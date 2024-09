EA FC 25 Icons: Alle Ikonen und ihre Werte in Ultimate Team

FC 25 neue Icons und entfernte Ikonen Wie in jedem Jahr überarbeitet EA Sports die Auswahl der Ikonen und das ist auch bei FC 25 nicht anders. In dieser Saison kommen acht neue Icons in UT Ultimate Team hinzu - drei Herren und fünf Frauen - und tatsächlich sind bislang keine Abgänger bekannt. Damit steigt die Anzahl nun auf insgesamt 113 Icons in FC 25, die sich in nur zehn Frauen und 103 Männer aufteilen. Neue Icons in FC 25 Spieler GES POS SB SF PAC/

HEC SCH/

BSI PAS/

ABS DRI/

REF DEF/

TMP PHY/

TW POS Nationalität Nadine Angerer 92 TH 1★ 3★ 92 88 79 94 59 92 Deutschland Gianluigi Buffon 91 TH 1★ 2★ 94 86 78 93 51 89 Italien Aya Miyama 90 LM (ZM, LF) 4★ 5★ 84 86 88 90 60 70 Japan Julie Foudy 90 ZM 3★ 4★ 80 84 88 87 76 81 USA Lilian Thuram 90 RV 3★ 3★ 88 58 76 75 90 90 Frankreich Lotta Schelin 90 ST (LM, LF) 4★ 4★ 91 89 82 89 46 82 Schweden Gareth Bale 88 RF (ST, LF, RM) 4★ 3★ 95 89 84 89 65 79 Wales Marinette Pichon 88 ST 4★ 4★ 85 89 80 88 44 75 Frankreich Das sind die acht neuen Icons in EA Sports FC 25. Zurück zum EA FC 25 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis

Alle Stürmer Icons in EA FC 25 und ihre Ratings Mit Lotta Schelin, Gareth Bale, Marinette Pichon haben die Stürmer-Icons in FC 25 (wie im letzten Jahr) drei neue Profis als Verstärkung erhalten und nachdem es (bislang) noch keine offiziellen Abgänge gibt, wächst die Zahl an offensiven Icons in FC 25 auf 49 Spieler*innen an. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch alle Stürmer Icons zum Start von FC 25. Achtung: EA hat bislang noch nicht alle Ratings von allen Icons bekannt gegeben, daher basieren Werte in der Tabelle teilweise noch auf der letzten Saison. Es ist also möglich, dass sich die Ratings von Ikonen zum Release noch leicht verändern. Spieler GES POS SB SF PAC SCH PAS DRI DEF PHY Nationalität Ronaldo Nazario 94 ST 5★ 5★ 94 94 79 94 43 75 Brasilien Johan Cruyff 93 MS 5★ 5★ 90 91 90 93 42 73 Niederlande Mia Hamm 93 ST (MS) 5★ 5★ 92 93 86 92 54 81 USA Ronaldinho 93 LF (LM) 5★ 4★ 91 89 90 95 38 80 Brasilien Birgit Prinz 92 ST (MS) 3★ 4★ 83 92 80 82 52 88 Deutschland Ferenc Puskas 92 MS 4★ 3★ 90 94 89 91 45 74 Ungarn Garrincha 92 RF 5★ 4★ 89 85 92 94 40 66 Brasilien Gerd Müller 92 ST 4★ 4★ 87 92 76 85 44 74 Deutschland Eusebio 91 MS 4★ 5★ 92 92 84 91 44 77 Portugal Marco van Basten 91 ST 3★ 4★ 84 92 74 87 37 73 Niederlande Thierry Henry 91 ST 4★ 4★ 93 90 82 89 51 78 Frankreich Alessandro Del Piero 90 MS 4★ 5★ 83 90 87 91 41 66 Italien Dennis Bergkamp 90 MS 4★ 4★ 83 89 84 88 35 76 Niederlande George Best 90 RF 4★ 4★ 91 89 82 92 56 68 Nordirland Lotta Schelin 90 ST (LM, LF) 4★ 4★ 91 89 82 89 46 82 Schweden Raul 90 MS 4★ 4★ 86 90 80 88 45 72 Spanien Rivaldo 90 LF 4★ 2★ 87 88 87 91 42 75 Brasilien Ruud Gullit 90 MS (ST) 4★ 5★ 85 88 88 86 80 87 Niederlande Alan Shearer 89 ST 2★ 3★ 82 91 76 78 49 84 England Didier Drogba 89 ST 4★ 4★ 87 90 74 80 44 87 Elfenbeinküste Emilio Butragueno 89 ST 3★ 5★ 92 89 78 90 40 65 Spanien Eric Cantona 89 MS 5★ 4★ 86 89 86 89 50 88 Frankreich Gary Lineker 89 ST 3★ 4★ 86 89 71 84 40 75 England Hristo Stoichkov 89 ST 4★ 3★ 90 91 84 90 49 84 Bulgarien Hugo Sanchez 89 ST 3★ 4★ 89 90 78 88 41 72 Mexiko Jairzinho 89 RF 5★ 4★ 91 89 84 90 49 73 Brasilien Kelly Smith 89 ST (MS) 4★ 4★ 88 90 84 89 46 77 England Kenny Dalglish 89 ST 4★ 5★ 89 90 75 88 41 72 Schottland Luis Figo 89 RF 4★ 4★ 89 84 86 90 38 77 Portugal Ruud van Nistelrooy 89 ST 3★ 3★ 84 89 71 83 38 80 Niederlande Samuel Eto'o 89 ST 4★ 4★ 92 90 79 87 45 80 Kamerun Andriy Shevchenko 88 ST 3★ 4★ 86 90 71 85 35 73 Ukraine Gareth Bale 88 RF (ST, LF, RM) 4★ 3★ 95 89 84 89 65 79 Wales Marinette Pichon 88 ST 4★ 4★ 85 89 80 88 44 75 Frankreich Michael Owen 88 ST 3★ 4★ 89 88 69 87 35 66 England Miroslav Klose 88 ST 3★ 4★ 86 87 73 80 40 79 Deutschland Patrick Kluivert 88 ST 4★ 4★ 84 86 76 81 40 79 Niederlande Robin van Persie 88 ST 4★ 4★ 84 91 84 87 45 73 Niederlande Wayne Rooney 88 ST 3★ 4★ 88 90 81 86 53 87 England David Trezeguet 87 ST 4★ 4★ 82 88 67 79 42 77 Frankreich Davor Suker 87 ST 4★ 4★ 83 89 79 88 43 75 Kroatien Fernando Torres 87 ST 4★ 4★ 89 87 75 85 43 75 Spanien Gianfranco Zola 87 MS 4★ 4★ 85 88 85 89 41 63 Italien Ian Rush 87 ST 3★ 4★ 84 89 69 83 43 78 Wales Ian Wright 87 ST 3★ 4★ 88 89 69 81 40 76 England John Barnes 87 LF 4★ 4★ 89 85 83 89 44 83 England Henrik Larsson 86 ST 3★ 4★ 87 86 73 82 45 71 Schweden Hernan Crespo 86 ST 4★ 4★ 86 86 70 85 36 70 Argentinien Luis Hernandez 86 ST 4★ 3★ 89 85 71 86 45 67 Mexiko Zurück zum EA FC 25 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis

Alle Mittelfeld Icons in FC 25 in der Übersicht Auch die Mittelfeld-Icons bekommen mit FC 25 Zuwachs, hier stoßen Aya Miyama und Julie Foudy hinzu, womit die Gesamtanzahl nun auf 36 Mittelfeld-Icons steigt. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch alle legendären Mittelfeldmotoren. Bitte beachtet, dass die finalen Wertungen zum Start von 25 bisher nicht bekannt gegeben wurden und noch auf den letztjährigen Ratings basieren. Es könnte also sein, dass es noch ein paar Anpassungen geben wird. Spieler GES POS SB SF PAC SCH PAS DRI DEF PHY Nationalität Pele 95 ZOM 5★ 4★ 93 94 91 94 58 74 Brasilien Zinedine Zidane 94 ZOM 5★ 5★ 83 90 94 94 73 84 Frankreich Bobby Charlton 92 ZOM 4★ 5★ 90 91 87 91 50 74 England Homare Sawa 91 ZM 4★ 4★ 84 87 91 91 83 76 Japan Roberto Baggio 91 ZOM 5★ 4★ 84 82 90 91 38 60 Italien Zico 91 ZOM 5★ 5★ 89 92 91 91 62 71 Brasilien Andrea Pirlo 90 ZM 5★ 4★ 73 79 93 89 69 66 Italien Aya Miyama 90 LM (ZM, LF) 4★ 5★ 84 86 88 90 60 70 Japan Camille Abily 90 ZM 4★ 4★ 82 89 90 89 80 78 Frankreich Julie Foudy 90 ZM 3★ 4★ 80 84 88 87 76 81 USA Lothar Matthäus 90 ZM 3★ 4★ 88 87 88 81 89 82 Deutschland Xavi 90 ZM 4★ 3★ 80 76 92 90 69 69 Spanien Kaka 89 ZOM 5★ 4★ 89 84 86 90 43 71 Brasilien Socrates 89 ZOM 4★ 5★ 82 88 89 88 43 82 Brasilien Bastian Schweinsteiger 88 ZM 3★ 3★ 76 83 86 83 83 83 Deutschland David Beckham 88 RM 3★ 3★ 80 85 92 85 66 76 England Franck Ribery 88 LM (LF) 5★ 5★ 89 85 85 90 37 65 Frankreich Gheorghe Hagi 88 ZOM 4★ 4★ 82 86 88 88 41 64 Rumänien Juan Roman Riquelme 88 ZOM 5★ 4★ 71 84 90 90 33 66 Argentinien Michael Laudrup 88 ZOM 4★ 4★ 84 80 88 90 40 63 Dänemark Patrick Vieira 88 ZM 3★ 3★ 82 78 80 82 88 90 Frankreich Paul Scholes 88 ZM 3★ 4★ 74 86 89 78 62 80 England Pavel Nedvěd 88 LM 4★ 5★ 84 84 86 87 58 77 Tschechien Steven Gerrard 88 ZM 3★ 3★ 78 88 88 83 75 82 England Clarence Seedorf 87 ZOM 4★ 4★ 79 84 87 85 66 79 Niederlande Claude Makelele 87 ZDM 3★ 3★ 81 48 76 78 86 86 Frankreich Emmanuel Petit 87 ZDM 3★ 3★ 77 77 79 76 85 87 Frankreich Frank Lampard 87 ZM 3★ 4★ 77 88 86 84 71 80 England Frank Rijkaard 87 ZDM 3★ 4★ 77 73 80 77 87 86 Niederlande Michael Ballack 87 ZM 4★ 4★ 81 87 85 81 78 83 Deutschland Robert Pires 87 LM 4★ 4★ 86 79 84 86 38 64 Frankreich Xabi Alonso 87 ZDM 3★ 4★ 71 77 86 78 83 80 Spanien Gennaro Gattuso 86 ZDM 2★ 3★ 73 62 69 70 88 87 Italien Juan Sebastian Veron 86 ZM 3★ 4★ 75 81 86 81 73 81 Argentinien Michael Essien 86 ZDM 3★ 4★ 82 73 77 78 85 86 Ghana Roy Keane 86 ZM 2★ 3★ 72 69 82 78 84 87 Irland Zurück zum EA FC 25 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis

Alle Verteidiger Icons in EA Sports FC 25 im Überblick Die Verteidiger-Icons müssen in dieser Saison mit dem geringsten Zuwachs auskommen, denn hier kommt nur der französische Rekordnationalspieler Lilian Thuram als neue Ikone hinzu. Immerhin gibt es (bislang) keine Abgänge, womit die Anzahl bei 21 Verteidiger Icons liegt. Die anschließende Tabelle zeigt, welche Abwehr-Ikonen euch in FC 25 zur Verfügung stehen. Wichtig: Es wurden bisher nicht alle Ratings der Icons veröffentlicht, daher basieren einige Wertungen noch auf der letzten Saison. Sobald EA mehr Details verrät, aktualisieren wir die Tabelle. Spieler GES POS SB SF PAC SCH PAS DRI DEF PHY Nationalität Paolo Maldini 92 IV 2★ 4★ 85 55 74 69 95 82 Italien Cafu 91 RAV 4★ 3★ 90 56 83 85 88 83 Brasilien Carlos Alberto Torres 91 IV 3★ 4★ 89 64 80 84 88 85 Brasilien Franco Baresi 91 IV 2★ 3★ 73 48 75 70 94 83 Italien Bobby Moore 90 IV 2★ 3★ 70 62 81 76 92 83 England Lilian Thuram 90 RV 3★ 3★ 88 58 76 75 90 90 Frankreich Roberto Carlos 90 LV 3★ 2★ 91 83 83 80 85 86 Brasilien Alessandro Nesta 89 IV 2★ 3★ 76 44 63 68 92 84 Italien Fabio Cannavaro 89 IV 2★ 3★ 80 44 62 67 93 83 Italien Javier Zanetti 89 RV 2★ 4★ 83 60 84 81 86 78 Argentinien Phillip Lahm 89 RV 3★ 3★ 84 68 83 83 86 70 Deutschland Puyol 89 IV 2★ 3★ 72 46 66 59 91 88 Spanien Fernando Hierro 88 IV 2★ 3★ 74 67 74 68 92 84 Spanien Laurent Blanc 88 IV 2★ 3★ 78 67 68 76 90 85 Frankreich Marcel Desailly 88 IV 2★ 3★ 82 51 65 66 88 88 Frankreich Rio Ferdinand 88 IV 3★ 3★ 82 48 65 64 90 85 England Ronald Koeman 88 IV 3★ 3★ 76 86 85 78 88 84 Niederlande Nemanja Vidic 87 IV 2★ 3★ 78 48 62 62 90 89 Serbien Ashley Cole 86 LV 3★ 2★ 87 65 79 80 84 77 England Gianluca Zambrotta 86 RV 4★ 5★ 87 69 80 81 84 82 Italien Sol Campbell 86 IV 2★ 3★ 81 45 60 58 87 88 England Zurück zum EA FC 25 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis

Das sind die Torwart Icons in EA FC 25 Neuzugänge bei den Torhüter-Icons sind sehr selten, doch mit FC 25 gibt es gleich zwei neue Ikonen im Kasten, nämlich Nadine Angerer und Gianluigi Buffon. Damit sind es nun nicht mehr fünf, sondern sieben Torhüter-Icons. Die nachfolgende zeigt euch, wer die sieben Torwart-Profis in FC 25 sind. Bitte beachtet: EA hat noch nicht alle Wertungen der Icons bekannt gegeben, daher basieren einige Ratings noch auf der letzten Saison. Es ist also möglich, dass sich die Ratings noch etwas ändern werden. Spieler GES POS SB SF DRI HAN KIC REF SPD POS Nationalität Lev Yashin 92 TH 1★ 3★ 93 89 75 94 60 93 Russland Nadine Angerer 92 TH 1★ 3★ 92 88 79 94 59 92 Deutschland Gianluigi Buffon 91 TH 1★ 2★ 94 86 78 93 51 89 Italien Casillas 90 TH 1★ 3★ 90 88 84 93 59 88 Spanien Peter Schmeichel 89 TH 1★ 3★ 89 84 86 91 47 87 Dänemark Edwin van der Sar 88 TH 1★ 3★ 84 87 79 86 39 92 Niederlande Petr Cech 88 TH 1★ 3★ 86 85 76 88 54 90 Tschechien Zurück zum EA FC 25 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis

Welche Neuerungen gibt es bei den Icons in FC 25? Mit FC 25 haben die Entwickler bei EA Sports viel am Spiel geschraubt, allerdings gibt es gerade beim Punkt Icons (abgesehen von den neuen Icons) keine großen Neuerungen oder Änderungen am System. Das kommt allerdings nicht unerwartet, schließlich wurde an den Ikonen bereits in den letzten beiden Jahren massiv geschraubt. Beispielsweise sind in der letzten Saison die ersten Frauen als Icons in die Ruhmeshalle eingezogen, die in FC 25 von fünf weiteren legendären Spielerinnen verstärkt wurden. Zudem wurde die Icon-Chemie verbessert, sodass alle Spieler +1 Chemie für die Liga-Verbindung erhalten, wenn man ein Icon ins Team setzt, was auch in FC 25 weiterhin der Fall ist. Falls ihr also bereits letztes Jahr EA Sports FC gespielt habt, ändert sich zumindest bei den Icons nichts für euch. Zurück zum EA FC 25 Icons: Alle Ikonen und ihre Ratings Inhaltsverzeichnis