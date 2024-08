EA FC 25: Alle 75 UT Heroes & 14 Prime-Heroes und ihre Ratings

Die Heroes in EA Sports FC 25 sind natürlich auch in der Saison 2024/25 im UT Ultimate Team Spielmodus dabei und haben sogar weitere Verstärkung bekommen. 14 neue Heroes hat EA vorgestellt, womit es nun insgesamt 75 Heroes in FC 25 gibt. Wie schon letztes Jahr erhalten alle Neuzugänge auch eine zweite Kartenversion – die „Prime Heroes“ – die verbesserte Werte und ein schickeres Design bieten. Auf dieser Seite erfahrt ihr alles über die Helden und Heldinnen in FC 25. Wir stellen euch die 14 neuen Heroes sowie alle übrigen Heroes mit den Ratings ihrer Basiskarten und Prime-Heroes-Karten und verraten euch, wann und wie ihr das Vorbesteller Hero Pack bekommt und was ihr sonst noch über die Helden von EAs Fußballwelt wissen müsst.

Neue Heroes in FC 25: Diese 14 Helden sind neu in Ultimate Team oder kehren zurück

Jedes Jahr gibt es ein paar neue Helden und natürlich ist das auch in diesem Jahr wieder so. In EA Sports 25 Ultimate Team gibt es 13 neue Heroes und einen Rückkehrer, macht unterm Strich also 14 Heroes-Karten, die bereits vorhandenen Helden aus dem letzten Jahr hinzukommen. Damit steigt die Gesamtanzahl an Helden in FC 25 (bislang) auf 75 Helden.

Alle 75 Helden bekommt eine individuelle „Basis-Hero-Karte“ mit Helden-Design im Marvel-Stil in FC 25. Zusätzlich erhalten die 14 neuen Heroes – wie auch schon die Helden im letzten Jahr - noch eine zweite „Prime“-Kartenversion mit verbesserten Werten und aufgemotzten Design. Es scheint allerdings so, als ob EA den Neuzugängen in diesem Jahr keine neuen Spitznamen verpasst hat, zumindest sind bislang noch keine bekannt. Hier die neuen Helden in alphabetischer Reihenfolge.

Neue Heroes in FC 25:

Spieler GES (Basis) GES (UCL) POS Nationalität Blaise Matuidi 85 88 ZDM Frankreich Celia Šašic 88 91 ST Deutschland Eden Hazard 86 90 LF Belgien Fara Williams 86 88 ZM Spanien Guti 86 88 ZM Spanien Jaap Stam 85 89 IV Niederlande Jamie Carragher 86 88 IV England Laura Georges 85 89 IV Frankreich Maicon 86 90 RV Brasilien Marek Hamšík 85 89 ZM Slowakei Mohammed Noor 85 88 ZOM Saudi-Arabien Tim Howard 85 89 TW USA Yaya Touré (Rückkehrer) 85 89 ZDM Elfenbeinküste Zé Roberto 86 89 LM Brasilien

Das sind die neuen Heroes in FC 25.

