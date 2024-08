EA Sports FC 25: Diese beiden Kommentatoren sind das neue deutsche Duo

Electronic Arts hat am Abend das neue deutsche Kommentatoren-Duo für EA Sports FC 25 vorgestellt.

Dabei handelt es sich um Florian Schmidt-Sommerfeld und um Jan-Platte.

Unterstützung aus dem Studio

Erneut mit dabei ist wiederum Esther Sedlaczek, die als Studio-Reporterin integriert wird und parallel über laufende Partien berichtet.

Angekündigt hat Electronic Arts die beiden Kommentatoren mit diesem Trailer:

“Kommentator in EA Sports FC 25 zu sein, fühlt sich immer noch ein bisschen surreal an“, sagt Schmidt-Sommerfeld. “Ich spiele die Serie, seit ich sehr klein war und jetzt ist es so etwas wie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. So richtig begreifen werde ich es wohl erst, wenn ich mich selbst zum ersten Mal im Spiel höre.”

“Es macht so viel Spaß“, ergänzt Jan Platte. “Außerdem stimmt die Chemie zwischen uns. Es ist ein echter Ritterschlag, dass man uns das Vertrauen geschenkt hat, bei einem so großen Spiel mitzuwirken. Wir hoffen, dass die Fans von EA Sports FC 25 genauso viel Spaß an unseren Kommentaren haben, wie wir an unserer Arbeit im Tonstudio.”

In den kommenden Tagen soll noch ein zweites Video mit beiden veröffentlicht werden, in dem es exklusive Einblicke hinter die Kulissen gibt.

EA Sports FC 25 erscheint am 27. September 2024. Wer die Ultimate Edition kauft, kann bereits eine Woche früher spielen.