FC Barcelona 50.000 3 Jule Brand 89 8 81 91 73 74 81 56 72 LF, ZOM, LM 21 VfL Wolfsburg 230.000 4 Mary Fowler 87 10 77 78 75 70 79 47 62 ZOM, RF 21 Manchester City 80.000 5 Maika Hamano 86 13 73 76 70 62 78 49 49 ZOM, ZM 20 FC Chelsea 50.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Inhaltsverzeichnis FC 25: Die 5 besten ZM Talente unter 1 Mio. Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Trey Nyoni 84 23 61 67 52 58 67 50 51 ZM, ZOM 17 FC Liverpool 1.000.000 2 Chris Rigg 84 23 61 61 54 60 65 52 57 ZM, ZOM, RM 17 AAFC Sunderland 1.000.000 3 Joshua King 83 24 59 66 50 59 63 51 57 ZM 17 FC Fulham 700.000 4 Myles Lewis-Skelly 82 23 59 63 48 58 62 53 59 ZM, ZDM 17 FC Arsenal 700.000 5 Harrison Armstrong 82 21 61 66 50 59 61 50 57 ZM 17 FC Everton 1.000.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Rang Spielerin POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Melchie Dumornay 91 8 83 92 83 78 85 59 69 ST, ZM 20 Olympique Lyon 350.000 2 Maite Zubieta 87 12 75 68 57 70 62 72 63 ZDM, IV, ZM 20 Athletic Bilbao 70.000 3 Giulia Dragoni 86 18 68 74 71 61 71 64 62 ZM, ST 17 AS Rom 25.000 4 Korbin Albert 86 9 77 72 69 73 78 69 73 ZM, LF 20 Paris Saint-Germain 80.000 5 Maika Hamano 86 13 73 76 70 62 78 49 49 ZOM, ZM 20 FC Chelsea 50.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Inhaltsverzeichnis FC 25: Die 5 besten LM Talente unter 1 Mio. Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Keny Arroyo 82 24 58 70 59 51 59 30 52 LM, ZOM, RV 18 CA Independiente del Valle 650.000 2 Iker Almena 80 18 62 73 54 56 63 25 46 RM, LM, ST 20 al-Qadisiya 1.000.000 3 Tidiam Gomis 80 18 62 75 52 54 68 25 49 LM 17 SM Caen 1.000.000 4 Junior Zé 80 20 60 79 48 50 68 26 52 Inhaltsverzeichnis FC 25: Die 5 besten RM Talente unter 1 Mio. (Herren & Frauen) Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Chris Rigg 84 23 61 61 54 60 65 52 57 ZM, ZOM, RM 17 AFC Sunderland 1.000.000 2 Franciszek Franczak 81 24 57 71 48 53 62 45 42 RM, RV 16 St. Johnstone 525.000 3 Kaide Gordon 81 19 62 71 57 54 67 25 44 RF, RM 19 Norwich City 1.000.000 4 Iker Almena 80 18 62 73 54 56 63 25 46 RM, LM, ST 20 al-Qadisiya 1.000.000 5 Omari Kellyman 80 18 62 64 59 60 65 43 57 ZOM, RM, ST 18 FC Chelsea 1.000.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Rang Spielerin POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Ane Elexpuru 85 9 76 84 68 73 76 73 61 RV, RM 21 Athletic Bilbao 70.000 2 Katie Robinson 85 11 74 81 66 68 75 38 64 RM, LM 21 Aston Villa 70.000 3 Mara Alber 83 10 73 77 66 64 74 54 66 RF, RM 18 TSG 1899 Hoffenheim 45.000 4 Jaedyn Shaw 83 10 73 81 70 71 71 44 64 RM, ZOM 19 San Diego Wave FC 50.000 5 Shana Chossenotte 83 11 72 83 66 63 73 36 55 RF, RM 19 Leicester City 45.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Zurück zum EA FC 25: Top 5 günstige Talente unter 1 Mio. Inhaltsverzeichnis FC 25: Die 5 besten ZDM Talente unter 1 Mio. (Herren & Frauen) Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1

(=) Myles Lewis-Skelly 82 23 59 63 48 58 62 53 59 ZM, ZDM 17 FC Arsenal 700.000 2

(Neu) Mathys Angély 82 21 61 61 30 47 56 62 60 IV, ZDM 17 VfL Wolfsburg 975.000 3

(Neu) Jacobright 82 20 62 64 52 62 62 57 57 ZDM 18 Manchester City 1.000.000 4

(Neu) Bailey Rice 81 22 59 52 39 56 62 53 54 ZDM 17 Glasgow Rangers 675.000 5

(Neu) Christopher Olivier 81 22 59 71 55 58 61 54 65 ZM, ZDM, ZOM 17 VfB Stuttgart II 700.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Rang Spielerin POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1 Maite Zubieta 87 12 75 68 57 70 62 72 63 ZDM, IV, ZM 20 Athletic Bilbao 70.000 2 Laurina Fazer 86 8 78 83 71 72 85 67 58 ZM, ZDM 20 Paris Saint-Germain 90.000 3 Sonia Majarín 84 11 73 68 52 65 63 71 71 ZDM, IV 21 UD Levante Las Planas 45.000 4 Claire Hutton 82 12 70 64 63 68 69 65 64 ZDM, ZM 18 Kansas City Current 25.000 5 Ari Mingueza 82 8 74 72 70 76 73 65 67 ZM, ZDM 21 FC Granada 70.000 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Euro Zurück zum EA FC 25: Top 5 günstige Talente unter 1 Mio. Inhaltsverzeichnis